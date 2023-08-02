Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.0 комментариев
СМИ: Америку рассердило решение Киева биться за Артемовск
CNBC: Киев разозлил США своим решением продолжать битву за Артемовск
Киев разозлил США своим решением продолжать битву за Артемовск, несмотря на предложения американских советников не пытаться вернуть город, чтобы сберечь ресурсы, сообщает американский телеканал CNBC.
По сообщению телеканала, Киев вызвал раздражение у США, когда решил продолжить боевые действия за Артемовск, несмотря на то что Вашингтон советовал Киеву отказаться от сражений, чтобы сберечь войска и технику, передает РИА «Новости».
Как приводит телеканал слова военного аналитика, директора компании Rochan Consulting Конрада Музыки, в результате ВСУ потеряли много людей, артиллерийских боеприпасов и спалили много орудийных стволов, которые могли бы быть использованы для контрнаступления и теперь не могут полностью восстановить свои силы.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал контрнаступление ВСУ бойней. Министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл огромные потери ВСУ за июль.