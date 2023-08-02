На обострение миграционного конфликта в России работает много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.33 комментария
Будапешт назвал причину «мести» Байдена Венгрии
Будапешт заявил о желании администрации США отомстить за отказ предоставить сведения о венграх
США приняли решение ужесточить для венгров условия безвизового въезда, чтобы отомстить Будапешту за его отказ предоставить американцам сведения о венграх с двойным гражданством, заявил МИД Венгрии.
МИД рассказал, что в США хотели получить от Венгрии данные «о венграх, находящихся в других странах и имеющих двойное гражданство». Будапешт счел, что такой шаг создаст угрозу для венгров за рубежом и отказал Вашингтону. Как заявил МИД, «поэтому администрация Джо Байдена сейчас мстит венграм», передает ТАСС со ссылкой на MTI.
США снизили срок действия разрешений на въезд для граждан Венгрии с двух лет до года и ограничили количество въездов до одного раза. Вашингтон пожаловался, что из-за упрощенного процесса натурализации в 2011–2020 годах примерно 1 млн человек получил венгерское гражданство «без надлежащих мер безопасности для проверки их личности», передает РИА «Новости».
Напомним, премьер-министр Виктор Орбан, не будучи антиамериканским деятелем, достаточно враждебно настроен к Вашингтону, когда у власти там находятся демократы, а не республиканцы.