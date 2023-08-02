В СПЧ анонсировали проведение серии дискуссионных площадок «Общество и выборы»

  • Добровольцам территориальной самообороны Белгородской области выдали оружие
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    В каких странах Африки пока не любят Россию
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    Командир атаковавшего колонну ВСУ танка: Есть экипажи круче
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    Российские войска взяли восемь украинских «опорников» за три дня
    ВСУ попытались прорвать российскую оборону в Запорожской области
    Путин поздравил ВДВ с праздником
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    Песков назвал условие возвращения России к зерновой сделке
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Оказывается, в сожжении Корана в Швеции тоже «виноваты» русские

    Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.

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    Камран Гасанов Камран Гасанов Россия и Африка сотрудничают ради денег и мира

    По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Миграционный вопрос надо решать, а не усугублять

    На обострение миграционного конфликта в России работает много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.

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    Новости
    13:15Кремль объяснил выдачу оружия добровольцам теробороны Белгородской области

    Выдача оружия добровольцам территориальной обороны в Белгородской области идет в соответствии с законодательством и в связи с текущей обстановкой в регионе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    13:14МИД решил рассматривать протесты Токио как вмешательство во внутренние дела

    Протесты Японии в отношении Курильских островов Москва будет расценивать как вмешательство во внутренние дела России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    13:12В Кремле оценили отказ кабмина России от предложения выйти из МВФ

    Российское правительство аргументированно отказалось от предложения о прекращении участия России в Международном валютном фонде (МВФ), заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    13:10В Подмосковье началась вторая смена форума «Территория смыслов»

    В Солнечногорске открылась вторая смена всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» платформы Росмолодежь.События.

    13:05Песков назвал условие возвращения России к зерновой сделке

    Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но эта сделка должна быть реализована в части, касающейся России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    13:02Минобороны объявило о старте учений в Балтийском море

    В акватории Балтийского моря со 2 августа проходят военно-морские учения «Океанский щит-2023» под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, сообщило Минобороны.

    12:58Песков: Вопросом обвинений Трампа должны заниматься американцы, а не Россия

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать обвинения в адрес бывшего президента США Дональда Трампа, поскольку этот вопрос не входит в повестку дня Кремля.

    12:56Главу «Яндекса» оштрафовали за показ фильмов с ЛГБТ без маркировки «18+»

    Гендиректор «Яндекса» Артем Савиновский оштрафован судом на 200 тыс. рублей за показ на сервисе «Кинопоиск» фильмов с демонстрацией ЛГБТ-тематики без маркировки «18+».

    12:54Песков сообщил о начавшемся телефонном разговоре Путина и Эрдогана

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в настоящее время проводят телефонный разговор после перерыва в почти пять недель, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    12:48Песков: Идея создания расширенного аналога БРИКС не обсуждается

    Создание новой организации, более широкого аналога БРИКС, пока не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    12:45Экс-разведчик США: Россия каждый день становится сильнее, а Украина ослабевает

    Решения президента Владимира Путина в рамках спецоперации на Украине укрепляют Россию, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    12:41Въезд в Уфу перекрыли из-за человека с гранатой

    Башкирское МВД устанавливает обстоятельства происшествия на въезде в Уфу, из-за которого перекрыли дороги, сообщили в пресс-службе ведомства.

    12:38Добровольцам территориальной самообороны Белгородской области выдали оружие

    Автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ выдали членам территориальной самообороны в Белгородской области.

    12:34Прокуратура начала проверку Виктории Боню на пропаганду наркотиков

    Прокуратура Москвы организовала проверку в отношении телеведущей и блогера Виктории Бони на пропаганду наркотиков и психотропных веществ в Сети, сообщил источник в правоохранительных органах.

    12:28В Чувашии найдено тело перевернувшегося на катере на Волге мужчины

    В Чувашии человек за рулем катера перевернулся в непогоду на Волге, найдено его тело, сообщили в МЧС России.

    2 августа 2023, 12:25

    В СПЧ анонсировали проведение серии дискуссионных площадок «Общество и выборы»

    Ответственный секретарь СПЧ Точенов анонсировал проведение в регионах серии дискуссионных площадок «Общество и выборы»

    Tекст: Антон Никитин

    Мониторинговая группа СПЧ и представители Координационного совета ОП России по общественному контролю за голосованием до сентябрьских выборов организуют в регионах дискуссионные площадки «Общество и выборы», рассказал ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов.

