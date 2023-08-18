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    Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.

    3 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Вместо «вежливых людей» пришли «бережливые»

    Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».

    42 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов По закоулкам идентичности можно дойти до русофобии

    Наше время подарило десяткам миллионов людей чувство родства друг с другом. И оно же привело страну к очищению от чужаков, которым и без того все здесь было неприятно. Думаю, это хорошо для всех.

    9 комментариев
    18 августа 2023, 14:36

    Путин поручил Лаврову возглавить делегацию России на Генассамблее ООН

    Путин поручил Лаврову возглавить делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин утвердил состав российской делегации для участия в 78-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

    На официальном сайте правовой информации указано, что делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров. В состав делегации также вошли замглавы МИД Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и другие.

    В июле власти Великобритании не выдали визы российским делегатам для участия в сессии правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН в Лондоне.

    17 августа 2023, 16:02
    Путин заявил о перспективах строительства ВСМ до Адлера, Донецка и Луганска
    Путин заявил о перспективах строительства ВСМ до Адлера, Донецка и Луганска
    @ Кристина Кормилицына/POOL/TACC

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин на церемонии открытия пассажирского движения по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3) заявил о перспективах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Адлера, а в дальнейшем в сторону Донецка и Луганска.

    По его словам, эту систему необходимо развивать, в случае если провести высокоскоростную ветку от Москвы до Адлера, это составит всего 10 часов в пути, передает ТАСС.

    Также президент заверил, что в перспективе необходимо будет провести аналогичную ветвь до Луганска и Донецка.

    Ранее Путин сообщил, что наступил момент для реализации ВСМ между Москвой и Петербургом. По мнению президента, будет востребована ВСМ и до Минска.

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    16 августа 2023, 04:56
    Американский журналист: Только Путин пытался предотвратить конфликт на Украине

    Журналист Хинкл: Путин единственный пытался предотвратить конфликт на Украине

    Американский журналист: Только Путин пытался предотвратить конфликт на Украине
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимира Зеленского не волновали жизни украинцев, только российский президент Владимир Путин пытался предотвратить конфликт на Украине, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    Хинкл в своем блоге на YouTube заявил, что происходящее в Киеве «никого не беспокоит». «Кто действительно думал об этом, так это Путин», – приводит его слова РИА «Новости».

    На протяжении восьми лет российский лидер пытался сделать все возможное, чтобы урегулировать конфликт на Украине путем дипломатии, предотвратить гибель людей, напомнил журналист.

    По его словам, президент России «был прав на 100%», однако все мирные инициативы российского руководства, включая Минские соглашения, отвергались Киевом.

    Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин разгадал план киевского режима по захвату Донбасса и Крыма и потому произвел превентивный удар.

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    16 августа 2023, 17:56
    Путин: Международные спортивные организации деградируют из-за политизации

    Путин назвал неизбежным появление параллельных международных спортивных структур

    Tекст: Ольга Иванова

    Международные спортивные организации деградируют из-за политизации и коммерциализации, поэтому создание параллельных структур в сфере международного спорта неизбежно, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    «В результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения, к сожалению, там, мы видим, определенная деградация наступает… Это неизбежно просто повлечет за собой создание параллельных структур с сфере международного спорта», – приводит его слова ТАСС.

    Путин также добавил, что «нужно создавать достойные условия для наших атлетов, в том числе это касается и материального поощрения, это касается премий, грантов».

    «Для людей, которые всю жизнь себя посвящают спорту, это (материальная помощь) тоже важно. Кроме престижа, важна еще и их материальная поддержка», – подчеркнул он.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, обсудили в том числе инициативу проведения Игр стран БРИКС.

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    16 августа 2023, 19:51
    В ООН заявили о планах присутствовать на саммите БРИКС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Организация Объединенных Наций намерена поучаствовать в саммите БРИКС, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

    ООН будет представлена на саммите БРИКС в ЮАР, сказал Хак, передает ТАСС. Он пояснил, что об уровне представительства Организации сообщат на следующей неделе.

    Ранее источник сообщал, что на саммит БРИКС приглашены главы стран, подавших заявки на присоединение к объединению. Россия будет представлена в ЮАР главой МИД Сергеем Лавровым.

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    16 августа 2023, 15:14
    Кремль анонсировал открытие Путиным и Собяниным МЦД-3 в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В четверг запланировано открытие пассажирского движения по Ленинградско-Казанскому Московскому центральному диаметру (МЦД-3), в церемонии примут участие президент России Владимир Путин и мэр города Сергей Собянин.

    Глава государства и градоначальник откроют движение по МЦД-3 в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса», сообщается на сайте Кремля. Также президент и мэр ознакомятся с планами развития транспортной инфраструктуры региона.

    У Путина на четверг запланировано заседание президиума Госсовета, где рассмотрят вопросы развития общественного транспорта в стране.

