Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.7 комментариев
Женскую бригаду арбитров решили впервые поставить на матч Кубка России по футболу
Женская бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной рассудит матч Кубка России, в котором сыграют московское «Чертаново» и кировское «Динамо», сообщили в РФС.
Матч второго раунда пути регионов Кубка России состоится в среду. Впервые на матче Кубка России будет работать женская бригада арбитров. Ассистентами Опейкиной будут Елена Собчук и Екатерина Курочкина, резервным судьей – Анастасия Варфоломеева, передает РИА «Новости».