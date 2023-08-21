В Международном буддийском форуме в Улан-Удэ приняли участие более 600 человек

Tекст: Алина Власенко

Мероприятие состоялось в Улан-Удэ 17-19 августа. Организаторами стали Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.



«Развитие диалога между религиями, укрепление взаимодействия религиозных структур способствуют упрочению единства российского общества, его многонациональной и многоконфессиональной основы. Международный буддийский форум, который состоялся в Бурятии – центре российского буддизма, собрал представительный состав религиозных и общественных деятелей, ученых и экспертов из 13 стран. Это подтверждает, что Россия остается открытой к сотрудничеству и готова обсуждать актуальные вопросы со всеми заинтересованными сторонами», – подчеркнул советник президента России Антон Кобяков.

В свою очередь глава Бурятии Алексей Цыденов указал, что в форуме приняли участие более 600 человек, свыше 150 иностранных участников, а также представители всех регионов России, где присутствует буддизм.

В первый день форума участники провели дискуссии о развитии буддийского образования и международного сотрудничества стран, где распространен буддизм, положении учения в современном обществе и информационном пространстве, сохранении культурно-исторического наследия, восточной медицине.

Во второй день гости форума отправились в Иволгинский дацан – крупнейший буддийский храмовый комплекс, расположенный в Бурятии – для участия в традиционной конференции «Феномен Пандито Хамбо Ламы Даши Доржо Этигэлова». Участники мероприятия обсудили послания Хамбо Ламы и совершили поклонение его нетленному телу: в ходе медитации в 1927 году он ушел в особое состояние, в котором пребывает до сих пор.

Программа третьего дня форума включила открытую дискуссию: модераторы всех восьми дискуссий представили результаты проведенной работы.

Итогом форума стало принятие резолюции, в которой сообщается о начале работы над созданием международной ассоциации буддологических исследований и образования с целью укрепления содружества буддистов и исследователей разных стран. Кроме того, начнется разработка единой академической информационной платформы и системы общего доступа к материалам и книгам по буддизму в библиотеках по всему миру, а также издание научного журнала в области буддологических исследований.

Форум прошел в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия.