Главному оператору аэропорта Пулково выдали предупреждение

В ФАС выдали предупреждение главному оператору аэропорта Пулково в связи с доминирующим положением

Tекст: Александра Юдина

По информации ФАС, на территории аэропорта действуют несколько хозяйствующих субъектов – операторов, которые оказывают в Пулково услуги по техническому обслуживанию воздушных судов, обработке грузов и почты, передает ТАСС.

Так, в службе считают, что в действиях оператора аэропорта содержатся признаки злоупотребления доминирующим положением по отношению к операторам, работающим на территории аэропорта. В этой связи ведомство выдало компании предупреждение о необходимости прекратить действия, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Таким образом, организация обязана в течение трех месяцев разработать и направить для согласования в ведомство единый экономически обоснованный порядок ценообразования на свои услуги при обеспечении доступа к инфраструктуре аэропорта и типовой договор (включая существенные условия) на данные услуги.

Напомним, в начале июля в Пулково эвакуировали пассажиров самолета рейса Санкт-Петербург – Дубай компании «Воздушные ворота Северной столицы», так как произошло «задымление двигателя без возгорания».