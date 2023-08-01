На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.22 комментария
Количество зарегистрированных в регионах кандидатов в губернаторы достигло 63 человек
На конец дня 24 июля было зарегистрировано порядка 25 кандидатов на выборы губернаторов, а по данным на 1 августа количество успешно зарегистрированных кандидатов составляло уже 63 человека, сообщили в Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).
Регистрация завершилась в Москве, Московской, Орловской, Магаданской, Псковской областях, Приморском крае. После решения ЦИК России завершилась регистрация кандидатов на выборах главы Республики Хакассия – зарегистрировано четыре кандидата.
31 июля завершилась регистрация в Республике Саха (Якутия) – зарегистрировано четыре кандидата, и Воронежской области – зарегистрировано пять кандидатов, говорится в сообщении на сайте НОМ.
По состоянию на 1 августа сроки подачи документов для регистрации кандидатов завершились во всех регионах. Совокупно не представили документы для регистрации в комиссии и, как следствие, утратили статус выдвинутых кандидатов 21 человек. Отказ в регистрации по-прежнему только у одного кандидата от Регионального отделения партии «Гражданская инициатива» в Московской области.
Данные по стадии регистрации кандидатов (списков кандидатов) на выборы депутатов законодательных (представительных) органов власти субъектов РФ по состоянию на 30 июля следующие: общее количество зарегистрированных кандидатов по состоянию на 30 июля составляет более 1600 человек по мажоритарным округам, на 23% больше, чем неделей ранее (1300 кандидатов), представляющих 13 политических партий и 81 списков кандидатов, на 39,6% больше, чем неделей ранее (58 списков кандидатов), представляющих 11 политических партий.
Напомним, что регистрация официально завершилась в Республике Калмыкия, Забайкальском крае, Смоленской и Ульяновской областях. Также список регионов пополнила Ярославская область.