    Докладчиками заявлены министр транспорта Виталий Савельев и глава комиссии Госсовета по направлению «Транспорт», руководитель Республики Бурятия Алексей Цыденов. Также выступят Собянин, глава Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Курской области Роман Старовойт.

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    16 августа 2023, 18:12
    Путин поручил разработать меры по стимулированию потребления рыбы

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил разработать меры по стимулированию потребления рыбы в России, но отметил, что «рыбные четверги» в СССР были связаны, скорее, с нехваткой мяса.

    «Дмитрий Николаевич (Патрушев, глава Минсельхоза), вы как ключевой орган, как ключевое министерство просто займитесь организацией этой работы по подготовке комплекса мер по стимулированию внутреннего потребления рыбной продукции. Договорились, ладно?» – приводит слова президента ТАСС.

    Он также отреагировал на слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который вспомнил о советской практике «рыбного дня».

    «Вы вспомнили «рыбные четверги» в Советском Союзе, но я не думаю, что тогда решения соответствующих властей были продиктованы желанием выполнить рекомендации Минздрава и сбалансировать питание советских граждан. Скорее всего, это было вызвано нехваткой мясных продуктов в торговых сетях, ну и производство их было недостаточным», – сказал Путин.

    Ранее Путин назвал неизбежным появление параллельных международных спортивных организаций из-за политизации существующих.

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    17 августа 2023, 19:29
    Россия назвала провокацией заседание СБ ООН по правам человека в КНДР

    Постпредство России назвало провокацией США заседание СБ ООН по правам человека в КНДР

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия считает провокацией инициирование США проведения заседания Совета Безопасности ООН по теме прав человека в КНДР, заявил первый зампред России при ООН Дмитрий Полянский.

    По его словам, в очередной раз западные государства и США используют Совбез для продвижения своей узкокорыстной политизированной повестки.

    «О том, что эта провокация готовилась заранее, свидетельствует то, что Албания, США и Япония распространили среди членов Совета домашнюю заготовку –  концептуальную записку, призванную сфокусировать дискуссию на обсуждении именно ситуации с правами человека в КНДР в контексте вопросов международного мира и безопасности», – передает ТАСС.

    Ранее Россия и страны Африки приняли решение работать в Совбезе ООН над отменой санкций.

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    17 августа 2023, 15:48
    Путин: Наступил момент для реализации ВСМ между Москвой и Петербургом

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на церемонии запуска третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) заявил, что наступил момент для реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом.

    «Проект скоростной железной дороги между Москвой и Петербургом обсуждается нами давно… Мне кажется, что сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации», –цитирует его ТАСС.

    Время в пути по будущей ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут, добавил Путин.

    «Скорость движения возрастет существенным образом и время в пути для пассажиров уменьшится: с сегодняшних 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут между Санкт-Петербургом и Москвой, между Тверью и Москвой это будет уже 39 минут и между Великим Новгородом и Санкт-Петербургом – 29 минут вместо сегодняшних 3 часов 10 минут», – сказал Путин.

    Он добавил, что после реализации этого проекта нужно продолжать магистраль до Нижнего Новгорода, Воронежа, Уральского региона.

    Ранее Путин дал команду на запуск движения по маршруту Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3).

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    17 августа 2023, 17:44
    Путин поручил обеспечить сохранение детских пособий при увеличении дохода семьи

    Путин поручил обеспечить сохранение пособий на детей при увеличении доходов родителей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обеспечить сохранение выплаты ежемесячного пособия на детей в случае увеличения доходов семьи.

    Также Путин поручил внести соответствующие изменения в нормативные акты России, чтобы родители или опекуны, которые ухаживают за детьми-инвалидами, могли продолжать получать ежемесячные выплаты, если они работают в формате частичной занятости, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин поручил правительству совместно с Госдумой и Советом Федерации внести в законодательство изменения, которые сохранят право матерей продолжать получать декретные выплаты, даже если они вышли на работу до того момента, как ребенку исполнилось полтора года.

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    17 августа 2023, 15:55
    Путин пообещал обсудить с Лукашенко строительство ВСМ до Минска

    Tекст: Вера Басилая

    Минское направление было бы очень востребовано и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии, нужно обсудить строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) с белорусским президентом Александром Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мне кажется, надо было бы проработать вопрос строительства ВСМ с правительством Белоруссии. Я с президентом переговорю. Минское направление очень востребовано было бы и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии. Тем более что мы хорошим темпом развиваем строительство Союзного государства», – заявил Путин на церемонии открытия пассажирского движения по МЦД-3, передает ТАСС.

    Ранее Путин дал старт движению по МЦД-3 в столице и поддержал идею строительства ВСМ от Москвы до Петербурга.

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    16 августа 2023, 17:23
    Путин потребовал не расслабляться в преддверии нового тайфуна на Дальнем Востоке

    Tекст: Ольга Иванова

    Органы власти должны внимательно следить за ситуацией с тайфуном «Лан», который подходит к российскому Дальнему Востоку, об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    Глава МЧС Александр Куренков доложил о последствиях паводков из-за тайфуна, а также сообщил, что «там приближается уже следующий тайфун». Из зоны подтопления в Приморском крае эвакуированы более 4,5 тыс. человек, передает его  слова ТАСС.

