В СПЧ анонсировали проведение серии дискуссионных площадок «Общество и выборы»

Ответственный секретарь СПЧ Точенов анонсировал проведение в регионах серии дискуссионных площадок «Общество и выборы»

Tекст: Антон Никитин

Как пояснил на форуме Общественной палаты России «Сообщество» в Якутске ответственный секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов, который также стал сопредседателем Координационного совета при ОП России по общественному контролю за голосованием, дискуссионные площадки пройдут в разных регионах страны, сообщается на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

По словам Точенова, планируется провести дискуссионные площадки и круглые столы, на которых будет возможность обсудить, что сейчас происходит в части обеспечения свободы волеизъявления людей, и что нужно еще сделать, чтобы улучшить этот процесс – в перспективе на будущие выборы. Он подчеркнул, что такие площадки важно проводить еще и с прицелом на стартующую в декабре президентскую кампанию.

На дискуссионных площадках предполагается обсуждать все беспокоящие людей темы и «вырабатывать единую позицию общества». «Честные и чистые выборы – это одна из форм сохранения нашего суверенитета. Мы должны помочь организаторам выборов обеспечить чистоту процедур, чтобы и они, и участники выборов не шалили», – подчеркнул Точенов.

Еще одной задачей на предстоящие выборы эксперт назвал недопущение распространения ложной информации о происходящем на участках. «Нельзя допустить фальсификаций – распространения ложной информации, так называемых фейков. Надо понимать, что речь идет о сохранении нашего суверенитета. И в этой связи возрастает наша задача контроля за выборами и предоставлении обществу объективной информации о том, как проходят выборы. Проведение их честно и чисто – в том числе и наша задача», – резюмировал Точенов. Он подчеркнул, что с приближением президентских выборов число попыток пошатнуть уверенность в их честности и вбрасывания ложной информации будет с каждым днем все больше.

До сентября дискуссионные площадки «Общество и выборы» пройдут в Приморском крае, в Новосибирской и в Воронежской областях.

Накануне в Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) назвали число зарегистрированных в регионах на конец июля кандидатов в губернаторы.