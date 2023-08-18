Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.3 комментария
Путин поручил Лаврову возглавить делегацию России на Генассамблее ООН
Путин поручил Лаврову возглавить делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре
Российский лидер Владимир Путин утвердил состав российской делегации для участия в 78-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).
На официальном сайте правовой информации указано, что делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров. В состав делегации также вошли замглавы МИД Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и другие.
В июле власти Великобритании не выдали визы российским делегатам для участия в сессии правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН в Лондоне.