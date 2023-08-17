  • Путин заявил о перспективах строительства ВСМ до Адлера, Донецка и Луганска
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    США нанесли удар по имперским амбициям Франции
    Онуфриенко: Генералы ВСУ начали соперничать за тающие резервы
    Юшков: Отказом от транзита российского газа Украина угождает США
    Военкоры показали «геноцид» украинской пехоты с помощью FPV-дронов
    Политолог назвал отправку судна с зерном из Одессы очевидной провокацией
    Минобороны показало уничтожение эшелона с боеприпасами для ВСУ
    Российские войска перешли в наступление на Донецком направлении
    Politico: Провал контрнаступления Украины истощает терпение союзников Киева
    Путин дал старт движению по МЦД-3 в столице
    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Вместо «вежливых людей» пришли «бережливые»

    Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов По закоулкам идентичности можно дойти до русофобии

    Наше время подарило десяткам миллионов людей чувство родства друг с другом. И оно же привело страну к очищению от чужаков, которым и без того все здесь было неприятно. Думаю, это хорошо для всех.

    2 комментария
    Аббас Джума Аббас Джума США навели в Пакистане свой порядок

    План США состоит в том, чтобы не дать Пакистану выстраивать свои отношения с Россией так, как это делает Индия. Увы, Исламабад крайне уязвим и податлив. Чем и пользуются его американские партнеры, а по сути – начальники.

    6 комментариев
    17 августа 2023, 16:48

    Белоруссия сообщила о получении российских боевых вертолетов Ми-35

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Белорусская сторона получила от российской боевые вертолеты Ми-35, сообщили в министерстве обороны страны в четверг.

    Белорусские летчики проводят перелет первой партии Ми-35, поступивших в ВС Белоруссии, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Отмечается, что вертолеты переданы в соответствии с планом строительства и развития белорусской армии и военно-технического сотрудничества с Россией.

    14 августа 2023, 22:24
    Опубликовано редкое видео сброса с бомбардировщика авиабомбы с УМПК
    Опубликовано редкое видео сброса с бомбардировщика авиабомбы с УМПК
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети опубликовали видео сброса авиабомбы ФАБ, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

    Кадры размещены в Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах».

    Эксперты канала подчеркнули, что оснащение авиабомб ФАБ-500/1000/1500 УМПК стало «одним из крупнейших козырей российской армии в ходе спецоперации и «одним из самых неприятных сюрпризов для ВСУ».

    Канал также обратил внимание на момент раскрытия «крылышек». Именно они позволяют бомбе планировать до цели десятки километров, чтобы самолет-носитель не входил в зону поражения средств ПВО противника, пояснили эксперты.

    Ранее американские СМИ писали, что украинское военное руководство не понимает, как работают российские планирующие авиабомбы, пробивающие оборонительные укрепления.

    Кроме того, летчик ВКС России, участвующий в спецоперации, рассказывал газете ВЗГЛЯД, что Россия с помощью нового средства УМПК превратила еще советские авиабомбы в современные, дальнобойные, они по спутниковой навигации наводятся на цель.

    Коментарии (26)
    14 августа 2023, 21:45
    Экс-командующий объяснил задачу воссоздания 104-й дивизии ВДВ

    Генерал Шпак: Мы вернулись к пониманию, что ВДВ – это уникальный род войск

    Экс-командующий объяснил задачу воссоздания 104-й дивизии ВДВ
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    104-я дивизия в составе ВДВ в свое время пользовалась уважением, и эти традиции еще сохранились. Воссоздание формирования улучшит обороноспособность России, потому что данное соединение сможет выполнять широкий спектр задач, сказал газете ВЗГЛЯД экс-командующий ВДВ Георгий Шпак. Ранее стало известно, что к декабрю в России будет воссоздана легендарная 104-я дивизия в составе ВДВ.

