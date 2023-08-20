Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.50 комментариев
Схему пассажирского движения изменили из-за приостановки движения на участке БАМа
РЖД: Схема пассажирского движения изменена из-за приостановки движения на участке БАМа
Схема пассажирского железнодорожного движения изменена в связи с приостановкой сквозного движения на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщили в РЖД.
По сообщению РЖД, следующие с востока на запад составы переформировываются на станции Кичера и отправляются в обход по ветви Тында – Бамовская и далее по Транссибирской магистрали, передает РИА «Новости». На станцию Кичера пассажиров подвозят автобусами.
Ранее глава республики Алексей Цыденов сообщил, что режим чрезвычайной ситуации республиканского масштаба ввели в Бурятии из-за разрушения дамбы, выхода реки Холодная из берегов и размытия железнодорожного полотна в Северо-Байкальском районе.