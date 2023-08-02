Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.0 комментариев
Путин вручил госнаграды артисту Винокуру и космонавту Шкаплерову
Путин в Кремле вручил госнаграды Народному артисту РСФСР Винокуру, космонавту Шкаплерову и другим выдающимся россиянам
Президент Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды выдающимся россиянам, среди которых Народный артист РСФСР Владимир Винокур и замначальника управления ФГБУ Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтом им. Гагарина Антон Шкаплеров.
Народный артист РСФСР Владимир Винокур получил из рук президента Орден «За заслуги перед отечеством» I степени. Этой же наградой II степени был удостоен руководитель фракции социалистической политической партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду» Сергей Миронов. Орденом Гагарина российский лидер наградил заместителя начальника управления ФГБУ Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтом им. Гагарина Антона Шкаплерова, передает ТАСС.
Орденом Почета была награждена президент Регионального общественного фонда им. Героя России Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, мать главы Чечни.
Кроме того Путин вручил ордена Пирогова, ордена Дружбы, ордена Почета, ордена за заслуги в культуре и искусстве, а также почетные звания заслуженного деятеля искусств России, заслуженного деятеля науки России и заслуженного строителя России.
Напомним, 6 июня президент России Владимир Путин подписал указ о награждении артиста Владимира Винокура орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени.