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Главному оператору аэропорта Пулково выдали предупреждение
В ФАС выдали предупреждение главному оператору аэропорта Пулково в связи с доминирующим положением
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России выдали предупреждение главному оператору аэропорта Пулково – компании «Воздушные ворота Северной столицы», сообщают в пресс-службе ведомства.
По информации ФАС, на территории аэропорта действуют несколько хозяйствующих субъектов – операторов, которые оказывают в Пулково услуги по техническому обслуживанию воздушных судов, обработке грузов и почты, передает ТАСС.
Так, в службе считают, что в действиях оператора аэропорта содержатся признаки злоупотребления доминирующим положением по отношению к операторам, работающим на территории аэропорта. В этой связи ведомство выдало компании предупреждение о необходимости прекратить действия, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.
Таким образом, организация обязана в течение трех месяцев разработать и направить для согласования в ведомство единый экономически обоснованный порядок ценообразования на свои услуги при обеспечении доступа к инфраструктуре аэропорта и типовой договор (включая существенные условия) на данные услуги.
Напомним, в начале июля в Пулково эвакуировали пассажиров самолета рейса Санкт-Петербург – Дубай компании «Воздушные ворота Северной столицы», так как произошло «задымление двигателя без возгорания».