    Как пояснил на форуме Общественной палаты России «Сообщество» в Якутске ответственный секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов, который также стал сопредседателем Координационного совета при ОП России по общественному контролю за голосованием, дискуссионные площадки пройдут в разных регионах страны, сообщается на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

    По словам Точенова, планируется провести дискуссионные площадки и круглые столы, на которых будет возможность обсудить, что сейчас происходит в части обеспечения свободы волеизъявления людей, и что нужно еще сделать, чтобы улучшить этот процесс – в перспективе на будущие выборы. Он подчеркнул, что такие площадки важно проводить еще и с прицелом на стартующую в декабре президентскую кампанию.

    На дискуссионных площадках предполагается обсуждать все беспокоящие людей темы и «вырабатывать единую позицию общества». «Честные и чистые выборы – это одна из форм сохранения нашего суверенитета. Мы должны помочь организаторам выборов обеспечить чистоту процедур, чтобы и они, и участники выборов не шалили», – подчеркнул Точенов.

    Еще одной задачей на предстоящие выборы эксперт назвал недопущение распространения ложной информации о происходящем на участках. «Нельзя допустить фальсификаций – распространения ложной информации, так называемых фейков. Надо понимать, что речь идет о сохранении нашего суверенитета. И в этой связи возрастает наша задача контроля за выборами и предоставлении обществу объективной информации о том, как проходят выборы. Проведение их честно и чисто – в том числе и наша задача», – резюмировал Точенов. Он подчеркнул, что с приближением президентских выборов число попыток пошатнуть уверенность в их честности и вбрасывания ложной информации будет с каждым днем все больше.

    До сентября дискуссионные площадки «Общество и выборы» пройдут в Приморском крае, в Новосибирской и в Воронежской областях.

    Накануне в Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) назвали число зарегистрированных в регионах на конец июля кандидатов в губернаторы.

    1 августа 2023, 19:16
    Механик-водитель танка «Алеша» рассказал детали боя

    Механик-водитель остановившего колонну техники ВСУ танка «Алеша» рассказал детали боя

    Механик-водитель танка «Алеша» рассказал детали боя
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ.

    Командир второй танковой роты с позывным Монолит рассказал, что сначала стояла задача зачистить поселок Новоадаровка в Запорожской области.

    «Так получилось, что мне пришлось сесть за рычаги этого танка, потому что штатного механика ранило. Чтобы время не терять, я сам сел за рычаги танка, и поехал выполнять задачу. Впоследствии появилась техника, и завертелась совсем другая история», – рассказал в интервью «Звезде» танкист.

    По его словам, до подхода техники ВСУ наводчик уже уничтожил одну бронемашину. Монолит отметил работу российских артиллеристов, которые «очень хорошо отработали».

    «Противник допустил тактические ошибки, техника скучилась, сгруппировалась, чем российские бойцы воспользовались», – отметил танкист. По словам другого члена экипажа, у них каждый боевой выезд такой – они «просто выполняют свою работу».


    Между тем,Минобороны анонсировало фильм про героический экипаж «Алеша», где танкисты передают большой привет производителям «Леопардов» и обещают «познакомиться с «Абрамсами».

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка, который в одиночку отразил атаки бронегруппы вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    На прошлой неделе в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.

    Коментарии (23)
    2 августа 2023, 02:59
    Зеленский выступил с угрозами в адрес России

    После доклада главы разведки Украины Буданова Зеленский выступил с угрозами в адрес России

    Зеленский выступил с угрозами в адрес России
    @ President of Ukraine/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский сообщил, что выслушал доклады представителей сил обороны и безопасности Украины. Украинский президент выступил с угрозами в адрес России.

    Зеленский рассказал, что «отдельный подробный доклад» сделал начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. По словам Зеленского, Россия «точно почувствует последствия» украинской «работы». «Серьезно почувствует», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, на фоне провалов контрнаступления вооруженных сил Украины киевский режим активизировал террористическую деятельность, атакуя гражданские цели. После этого в ООН потребовали прекратить атаки дронов на Москву.