    «Я великолепно знаю бригаду, которая дислоцировалась в Ульяновске. Она когда-то была 104-й воздушно-десантной дивизией, там служил мой сын, который погиб за Родину. И мы пытались добиться того, чтобы дивизию не превращали в бригаду, но, к сожалению, к нам не прислушались», – вспоминает Георгий Шпак, генерал-полковник запаса, экс-командующий ВДВ.

    «Решение о воссоздании 104-й дивизии в составе ВДВ – это шаг, направленный на улучшение обороноспособности наших Вооруженных сил, в том числе и Воздушно-десантных войск. Сама по себе дивизия в свое время пользовалась уважением, и традиции эти еще сохранились», – продолжает он.

    «Важно понимать, что бригада и дивизия – две абсолютно разные величины даже по банальному арифметическому подсчету. То есть воссоздание дивизии должно привести к увеличению боеспособности соединения. Мы наконец вернулись к пониманию, что ВДВ – это уникальный род войск, который необходимо держать в высочайшей степени боевой готовности», – убежден военный.

    «Последние события в Казахстане и на Украине говорят о том, что без Воздушно-десантных войск очень сложно сохранить обороноспособность нашего государства. Сложно угадать, как будут развиваться события, но с уверенностью можно сказать, что 104-я дивизия может использоваться при наступлении, быть в обороне и прикрывать фланги», – рассуждает генерал.

    «Если обратиться к прошлому, то можно увидеть, что операция по взятию Гостомеля вошла в историю военного искусства. Все действия были продуманны, проводились грамотно и слаженно. В другой период времени, уже при Горбачеве, если бы не ВДВ, наша страна могла полыхнуть так, что мало не показалось бы никому», – акцентирует собеседник.

    «Надеюсь, что в дальнейшем, когда от оборонительных действий в СВО наши уверенно перейдут в наступление, именно десантно-штурмовые подразделения выйдут на первый план. Они смогут высаживаться и захватывать командные пункты, уничтожая подходящие резервы противника», – предполагает Шпак.

    «Замечу: мнения о том, что время ВДВ прошло, в корне не верны. Воздушно-десантные войска предназначены не только для действий после непосредственного прыжка для десантирования. Разве они не могут действовать посадочным способом или наступлением на боевых машинах? Казахстан мы спасали, не десантируясь парашютным способом», – с иронией отмечает он.

    «При этом, да, ВДВ испытывают некие трудности из-за того, что арсенал этого вида войск легче, чем у тех же сухопутчиков. Сухопутные войска обладают очень мощной броневой силой для ударов, тарана, для продавливания противника», – рассуждает собеседник.

    «Но основа применения Воздушно-десантных войск – оказание помощи в выполнении этих и других задач путем захвата тыловых объектов, перехвата путей подхода резервов, уничтожение складов с боеприпасами и техникой, командных пунктов. Перед ВДВ стоят тысячи задач, просто тысячи! И естественно, сравнивать огневую мощь сухопутчиков и десантников нельзя», – подчеркнул Шпак.

    Ранее стало известно, что 104-я дивизия будет воссоздана в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) к 1 декабря 2023 года. Об этом ТАСС в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2023» сообщил источник, близкий к российскому военному ведомству. «Причем воссоздание дивизии пройдет на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады», – сказал собеседник.

    При этом как ранее сообщал президент Российской ассоциации Героев, бывший командующий ВДВ, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов, новая дивизия будет трехполкового состава, речь идет о парашютно-десантных полках. Также в ее составе будут артиллерийский и зенитно-ракетный полки.

    Сама дивизия была основана в декабре 1944 года. Окончательно ее сформировали в 1946 году, тогда 104-ю гвардейскую стрелковую дивизию реорганизовали в 104-ю гвардейскую воздушно-десантную ордена Кутузова дивизию. В 1998 году дивизию реформировали и сократили до бригады. Она получила название 31-й отдельной воздушно-десантной ордена Кутузова бригады.

