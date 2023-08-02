Путин вручил госнаграды артисту Винокуру и космонавту Шкаплерову

Эксперты прокомментировали подписанные Путиным новые законы

Tекст: Алина Власенко

Управляющий партнер СМЕНА (Группа AIC), генеральный директор студии lab.AG Артем Геллер назвал разумным закон запрещающий регистрацию на отечественных сайтах с помощью иностранной электронной почты. «Если мы говорим об аутентификации с использованием электронной почты, абсолютно разумно выбирать e-mail, созданный на отечественном сервисе. Ведь сложно представить, что тот же Яндекс внезапно прекратит работу в России, чего нельзя сказать об иностранных сервисах. А терять доступ к важному аккаунту из-за такого очень не хочется», – заявил Геллер.



В то же время он отметил, что на большинстве российских ресурсов электронная почта давно не приоритетный способ авторизации, а где-то и вовсе является лишь дополнительной добровольной опцией. «Пользователям привычнее и комфортнее использовать номер телефона. С его помощью осуществляется упрощенный доступ и в соцсети, и в банковские приложения, и в сервисы такси. Входить через «Госуслуги» тоже очень удобно: так можно иметь централизованный, но надежный механизм аутентификации. Биометрия пока непривычна для многих, однако очевидно, что за ней будущее», – считает эксперт.

«Успокою тех, кто переживает, что придется менять данные для входа на всех сайтах и во всех приложениях: закон не имеет обратной силы. Если вы уже зарегистрированы с помощью иностранного e-mail и не хотите ничего менять, можете расслабиться и оставить старую почту», – добавил Геллер.

Тем временем декан факультета права НИУ «Высшая школа экономики» Вадим Виноградов, комментируя закон о регулировании рекомендательных алгоритмов, назвал регуляторику рекомендательных сервисов важным шагом, который тщательно прорабатывался долгое время как с экспертным сообществом, так и с юристами. «Более того, контроль за распространение фейков и деструктивного контента с помощью таких технологий, на мой взгляд просто необходим», – добавил Виноградов.

Он отметил, что закон о рекомендательных алгоритмах позволит также сделать процедуру выбора контента более прозрачной и понятной для самого пользователя. Это очень важно, так как дает реальную свободу выбора и пресекает различного рода манипуляции.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, комментируя закон, повышающий ответственность владельцев соцсетей за нарушение установленных законом обязанностей, указал, что инициатива в первую очередь направлена на владельцев соцсетей, которые уже неоднократно игнорировали законодательство России. «Иностранные ИТ-компании вообще регулярно не выполняют предписаниями Роскомнадзора, предпочитая только получать деньги с российской аудитории, а не тратить средства на модерацию и обеспечение комфортной онлайн-среды», – отметил Кирьянов.

Комментируя закон об ограничении доли в капитале новостных агрегаторов, которой могут владеть иностранные лица, первый заместитель председателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил, что обстановка в информационном поле довольно непростая. «Это связано с общей нестабильностью во взаимоотношениях между государствами. В таких условиях самый надежный способ защитить медиасреду от наплыва фейков с одной стороны и повальной цензуры с другой стороны — сократить участие в создании новостного контента сил, преследующих свои политические интересы. Новости должны быть свободными от агрессивной пропаганды, но наши «друзья» из некоторых стран этого не понимают. А должны понимать», – указал Малькевич.

По его словам, россиянам не нужны навязанные смыслы, спрятанные в оболочку объективности. «Еще не хватало давать зарубежным агентам площадки, где они смогут диктовать нам повестку», – добавил он.