    Коментарии (32)
    1 августа 2023, 17:45
    В США назвали бойней контрнаступление ВСУ

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Для ВСУ контрнаступление превратилось в бойню

    В США назвали бойней контрнаступление ВСУ
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Вера Басилая

    Украина отправляет на убой солдат из-за требования Запада предпринять решительные действия, превращая контрнаступление в бойню, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    В интервью YouTube-каналу Dialogue works он заявил, что Киев находится под огромным давлением Запада, который требует результата. В результате ВСУ отправляют на убой на хорошо укрепленную российскую линию обороны, передает РИА «Новости».

    Джонсон назвал нехватку артиллерии и практически полное отсутствие авиации главной проблемой украинских войск, силы у Киева будут продолжать истощаться.

    Ранее сообщалось, что Украина начала новую фазу своего наступления. Между тем в Кремле заявили, что контрнаступление вооруженных сил Украины не получается так, как оно задумывалось Киевом.

    Коментарии (21)
    2 августа 2023, 02:25
    Белый дом обвинил Fitch в неправильной оценке рейтинга США

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о несогласии Вашингтона с решением Fitch понизить рейтинг США

    Белый дом обвинил Fitch в неправильной оценке рейтинга США
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом категорически не согласен с решением агентства Fitch понизить кредитный рейтинг США, заявила пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер.

    Жан-Пьер обвинила Fitch в том, что при прежней администрации оценки давались по другой модели, а новая «бросает вызов реальности». По ее словам, Fitch понизило рейтинг США «в момент, когда президент Джо Байден добился сильнейшего восстановления экономики». Жан-Пьер сказала, что американской экономике угрожает «экстремизм республиканских чиновников», которые препятствуют мерам, выдвигаемым Байденом, передает РИА «Новости».

    Напомним, рейтинговое агентство Fitch впервые понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с ААА до АА+.

    Коментарии (27)
    1 августа 2023, 13:45
    Минобороны сообщило об успехах наступления на Купянском направлении
    Минобороны сообщило об успехах наступления на Купянском направлении
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Штурмовые отряды Западной группировки войск на Купянском направлении продолжали вести наступление и занимать более выгодные позиции около Куземовки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение восьми скоплениям живой силы и техники ВСУ рядом с Новомлынском, Тимковкой, Кисловкой, Котляровкой, Берестовым Харьковской области и Новоселовским ЛНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В лесном массиве «лес Попов» Сватовского района ЛНР отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

    Общие потери противника за прошедшие сутки составили до 120 военнослужащих, одна бронемашина, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    Возле Кисловки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады теробороны.

    На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации успешно отражены три атаки противника у Райгородка, Невского и Червоной Дибровы ЛНР, отчитались в Минобороны.

    В районе Тернов Донецкой народной республики (ДНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

    Нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ под Сергеевкой ЛНР, Дружелюбовкой Харьковской области, Торским и Серебрянкой ДНР.

    За минувшие сутки ликвидированы более 75 военнослужащих, три бронемашины, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», перечислили в Минобороны.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за последние сутки уничтожены до 40 военнослужащих, самоходная артустановка «Акация», гаубица «Мста-Б».

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 103 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах, сообщил Конашенков.

    Поблизости от Стецковки Харьковской области поражен радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк-3».

    Средствами ПВО за сутки перехвачены 16 снарядов РСЗО HIMARS.

    Уничтожен 21 украинский беспилотник около Залимана ЛНР, Новоандреевки, Спорного, Берестового, Кременца, Вольного ДНР, Мичурина, Балочки, Конских Раздоров Запорожской области, Старой Збурьевки, Раденска и Новой Каховки Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.

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    1 августа 2023, 21:54
    Турция приостановила экспорт оливкового масла

    Минторг Турции сообщил о приостановлении экспорта оливкового масла до 1 ноября

    Турция приостановила экспорт оливкового масла
    @ Movementway/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство торговли Турции приняло решение о приостановке экспорта оливкового масла из страны до 1 ноября. Ведомство объяснило такой шаг ростом цен и тем фактом, что Испания и Италия перерабатывают турецкое масло и продают его в третьи страны.

    По данным Международного совета по оливкам (IUC), на которые ссылается турецкое ведомство, производство оливкового масла в мире снизилось на 20% на фоне засухи в Европе, в первую очередь в Италии и Испании. В Турции, напротив, производство выросло на 62%, передает ТАСС.

    Экспорт турецкого оливкового масла с ноября 2022 года по июль 2023 года вырос на 240%, составив 136,5 тыс. тонн. Причем из-за роста мировых цен на масло значительное удорожание зафиксировано в Турции – на 102%.