    Коментарии (16)
    16 августа 2023, 16:43
    Польша и страны Балтии решили обсудить полное закрытие границы с Белоруссией

    Польша и страны Балтии решили обсудить вопрос полного закрытия границы с Белоруссией

    Польша и страны Балтии решили обсудить полное закрытие границы с Белоруссией
    @ Wojtek Jargilo/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Литва, Латвия и Польша хотят коллективно принять решение о полном закрытии границы с Белоруссией, главы МВД обсудят это вопрос 28 августа, сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

    По ее словам, на данный момент на техническом уровне идет подготовка схемы действий по закрытию границы. Билотайте отметила, что государства расставят все акценты в вопросе о том, как должны выглядеть их синхронизированные действия, передает ТАСС.

    Напомним, действия Литвы касательно решения временно закрыть с 18 августа два пункта пропуска на границе с Белоруссией являются очередным недружественным шагом, заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Быковский.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что на литовско-белорусской границе выстроились очереди из сотен грузовиков, а Литву в ближайшем времени «ждет самый большой кризис в истории транспортного сектора».

    Коментарии (18)
    15 августа 2023, 03:58
    Состоялся первый полет новейшего ударного дрона «Сириус»

    АО «Кронштадт»: В России состоялся первый полет новейшего ударного дрона «Сириус»

    Состоялся первый полет новейшего ударного дрона «Сириус»
    @ t.me/kronshtadt_company

    Tекст: Ольга Никитина

    Новейший ударный беспилотный летательный аппарат «Сириус» совершил первый полет, сообщили в АО «Кронштадт».

    В компании сообщили ТАСС, что летные испытания беспилотника продолжаются. Заявление прозвучало в ходе форума «Армия-2023».

    Впервые макет «Сириуса» был представлен на авиасалоне «МАКС-2019». Серийные поставки дронов в российские войска планируется начать уже в этом году.

    В июне президент Владимир Путин заявлял, что Россия будет форсировать массовый выпуск беспилотных летательных аппаратов, хорошо зарекомендовавших себя в боевых условиях.

    Коментарии (6)
    15 августа 2023, 22:36
    Латвия объявила о срочной мобилизации сил для охраны границы с Белоруссией

    Госпогранслужба Латвии объявила о срочной мобилизации сил на восточной границе

    Tекст: Ольга Никитина

    Государственная пограничная служба Латвии объявила о срочной мобилизации сил для охраны границы с Белоруссией, а также запросила дополнительную поддержку у вооруженных сил республики и государственной полиции.

    В сообщении на сайте службы говорится, что пограничников отзывают из отпусков, пишет РБК.

    Министр обороны Латвии Инара Мурниеце в свою очередь сообщила, что уже поручила ВС страны направить дополнительные силы к латвийско-белорусской границе, передает Delfi.

    Госпогранслужба Латвии заявила, что причиной мобилизации сил является «растущая гибридная угроза», а также рост числа попыток пересечения границы. По данным службы, за минувшие сутки зафиксировано 96 попыток незаконного пересечения границы между Латвией и Белоруссией.

    8 августа в Латвии усилили режим работы системы пограничной охраны на границе с Белоруссией.

    Коментарии (19)
    15 августа 2023, 04:25
    Офицер НАТО рассказал о тактической угрозе для ВСУ

    Офицер НАТО Атламазоглу: Беспилотники «Ланцет» стали тактической угрозой для ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы массово используют беспилотники для разных целей, включая разведку и нанесение ударов, говорится в статье бывшего офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.

    Атламазоглу в статье для 19Fortyfive отметил, что применение российской стороной дронов «Ланцет» превратилось в «опасную тактическую угрозу на поле боя» для украинских вооруженных сил, передает РИА «Новости».

    По словам автора публикации, киевский режим теряет БПЛА в промышленных масштабах. Так, по его данным, за месяц они утратили порядка 10 тыс. единиц беспилотных летательных аппаратов.

