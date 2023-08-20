Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.27 комментариев
В Бурятии ввели режим ЧС регионального масштаба
Режим ЧС регионального масштаба ввели в Бурятии из-за разрушения дамбы
Режим чрезвычайной ситуации республиканского масштаба ввели в Бурятии из-за разрушения дамбы, выхода реки Холодная из берегов и размытия железнодорожного полотна в Северо-Байкальском районе, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
Накануне в Северо-Байкальском районе Бурятии из-за частичного разрушения дамбы размыло железнодорожное полотно, движение поездов остановлено.
По его словам, принято решение о введении в республике режима чрезвычайной ситуации в связи с размытием БАМа, сформирован оперштаб, координируются мероприятия по ликвидации последствий ЧС, передает РИА «Новости».
Цыденов добаввил, что уровень воды идет на спад, вскоре будет восстановлена автомобильная дорога, по которой планируется перевозить пассажиров, следующих по БАМу.
Он рассказал также, что привлекается техника, работающая у предприятий поблизости, в первую очередь самосвалы, экскаваторы, угрозы жителям нет. В районе развернуты пункты питания и обогрева для людей.