    Министерство торговли Турции подчеркивает, что из-за установленных ЕС высоких таможенных пошлин Турция может поставлять оливковое масло в упаковке и с добавленной стоимостью конечному потребителю в странах – членах ЕС в «крайне небольших» количествах. При этом Испания и Италия, по данным ведомства, перерабатывают поставленное Турцией масло оптом и в бочках и затем под собственными брендами продают их в третьи страны.

    Так, с ноября 2022 года экспорт турецкого масла в бочках в Испанию вырос в 21 раз в сравнении с тем же периодом предыдущего года, а в Италию – в 44 раза.

    Ранее сообщалось, что июль 2022 года стал одним из самых жарких и засушливых месяцев в мировой и европейской истории, практически все районы суши в Северном полушарии прогрелись значительно выше средних показателей. Отмечалось, что из-за мер по экономии воды ожидаются снижения объемов производства вина и оливкового масла.

    Коментарии (20)
    2 августа 2023, 03:58
    Взрывы прогремели на Украине

    В Киеве и Одесской области Украины прогремели взрывы

    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы произошли в Киеве, Киевской, Одесской и Харьковской областях Украины, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ заявили о мощных взрывах в Киеве, передает RT.

    Кроме того, взрывы прогремели в городе Измаиле, который является крупным портом на Дунае, передает ТАСС.

    Местные власти сообщают о работе ПВО в Киеве, Киевской и Одесской областях. В ряде других регионов Украины также объявлена воздушная тревога.

    «Военкоры Русской весны» пишут о «мощных взрывах и стрельбе в Киеве», пожарах от ударов «Гераней» под Одессой. Со ссылкой на украинские ресурсы сообщается, что в Измаиле поражен порт, «пылает нефтебаза».

    Вечером во вторник сообщалось о взрывах в Харьковской области.

    Напомним, во вторник во всех регионах Украины, в том числе в Киеве, объявлялась воздушная тревога.

    Коментарии (7)
    1 августа 2023, 15:37
    Guardian: Санкции против России загнали Запад в ловушку
    Guardian: Санкции против России загнали Запад в ловушку
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запад попал в ловушку из-за введения антироссийских санкций, катастрофические последствия затронули миллионы людей, заявил обозреватель Саймон Дженкинс в статье для издания The Guardian.

    Он отметил, что санкции совершенно неэффективны в плане влияния на ход и возможный итог конфликта на Украине. Европейские потребители энергоресурсов страдают от повышения цен в результате ответных мер с российской стороны, передает РИА «Новости».

    Дженкинс считает, что Запад попал в ловушку из-за того, что гордость не позволяет ему остановиться. По мнению автора статьи, западные страны не сделали прогноз последствия санкций до их введения. «Элементарный анализ должен был натолкнуть их на мысль, что от серьезного ущерба российскую экономику защитят огромные долларовые резервы», – пишет автор статьи.

    Обозреватель считает, что сейчас наступило время для переговоров с Москвой, даже если это подорвет веру США и Европы в излюбленное оружие агрессии – экономические санкции.

    Ранее президент России Владимир Путин продлил до конца 2025 года срок ответных мер на санкции.

    Коментарии (19)
    1 августа 2023, 19:32
    В Сербии задержали 300 нелегалов с автоматами

    На сербско-венгерской границе обнаружили 300 нелегалов и девять автоматов

    В Сербии задержали 300 нелегалов с автоматами
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сербские правоохранители задержали у венгерской границы 300 нелегальных мигрантов, также там нашли девять автоматов и боеприпасы к ним, сообщили в МВД страны.

    В операции участвовали 820 сотрудников МВД, включая бойцов Специального антитеррористического подразделения, жандармерию и отряд быстрого реагирования, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Нелегалов нашли в лесном поясе у венгерской границы, всего задержано 300 человек. Из них 13 задержали по статье уголовного кодекса, на 27 завели дела об административных правонарушениях. Полиция также нашла девять автоматов, охотничий карабин с оптическим прицелом, три пистолета и 841 патрон.

    Остальных обнаруженных мигрантов доставили во временные приемные центры. Национальная принадлежность мигрантов не уточняется.