    Атламазоглу считает, что ВСУ находятся в «большой зависимости» от беспилотных авиационных систем. По его словам, это имеет «очень высокую цену».

    Ранее президент Владимир Путин поручил увеличить производство российских беспилотников «Куб» и «Ланцет». Российский лидер отмечал, что они показали себя очень эффективно. По словам главы государства, БПЛА наносят мощный удар, от которого «просто горит» любая техника, в том числе иностранного производства, но также взрываются и боекомплекты.

    Коментарии (2)
    17 августа 2023, 00:58
    Белоруссия денонсировала соглашение с Украиной о ВТС

    Белоруссия объявила о денонсации соглашения с Украиной о военно-техническом сотрудничестве 1994 года

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликовано постановление Совета министров Белоруссии о денонсации соглашения с Украиной о военно-техническом сотрудничестве, подписанного в Минске в 1994 году.

    Кроме того, денонсирован протокол о внесении изменений в соглашение о ВТС (2003 год). Указывается, что постановление совмина Белоруссии вступило в силу 15 августа, передает ТАСС.

    Напомним, Белоруссия заявляла, что не напрашивается в посредники для переговоров по Украине, но готова сыграть свою роль при необходимости.

    Коментарии (2)
    15 августа 2023, 10:24
    В США назвали цель создания биолабораторий на Украине

    Роберт Кеннеди-младший рассказал о цели создания лабораторий США на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Пентагон решил не развивать полноценно программу биооружия только из опасений нарушить Женевскую конвенцию, заверил претендент на пост президента США демократ Роберт Кеннеди-младший.

    По его словам, Штаты создали биолаборатории на Украине в рамках запущенных после 2001 года программ Пентагона по разработке биологического оружия, которое включает в себя новые виды синтетической биологии и технологии генетического инжиниринга, которых не было поколение назад, передает ТАСС.

    Кроме того, Кеннеди отметил, что со стороны Вашингтона было вложено много денег, однако страх перед последствиями из-за нарушения Женевской конвенции заставил представителей США не допустить полноценного развития программы биооружия. Так, контроль над этим был передан в подразделение Минздрава США.

    «Если применяешь биологическое оружие, от него страдает и твоя сторона, так что нужны вакцины. Это обратная сторона медицины», – подчеркнул он.

    Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает укрепление международных механизмов, не позволяющих распространять биологическое оружие.

    Коментарии (0)
    14 августа 2023, 22:55
    Учебный военный самолет разбился в Краснодарском крае

    Минобороны: Учебный самолет Л-39 разбился в Краснодарском крае, один из членов экипажа погиб

    Tекст: Ольга Никитина

    В черте аэродрома в Краснодарском крае 14 августа потерпел крушение учебный самолет Л-39, погиб один из членов экипажа, сообщили в Минобороны России.

    В сообщении военного ведомства говорится, что самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Крушение произошло при заходе на посадку в черте аэродрома, передает ТАСС.

    Разрушений и пострадавших на земле нет, добавили в МО РФ.

    Причина крушения выясняется.

    Коментарии (0)
    16 августа 2023, 16:19
    В Белоруссии отреагировали на решение Литвы закрыть погранпункты

    В ГПК Белоруссии назвали недружественным шагом решение Литвы закрыть погранпункты

    Tекст: Александра Юдина

    Действия Литвы касательно решения закрыть с 18 августа два пункта пропуска на границе с Белоруссией являются очередным недружественным шагом, заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Быковский.

    По его словам, закрытие автодорожных пунктов «Шумскас» (сопредельный белорусский – «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы») является очередным неконструктивным и недружественным шагом со стороны соседей, передает ТАСС.

    Также Бычковский отметил, что закрытие этих пунктов приведет к росту очередей транспорта, причем не только на литовском направлении. Так, перераспределение нагрузки на другие маршруты приведет к задержкам в оформлении и длительному ожиданию пересечения границы.

