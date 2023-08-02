Митрополит Евгений поблагодарил Путина за получение госнаграды

Митрополит Евгений поблагодарил Путина за получение ордена Дружбы

«Хотел бы сказать два слова – слова благодарности и просьбу. Благодарность вам за высокую оценку наших скромных трудов, благодарность святейшему патриарху Кириллу за то, что он ходатайствовал перед вами об этом признании», – обратился священнослужитель к президенту. Слова митрополита приводит сайт Кремля.

Он отметил, что специфика его служения связана с образованием, он занят вопросами духовно-нравственного воспитания школьников, студентов, детей и молодежи. В ноябре 2022 года президент подписал указ о государственных мерах по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей, напомнил Евгений.

По его словам, весть об указе произвела такое же впечатление на педагогов, какое весть о присоединении Крыма произвела на крымчан, а воссоединение России с Донбассом и с новыми территориями – на жителей этих земель.

«Некогда были произнесены слова, которые приписывают Отто фон Бисмарку, о том, что победы совершают не генералы, что победы одерживают школьные учителя и приходские священники. Сегодня фундамент этой победы заложили вы, за что я хочу поблагодарить вас от этой большой, очень надежной, сильной русской армии педагогов и учителей», – сказал митрополит.

Он рассказал, что в ходе служения в Екатеринбурге люди приходят в храмы с тем, чтобы обратить молитвы к Богу, ставят свечи и пишут записки, которые передают в алтарь для поминовения. Каждая вторая-третья записка отмечена именами патриарха Кирилла и Владимира Путина.

«То, что на этой маленькой записочке, на которой вмещается 10, может быть, 12 имен, среди самых близких – родителей, детей, близких друзей – пишут Ваше имя – это знак того, что Ваши дела, Ваше служение, Ваша личность глубоко отпечаталась в сердцах наших современников, наших россиян», – отметил митрополит.

Он пожелал главе государства крепости сил и здоровья. «Мы будем молить господа о вашем здравии. Дай вам Бог многие благие лета», – заключил священнослужитель.

Напомним, в среду в Екатерининском зале Кремля прошла церемония вручения президентом высших государственных наград Российской Федерации отличившимся участникам СВО и выдающимся деятелям искусств, медикам, ученым. Так, Путин вручил награду народному артисту РСФСР Владимиру Винокуру и замначальника управления ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина» Антону Шкаплерову. Также российский лидер вручил Звезды Героев России младшему лейтенанту Алексею Афанасьеву, младшему лейтенанту Данияру Джартанову, гвардии полковнику Тимуру Курилкину, командиру казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олегу Ликонцеву и другим.