    Коментарии (4)
    1 августа 2023, 19:41
    Авиакомпания «Туркменистан» сочла опасными полеты в Москву
    Авиакомпания «Туркменистан» сочла опасными полеты в Москву
    @ Марина Лысцева/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Авиаперевозчик «Туркменистан» объявил о приостановке рейсов из Ашхабада в Москву, сообщили в пресс-службе компании.

    Приостановка вводится в связи с «воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне» и на основании оценки «рисков в целях обеспечения безопасности полетов» с 1 августа, передает ТАСС.

    Теперь рейсы по направлению Ашхабад – Москва – Ашхабад будут выполняться по маршруту Ашхабад – Казань – Ашхабад.

    В кассах авиакомпании указали, что рейсов в Москву не будет до 22 августа. Сейчас из Туркмении в Россию полеты проводят «Туркменские авиалинии» и S7.

    Коментарии (12)
    1 августа 2023, 17:37
    Прилепин заявил, что назначен замкомандира полка Росгвардии «Оплот»
    Прилепин заявил, что назначен замкомандира полка Росгвардии «Оплот»
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Писатель Захар Прилепин заявил во вторник, что стал заместителем командира полка Росгвардии «Оплот», он уточнил, что вернется в строй после полного выздоровления.

    Батальон «Оплот» был создан полковником Сергеем Завдовеевым, сейчас он расширяется до полка и получает личный состав и тяжелое вооружение, сказал писатель, передает ТАСС.

    Прилепин отметил, что получил должность замкомандира полка и вернется в строй после излечения.

    Напомним, в Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал Прилепин. Погиб соратник писателя Александр Шубин. Прилепин получил ранения и сейчас восстанавливается после лечения.

    Ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал Прилепина.

    Коментарии (10)
    1 августа 2023, 14:00
    Шойгу представил к наградам экипаж остановившего колонну техники ВСУ танка

    Tекст: Алина Власенко

    Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка, который в одиночку отразил атаки бронегруппы Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    В Telegram оборонного ведомства уточняется, что Шойгу представил к государственным наградам экипаж танка, проявивший мужество и героизм в ходе отражения атаки колонны украинской техники на Запорожском направлении.

    На прошлой неделе в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.

    Коментарии (24)
    2 августа 2023, 06:48
    Власти Одесской области сообщили о пожарах

    Глава Одесской областной администрации Кипер сообщил о пожарах на объектах инфраструктуры

    Власти Одесской области сообщили о пожарах
    @ Knut Knipser/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На объектах портовой и промышленной инфраструктуры Одесской области Украины возникли пожары, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

    Кипер сообщил, что на место прибыли сотрудники экстренных служб, передает ТАСС.

    Напомним, в СМИ и соцсетях сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Одесской и Харьковской областях Украины. В частности, взрывы прогремели в Измаиле, который является крупным портом на Дунае.

    Коментарии (12)
    2 августа 2023, 10:10
    Зеленский после взрывов заявил о значительных повреждениях на юге Украины

    Зеленский после ночных взрывов заявил о значительных повреждениях на юге Украины

    Зеленский после взрывов заявил о значительных повреждениях на юге Украины
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алина Власенко

    После ночных ударов самые значительные повреждения зафиксированы на объектах на юге Украины, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

    Глава государства подтвердил наличие повреждений, добавив, что самые значительные из них зафиксированы на юге страны, передает ТАСС.

    Ночью в Измаиле Одесской области произошли взрывы. Также сообщалась о работе ПВО в Киеве. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что на объектах промышленной и портовой инфраструктуры региона произошли пожары.

    Коментарии (16)
    2 августа 2023, 09:11
    Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с праздником

    Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником

    Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с праздником
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин поздравил бойцов Воздушно-десантных войск с праздником, отметив, что они с честью решают задачи в зоне спецоперации, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер.

    «Поздравляю с Днем Воздушно-десантных войск. Многие поколения солдат и офицеров легендарной крылатой пехоты вписали яркие, незабываемые страницы в героическую летопись Вооруженных сил ... всегда достойно выполняли долг, свято хранили верность присяге и боевому братству», – говорится в поздравлении президента на сайте Кремля.

    Путин добавил, что сегодня патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в спецоперации. «Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество, силу духа и несгибаемый характер, плечом к плечу с товарищами защищают Россию», – указал глава государства.

    Путин выразил уверенность, что бойцы ВДВ продолжат твердо стоять на страже национальных интересов государства.

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