    Представитель ГПК Белоруссии добавил, что «литовская сторона такими решениями целенаправленно и умышленно создает искусственные барьеры на границе в угоду политическим амбициям». Кроме того, Бычковский указал на необоснованность такого шага со стороны Литвы.

    «Официально озвученная позиция не соответствует истинным причинам такого решения. Литовские власти используют любой предлог, чтобы препятствовать перемещению не только грузов, но и уменьшить поток литовцев, путешествующих по безвизу (в Белоруссию)», – заключил он.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что на литовско-белорусской границе выстроились очереди из сотен грузовиков, а Литву в ближайшем времени «ждет самый большой кризис в истории транспортного сектора».

    Коментарии (0)
    15 августа 2023, 14:48
    Новые управляемые противотанковые ракеты показали на «Армии-2023»

    Управляемые противотанковые ракеты 9М123М и 9М123МФ показали на «Армии-2023»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На форуме «Армия-2023» показали управляемые противотанковые ракеты 9М123М и 9М123МФ, сообщила государственная корпорация «Ростех».

    Дочерний холдинг «Высокоточные комплексы» показал ракеты 9М123М и 9М123МФ, ракету 9М123М назвали «грозой брони», сообщили в госкорпорации, передает ТАСС.

    Этот снаряд способен пробивать цель с броней до 1,1 м. Снаряд 9М123МФ предназначается для подавления огневых точек и укреплений, бронетанковой техники и живой силы.

    Ранее корпорация «Тактическое ракетное вооружение» анонсировала показ на форуме авиационной крылатой ракеты нового поколения X-69.

    Коментарии (0)
    14 августа 2023, 17:02
    Российские бомбардировщики совершили авиарейд над Арктикой

    Российские самолеты дальней авиации пролетели над Арктикой и Балтийским морем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Плановые полеты ракетоносцев Ту-160, Ту-95МС и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 прошли над Арктикой и Балтийским морем, сообщило Министерство обороны России.

    Полет проводился над нейтральными водами Балтийского, Баренцева, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского морей и Северного Ледовитого океана, сообщило министерство в своем Telegram-канале.

    Длительность самого долгого полета составила более семи часов. Их сопровождали истребители Су-35С, Су-27, МиГ-31.

    Командующий дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергей Кобылаш указал, что полеты проводились в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Коментарии (0)
    15 августа 2023, 14:02
    Российские бомбардировщики выполнили шестичасовой полет над Японским морем

    Российские самолеты дальней авиации пролетели над нейтральными водами Японского моря

    Tекст: Вера Басилая

    Плановый шестичасовой полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря выполнили два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации, сообщили в министерстве обороны.

    В Telegram-канале ведомства отмечается, что полет бомбардировщиков сопровождали экипажи истребителей Су-30см (Су-35с) Воздушно-космических сил.

    По словам командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.


    Ранее российские бомбардировщики совершили авиарейд над Арктикой.

    Коментарии (0)
    16 августа 2023, 19:59
    Белый дом не видит опасности из-за ситуации на границе Белоруссии и Литвы

    Белый дом не считает нужным перебрасывать силы из-за ситуации на границе Белоруссии и Литвы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    США не считают необходимым отправлять дополнительные силы в Европу из-за ситуации на белорусско-литовской границе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    США отслеживают ситуацию в Белоруссии и в курсе передвижений ЧВК «Вагнер» там, заявил Кирби, передает ТАСС. Однако Вашингтон не планирует переброски своих сил в связи с этим. В случае необходимости США отнесутся более серьезно к этому вопросу, заключил Кирби.

    Литва ранее объявляла о приостановке работы двух из шести КПП на границе с Белоруссией. В Минске сочли действия Вильнюса очередным недружественным шагом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что на границе Белоруссии и Литвы выстроились очереди из сотен грузовиков, а Литву в ближайшем времени ждет кризис в транспортном секторе.

    Коментарии (0)
    15 августа 2023, 12:25
    Шойгу отметил ускорение импортозамещения ОПК

    Министр обороны Шойгу отметил ускорение импортозамещения ОПК

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимость увеличить объемы выпуска боевой техники и боеприпасов в условиях санкций ускорило импортозамещение на оборонных предприятиях России, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

    Министр обороны отметил, что Российская армия в кратчайшие сроки решает сложные задачи, тщательно изучает тактики противника и особенности применяемых им вооружений, передает ТАСС.

    В итоге, по словам Шойгу, результаты таких исследований используются для модернизации, наращивания боевого потенциала ВС России.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу осмотрел продукцию предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), представленной Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

    Коментарии (0)
    Главное
    На Украине заявили о возвращении нацбата «Азов» на фронт
    Япония нарастила импорт зерновых из России на 5680%
    США разрешили Германии закупить у Израиля новейшую систему ПРО
    Киев раскритиковал Саркози за слова о Крыме и новых регионах России
    В ООН назвали нарушением прав человека отмену образования на русском в Эстонии
    Российские самолеты пересекли воздушное пространство Финляндии и Эстонии
    Авиаэксперт назвал уголовное дело против Red Wings «плохим сигналом для авиаотрасли»

    Как Запад вредит росту китайской экономики

    Китай оказался на пороге выбора: или вторая экономика мира идет в направлении мирового лидерства и двигает США, или Китай становится второй Японией, которая в 1990-х годах ушла в стагнацию и не могла выйти из нее десятилетиями. Какой выбор сделает Пекин? И что надо для того, чтобы пойти вверх, а не упасть вниз? Подробности

    Перейти в раздел

    Империя Сороса меняет направление для удара

    Новый глава международной империи Сороса закрывает проекты в Евросоюзе и увольняет половину сотрудников. Скорее всего, Алекс Сорос заинтересован в подчинении политической системы Америки, тем более что значение Европы падает. Как теперь изменится империя семьи Сорос и ее план по переустройству мира? Подробности

    Перейти в раздел

    Запрет на публикацию видео атак ВСУ несет в себе риски

    Парламент Крыма предложил штрафовать пользователей на сумму до 300 тыс. рублей за публикацию фото и видео с военными объектами. В то же время в Совфеде предложили ввести до трех лет лишения свободы за схожие действия. Чем вызваны подобные инициативы, в чем их схожесть с украинским опытом и главное – насколько они могут быть эффективными в текущей ситуации? Подробности

    Перейти в раздел

    США нанесли удар по имперским амбициям Франции

    Новая война в Африке, похоже, откладывается. Несмотря на явное желание Франции осуществить силовое вмешательство в Нигере, своей бывшей колонии, Парижу придется отказаться от этого. Макрону дал по рукам не кто-нибудь, а ближайший союзник, Соединенные Штаты. Зачем Вашингтон окоротил французский империализм? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В мир между РФ и Украиной верит одна страна

      Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар подтвердил, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20, и объяснил это решение. При этом он заявил о своем «оптимистичном» взгляде на урегулирование российско-украинского конфликта. В мировой политике он пока один такой оптимист. Чем его оптимизм вызван?

    • Раздел Украины между Россией и НАТО

      Высказывание главы штаба генсека НАТО Стиана Йенссена о возможности членства Украины в альянсе вызвало крупный скандал. Чиновник предположил, что Украина все-таки вступит в НАТО, но лишь в случае уступки части территорий в пользу России. В Киеве заявили, что это невозможно, после чего Йенссен отрекся от своих слов. А зря.

    • Сорос уходит из Европы

      Наследник Джорджа Сороса, его сын Алекс, который теперь управляет семейной империей, резко сократил количество ее сотрудников и решил закрыть большинство проектов в Европе. Судя по всему, он переключается на борьбу за власть в США, при том, что глобальная цель Сороса остается прежней – мировое господство.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............