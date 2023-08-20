Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.57 комментариев
ПВО сбила 12 воздушных целей на подлете к Белгороду
Гладков: Система ПВО сбила 12 воздушных целей на подлете к Белгороду
Система противовоздушной обороны сработала в Белгородской области, двенадцать воздушных целей сбито на подлете к Белгороду, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, на подлете к городу сбито 12 воздушных целей, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
Ранее российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью.