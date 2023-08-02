МИД решил рассматривать протесты Токио как вмешательство во внутренние дела

МИД пообещал рассматривать протесты Токио как вмешательство во внутренние дела РФ

Tекст: Елизавета Шишкова

Она напомнила, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России по итогам Второй мировой войны. Поэтому, добавила дипломат, любые так называемые протесты Токио будут в дальнейшем рассматриваться как попытка вмешательства в наши дела и попытка нарушения фундаментальных принципов Устава ООН, передает ТАСС.

Кроме того, Захарова заявила, что Москва надеется вскоре получить от Китая копию архивного доклада 1940 года главы японского «Отряда 731». Китайская сторона уже обладает этим материалом.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Япония ожесточается против России и Китая.