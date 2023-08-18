Путин поручил Лаврову возглавить делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре

Tекст: Александра Юдина

На официальном сайте правовой информации указано, что делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров. В состав делегации также вошли замглавы МИД Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и другие.

В июле власти Великобритании не выдали визы российским делегатам для участия в сессии правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН в Лондоне.