    «Но расслабляться нельзя. Полегче, побольше – там сейчас непонятно. Ясно, что прогноз есть, но все равно надо внимательно мониторить ситуацию», – сказал Путин. Он поинтересовался, нужна ли дополнительная помощь в связи с паводками в регионе. Куренков ответил, что Приморскому краю понадобится финансовая поддержка из-за большого числа пострадавших.

    Ранее в Приморье для координации работы по борьбе с наводнением, вызванным тайфуном «Ханун», была направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС.

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    17 августа 2023, 18:48
    Путин поручил отменить административные штрафы бизнеса со стороны МВД

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поручил Генпрокуратуре и МВД законодательно отменить привлечение к административной ответственности предпринимателей надзорными органами.

    Правительству совместно с Генеральной прокуратурой и МВД обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих исключение возможности привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности сотрудниками полиции за нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется контрольными (надзорными) органами в рамках государственного и муниципального контроля, говорится на сайте Кремля.

    Напомним, власти должны создать условия для ускорения перевода активов российского бизнеса в отечественную юрисдикцию, в том числе преодолеть блокировку таких действий зарубежными странами, также говорится в перечне поручений президента по итогам ПМЭФ.

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    16 августа 2023, 17:07
    Путин: Все переживают за семьи погибших и пострадавших в Махачкале

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что все переживают за семьи погибших и пострадавших при ЧП в пригороде Махачкалы.

    «Мы все переживаем за случившееся, за семьи погибших, за тех, кто пострадал, и всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления, приносим соболезнования всем семьям погибших наших граждан, наших людей», – приводит его слова на заседании кабмина ТАСС.

    Также Путин дал поручение предпринять все необходимое, чтобы минимизировать ущерб от ЧП в Махачкале. «Нужно сделать все, чтобы минимизировать ущерб, людям помочь. Вместе с местными органами власти займитесь этим самым серьезным образом», – поручил президент главе МЧС Александру Куренкову.

    Напомним, 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис. Пламя перешло на автозаправку, после чего прогремел взрыв. Погибли 35 человек. В администрации Дагестана сообщили, что всех тяжелораненых решено доставить в московские медицинские центры.

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    17 августа 2023, 11:19
    Путин поручил создать в Москве международный кинокластер

    Путин поручил разработать возможность международный кинокластер в Москве

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин поручил проработать вопрос о создании в Москве особой экономической зоны в сфере киноиндустрии, как международного кинокластера, к концу сентября.

    На сайте Кремля указано, что такое распоряжение включает в себя разработку специальных мер поддержки резидентов, в том числе предоставление налоговых льгот, субсидий и грантов.

    Из текста поручения следует, что кабмин может начать субсидировать производство кино и видео, которые будут направлены на улучшение туристической привлекательности страны.

    Предполагается, что субсидии могут осуществляться за счет федерального бюджета и бюджетов регионов.

    Кроме того, Путин постановил внести поправки о полном госфинансировании фильмов для детей и мультфильмов. Так, создание кино для детей будет полностью финансироваться из федерального бюджета. Также нововведения коснутся налогового законодательства. В частности, налоговая ставка на прибыль составит 3% для российских организаций.

    Касательно дополнительного сопровождения киноиндустрии, а именно вопроса финансирования производителей спецэффектов, правительство рассмотрит возможность обнуления налога на добавленную стоимость (НДС) к 30 октября.

    Президент постановил рассмотреть возможность обнуления ставки при выполнении работ организациями из России по созданию аудиовизуальной продукции с помощью компьютерной графики.

    Указанные постановления должны быть проработаны в срок до 30 октября 2023 года.

    Напомним, число вакансий актеров в России за полгода увеличилось на 17%, специалистов по кинопроизводству – на 77%, вырос спрос на гримеров и техников по инсталляции, ассистентов операторов.

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    17 августа 2023, 21:59
    Путин одобрил идею отправки части средств от утильсбора на общественный транспорт

    Путин одобрил идею отправки части средств от утильсбора на развитие общественного транспорта

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин предложил направить более 5% доходов от утилизационного сбора на развитие общественного транспорта.

    «Вы там согласны из утилизационного сбора немножко отщипнуть. Но это, прямо скажем, даже меньше 5% от всего утилизационного сбора то, что вы готовы отдать. Я бы считал, что в данном случае Минфин может быть немножко более щедрым. Посмотрите, надо компромисс поискать, немножко, может быть, эту планочку приподнять», – сказал глава государства на заседании президиума Госсовета, передает ТАСС.

    Он попросил Минфин «творчески к этому подойти». Ранее Путин заявил, что общественный транспорт во всех регионах должен не ветшать, а молодеть.

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