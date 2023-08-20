Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.15 комментариев
Прилепин призвал поставить памятник Дарье Дугиной в Киеве
Прилепин: Отомстить за Дарью Дугину можно, поставив ей памятник в Киеве
Писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Захар Прилепин заявил, что ответить за Дарью Дугину достойно можно поставив ей памятник в Киеве.
Прилепин в своем Telegram-канале напомнил о годовщине смерти Дугиной и отметил, что следует поставить ей в украинской столице памятник – «прекрасный, как она сама, легкий и безупречный».
«Всего остального для достойной памяти о ней – мало», – добавил писатель.
Напомним, Дарья Дугина, дочь известного общественного деятеля Александра Дугина, погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье.