Стартовал отбор гидов из регионов для участия в Международной выставке-форуме «Россия»

Подать заявку можно с 15 августа 2023 года на сайте программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные экскурсоводы и гиды-переводчики, сотрудники музеев, в том числе корпоративных, самозанятые авторы экскурсионного контента (блогеры, краеведы), сотрудники event-агентств (аниматоры, ведущие), студенты старших курсов средних профессиональных и высших учебных заведений по таким направлениям, как «Туризм и индустрия гостеприимства», «Экскурсионное (музейное) дело», «Иностранные языки», «География и краеведение», «Актер театра и кино».

«Выставка-форум «Россия» – крупнейшее событие, которое откроет энергичных, креативных и умеющих по-настоящему вдохновить гидов-экскурсоводов из разных уголков нашей страны. Впервые мы запускаем для этого масштабный конкурс, благодаря которому отберем специалистов на программу обучения перед работой на выставке-форуме. Для многих это уникальный шанс продемонстрировать свой опыт и поделиться им с коллегами, а еще перенять новые знания от лидеров в сфере молодёжного туризма. Очень важно будет также «приземлить» обретенный опыт в регионах страны», – отметила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

На выставке, которая состоится в Москве на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года, дети и подростки из 89 регионов страны будут знакомиться с важнейшими достижениями Российской Федерации в различных областях. Экскурсии по площадкам проведения выставки-форума для организованных детских групп и официальных делегаций проведут гиды-экскурсоводы, прошедшие отбор и обучение по разработанной образовательной программе. Помимо этого, специалисты будут задействованы для работы во флагманском гостевом центре, инфоцентрах ВДНХ и павильонах выставки.

«В течение полугода на Международной выставке-форуме «Россия» ежедневно будет проходить порядка 600 экскурсий. Специально для этого разработаны познавательные тематические маршруты в сфере энергетики, экологии, искусства, технологий. Появится и гастрономический маршрут. Особое внимание в экскурсионной программе будет уделено подрастающему поколению. Школьники смогут не только узнать о культуре и традициях народов России, но и попробовать себя в разных профессиях. Всего более двух тысяч гидов познакомят гостей выставки с современными достижениями и культурным наследием нашей страны», – отметила генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.