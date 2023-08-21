В МИД Белоруссии отреагировали на закрытие Литвой КПП на границе

В МИД Белоруссии пообещали спокойную и прагматичную реакцию на закрытие Литвой КПП

Tекст: Валентина Григоренко

В сообщении говорится, что Белоруссия отреагирует на такой шаг со стороны Литвы абсолютно спокойно, ответственно и прагматично, в интересах жителей соседних стран. Отмечается, что изменения в работе безвизового режима из-за увеличенной нагрузки на оставшиеся пункты пропуска пока не планируются, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что данное решение Литвы связано с предстоящими президентскими выборами в балтийской республике. Как указали в пресс-службе, Литву в преддверии выборов беспокоит то, что их граждане видят своими глазами, а именно, что в Белоруссии спокойно, безопасно и комфортно, и что несмотря на введенные санкции, в стране стабильно продолжают функционировать предприятия, экономика растет, и есть качественная и доступная медицина, а также имеется широкий выбор товаров и продуктов питания.

В пятницу Литва решила закрыть контрольно-пропускные пункты в Шумскасе и Тверячюсе на границе с Белоруссией.

Напомним, Литва, Латвия и Польша хотят коллективно принять решение о полном закрытии границы с Белоруссией, главы МВД обсудят это вопрос 28 августа.