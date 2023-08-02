Боливия официально попросила Россию включить страну в БРИКС

Посол Боливии Рамос-Урсагасте заявила о передаче ноты России с просьбой страны войти в БРИКС

Tекст: Алексей Дегтярев

Нота передана всем странам БРИКС, президент Боливии Луис Арсе приглашен на саммит организации, сказала Рамос-Урсагасте ТАСС.

Посол добавила, что в мире происходят перемены, они связаны с возникновением многополярного мира. Боливия считает, что БРИКС является той площадкой, где можно моделировать и строить этот новый мир.

В БРИКС есть демократический диалог, появляются организации и институции. Боливия готова передать свой опыт, как свободная и независимая страна, заключила дипломат.

В июне президент Боливии Луис Арсе официально уведомил о желании страны присоединиться к БРИКС. Многие страны Африки также высказались о желании присоединиться к БРИКС. Белоруссия передала ноту о намерении стать членом БРИКС. Официальную заявку на членство в БРИКС также подали Алжир, Бангладеш и Египет.