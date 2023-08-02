ЦИК пришлось самостоятельно зарегистрировать «Коммунистов России» в Хакасии

Как отметил замглавы ЦИК Николай Булаев, если решение ЦИК будет оспариваться в суде и суд не встанет на сторону избирательного объединения – «будет усмотрено, что должностное лицо, используя свои полномочия, пытался лишить пассивного избирательного права конкретного кандидата, а это уже другой разговор».

Напомним, ЦИК России в ходе предыдущих заседаний фактически обязала Избирательную комиссию Хакасии зарегистрировать список партии на выборах в парламент, а кандидат от «Коммунистов России» Владимир Грудинин был зарегистрирован на выборах ВДЛ решением ЦИК, вопреки действиям (а точнее, бездействию) местного избиркома, говорится в сообщении на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Как заявил в среду заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев, Избирательная комиссия Хакасии не смогла исполнить постановление ЦИК России, в ответ на что партия вновь обратилась в Центризбирком с жалобой. По итогам ее рассмотрения ЦИК России признала незаконным бездействие Избирательной комиссии Хакасии, «которое выразилось в неисполнении в установленный срок Постановления ЦИК России от 26 июля». В связи с чем ЦИК принял собственное решение о регистрации списка кандидатов партии «Коммунисты России» в депутаты Верховного совета Республики в количестве 76 человек, а избирком Хакасии обязала выдать кандидатам удостоверения.

Эксперт НОМ, заместитель председателя движения «Корпус «За чистые выборы» по правовым вопросам Георгий Багирян говорит, что вынужденное вмешательство Центральной избирательной комиссии в работу избиркома Хакасии не является чем-то из ряда вон – похожие прецеденты случались в истории.

«В данной ситуации ЦИК действует как антикризисный менеджер – в условиях, когда местный избирком не смог принять решение, Центризбирком как вышестоящий орган действует в рамках своих прямых компетенций и в интересах всех участников избирательного процесса. Сегодняшнее решение дает возможность реализовать пассивное избирательное право всем, кто выдвинулся на выборах в Хакасии и собрал необходимый пакет документов в строгом соблюдении избирательного законодательства», – подчеркивает эксперт.

Кроме того, на заседании было озвучено требование к региональным избирательным комиссиям «в ручном режиме» решать проблемы избирателей, связанные с участием в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Тема прозвучала в связи с сообщением главы избирательной комиссии Московской области Ильи Березкина о том, что за первые дни подачи заявлений у некоторых избирателей не получилось по тем или иным причинам подать заявку на участие в ДЭГ. «Таких отклоненных заявлений на сегодняшний день 3947, это примерно чуть меньше 3% от общего числа поданных заявлений», – сообщил Березкин.