Алтайский писатель Бедюров назвал особенность российской цивилизации

В своем обращении писатель подчеркнул, что Россия – это многонациональное государство, находящееся между тремя океанами, в нем живет множество народов. «В нашей стране нет лишних народов. Каждый народ, независимо от его количества, особенный и имеет свои функции. И это я хочу повторить особенно сейчас, когда я вижу воинов в условиях текущей ситуации. Так же как 80–82 года тому назад, когда стоял вопрос о судьбе, о существовании нашей Родины, сегодня наши воины, наши народы с особенным чувством осознают свою принадлежность к России, к российскому гражданству», – добавил он. Слова Бедюрова приводит сайт Кремля.



По его словам, народы, «как и дети, вырастают из детских штанишек», и в России возникла особенная цивилизация – российская. Страна стала наследницей СССР и Российской империи, и она наследует большие и малые государства истории со времен скифов, указал писатель. Он отметил, что сейчас важно сохранять единство государства, когда «враг откровенно говорит об уничтожении России» и «посягает на наше единство».

«Нет ни одного народа, который не ценил бы свое российское гражданство. Наши воины всех национальностей – я радуюсь, когда вижу вас, – наши народы, начиная от русских и кончая самыми малыми народами: от абазинов, адыгейцев, алтайцев до эвенков, юкагиров, якутов, – все как один защищают свою Родину. Где это было видано, чтобы угрожали единству нашей Родины за всю нашу историю? Где это было видано, чтобы угрожали самому руководителю нашего государства? Этому не быть», – подчеркнул Бедюров.

Страны Запада не понимают, что у России есть не только военная и политическая сила, у страны есть «литературная армия от Ломоносова, Державина, Пушкина, Лермонтова» и современные писатели, которые были на фронте в первые же дни Великой Отечественной.

«Наша литература – русская и многонациональная. А такого нет ни в Европах, ни в Америках: наши народы сохранили свою культуру – и русский язык, и свои языки, свою литературу, свой быт и уклад. В этом особенность нашей цивилизации», – указал он.

«Поэтому в завершение хочу сказать, что литературная армия России никогда не подводила и не будет подводить. Когда я говорю о литературе, я имею в виду всех наших творческих людей. У нас есть поговорка: живи сам – давай жить другим. Это относится не только к нам как людям, но и к народам, потому что мы, в нашей российской цивилизации, ценим наше соседство, наше братство, нашу дружбу. Поэтому для меня особенно важно, что я за свой скромный труд награжден орденом Дружбы. Это наша особенность», – сказал писатель.

«Владимир Владимирович, приезжайте к нам, на Алтай. Вас всегда ждут», – пригласил Бедюров.

Напомним, в среду в Екатерининском зале Кремля прошла церемония вручения президентом высших государственных наград Российской Федерации отличившимся участникам СВО и выдающимся деятелям искусств, медикам, ученым. Так, Путин вручил награду народному артисту РСФСР Владимиру Винокуру и замначальника управления ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина» Антону Шкаплерову. Также российский лидер вручил Звезды Героев России младшему лейтенанту Алексею Афанасьеву, младшему лейтенанту Данияру Джартанову, гвардии полковнику Тимуру Курилкину, командиру казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олегу Ликонцеву и другим.