На Западе сообщили о решении генералов ВСУ «поставить на стол все фишки»

BI: Украинские генералы решили поставить на стол все фишки

Tекст: Ольга Никитина

В статье Business Insider говорится, что украинские генералы «выставляют все, что они намерены использовать». Так, киевский режим рассчитывает на 82-ю десантно-штурмовую и 46-ю аэромобильную бригады ВСУ. На первую из них приходится половина поставленных Западом боевых машин пехоты, отмечается в публикации.

Эксперты, мнение которых приводит издание, считают, что украинское контрнаступление будет оставаться «обоснованным» еще на протяжении двух месяцев. При этом они добавляют, что все будет зависеть от напряженности сражений и погодных условий, передает РИА «Новости».

Ранее Forbes сообщал, что киевский режим направил в зону спецоперации последнее крупное подразделение из резерва – 82-ю десантно-штурмовую бригаду.

Военный аналитик Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что из-за нехватки резервов украинские генералы начинают бороться за подкрепления.