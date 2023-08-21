Советник Пушилина предсказал «славную охоту» на F-16

Советник врио главы ДНР Гагин: Если поставки F-16 на Украину состоятся, то у российской системы ПВО будет славная охота

Tекст: Антон Никитин

Гагин в комментарии РИА «Новости» выразил сомнение в том, что истребители F-16 будут поставлены Украине. Он также отметил, что сами по себе F-16 – уже не новое вооружение, им уже достаточно много лет, и по большому счету это похоже на избавление стран НАТО от скопившегося на военных базах хлама. Советник Пушилина напомнил, что западные страны и ранее поставляли на Украину старое вооружение. Гагин считает, что страны НАТО сейчас перевооружаются, запускают свой военно-промышленный комплекс, дают ему возможность произвести новые изделия. При этом он подчеркнул, что Украина потом будет обязана оплачивать все, что ей поставили, это все не подарки.

Советник врио главы ДНР также отметил, что количество самолетов F-16, заявленных к передаче, под вопросом, потому что не все они исправны, не все они могут летать, они свой летный ресурс уже исчерпали, это ветераны неба, к их техническому состоянию очень много вопросов. Он оценил шанс F-16 совершить безаварийную посадку в 50%.

Гагин также выразил уверенность, что даже если эти поставки состоятся, то ситуацию на фронте западные истребители не поменяют из-за недостаточного количества передаваемых самолетов и отвратительного качества устаревших машин. Он напомнил, каким образом поражались те же «Леопарды», «Брэдли» и другие именитые иностранные марки на фронте. «Я думаю, это будет как в «Маугли» – будет славная охота», – считает советник Пушилина. По его словам, каждый расчет российской системы ПВО будет охотиться прежде всего на F-16 – это вопрос охотничьего престижа.

Ранее в США допустили двукратное увеличение численного состава ВВС Украины за счет появления западных истребителей.