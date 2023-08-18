Даже под жесточайшим прессингом глобализма население Германии все же желает оставаться немцами. Так что 2024 год обещает быть бурным: и европейцам, и американцам надо крепче держаться за поручни.0 комментариев
Шольца освистали на предвыборном мероприятии в центре Мюнхена
DPA: Канцлера ФРГ Шольца освистали на предвыборном мероприятии в Мюнхене
Канцлера ФРГ Олафа Шольца освистали в ходе предвыборного мероприятия Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которое прошло на центральной площади Мюнхена Мариенплац, сообщили СМИ.
В начале своего выступления Шольц выступил в защиту проводимой его кабмином политики по отношению к Украине, в том числе поставок оружия. Он назвал правильным решение о поддержке Киева. Канцлер добавил, что правительство якобы тщательно проверяет каждый запрос с тем, чтобы не произошло обострения в отношениях России и НАТО.
Как пишет DPA, слова канцлера про Украину вызвали неоднозначную реакцию. Отмечается, что присутствующие кричали, свистели и разными способами выражали свое неудовольствие. Агентство уточнило, что различные организации, в основном из правого сектора*, в частности партия «Альтернатива для Германии», пытались призывать к протестам в центре города, а некоторые участники держали плакаты с призывами прекратить поставки Украине оружия, передает ТАСС.
Полиция установила ограждения на Мариенплац и тщательно проверяла всех проходящих на мероприятие СДПГ. Правопорядок обеспечивали более 200 сотрудников правоохранительных органов.
Ранее Олаф Шольц заявил, что будет рад любой помощи Киеву со стороны нейтральной Австрии.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