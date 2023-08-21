Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.17 комментариев
Окна первых этажей школ в Белгороде закрыли мешками с песком для безопасности
В Белгороде окна первых этажей школ закрыли мешками с песком и нанесли бронированную пленку на стекла
Перед началом учебного года в школах Белгорода ввели дополнительные меры безопасности: окна защитили мешками с песком и установили бронированную пленку на стекла.
По решению оперштаба Белгорода очно разрешили учиться только школам и техникумам, которые находятся вне 20-километровой приграничной зоны. В каждом учебном заведении вводят дополнительные меры безопасности: оборудуются укрытия, педагоги обучаются навыкам оказания первой помощи. Кроме того, на окна устанавливается бронированная пленка, а цокольные или подвальные этажи укрепляются мешками с песком, передает РИА «Новости».
Кроме того, мэр Белгорода Валентин Девидов указывал, что дети будут учиться в два-три потока, а уроки сокращены на пять–десять минут.
И. о. директора школы МАОУ «ЦО №1» Евгений Бабкин объяснил, что в школе две безопасные зоны – это цокольный этаж и столовая на 700 детей. Кроме мешков с песком, окна укрепили также досками. По его словам, у каждого класса есть закрепленное место в укрытии, проводятся тренировки, работает медсотрудник по оказанию первой медицинской помощи, который проводит дополнительные занятия.
В воскресенье глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что ПВО сбила 12 воздушных целей на подлете к Белгороду.