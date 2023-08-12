Появилось видео, предположительно, момента падения Су-30

  • Система ПВО сбила беспилотник возле Шебекино
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    Атаковать Крымский мост Украине помогает Запад
    Эксперт рассказал об особенности переделенных украинцами советских ракет С-200
    Ростех показал «боевых монстров» в зоне спецоперации
    Ученые обнаружили неожиданное последствие коронавируса у мужчин
    Российская ПВО предотвратила теракт на Крымском мосту
    США разорвали соглашение о поставках российской стали
    ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области
    Появилось видео дымовой завесы над Крымским мостом
    MWM: Россия нанесла мощные удары по ВСУ уникальным оружием
    Мнения
    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    24 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Луна как предчувствие новой Земли

    Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.

    20 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Как заманить в Россию зарубежных звезд спорта

    Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.

    22 комментария
    Новости
    18:32Дзюба пригрозил журналисту после матча «Локомотива» с «Крыльями Советов»

    Футболист Артем Дзюба нахамил журналисту, который задал ему вопрос ему неудобный вопрос после матча «Локомотива» с «Крыльями Советов».

    18:08Система ПВО сбила беспилотник возле Шебекино

    Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    18:04Появилось видео, предположительно, момента падения Су-30

    В сети опубликована видеозапись, предположительно, сделанная за секунды до падения Су-30 в Калининградской области.

    18:02 MWM: Россия нанесла мощные удары по ВСУ уникальным оружием

    Россия нанесла удары уникальной реактивной системой залпового огня «Торнадо» по иностранным наемникам в районе Николаевки, сообщил журнал Military Watch.

    17:53Выселенные из лагеря в Турции дети вернулись в Россию

    Все выселенные из лагеря «Колибри» в Кемере дети вернулись в Россию, сообщило посольство России в Анкаре.

    17:48Бывший агент ЦРУ назвал преступлением решение начать наступление ВСУ

    Решение начать контрнаступление без необходимого вооружения привело к огромным потерям ВСУ, это преступление по отношению к украинским солдатам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.

    17:32Во Франция посетителей Эйфелевой башки эвакуировали из-за сообщения о бомбе

    Во Франции сотрудники полиции эвакуировали людей с Эйфелевой башни после поступления сообщения о бомбе.

    17:30Врач назвала повышающие либидо грибы

    Лисички и белые грибы способны повысить мужское и женское либидо, в них содержится весь комплекс витаминов, заявила доктор превентивной медицины Ольга Царева.

    17:16AHaber: Встреча Путина и Эрдогана возможна в конце августа

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести переговоры в конце августа или в начале сентября, возможен визит турецкого лидера в Россию, сообщил телеканал AHaber.

    17:02Движение по Крымскому мосту восстановили

    После повторной атаки Киева движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, сообщили в администрации Крыма.

    16:21Техстанция и автомагазины загорелись в Ингушетии на площади 3 тыс. кв. метров

    Здание станции техобслуживания и автомагазинов загорелось на площади 3 тыс. кв. метров в Ингушетии, сообщили в ГУ МЧС по региону.

    16:13Москва пообещала ответ на атаки киевского режима в Крыму

    Россия решительно осуждает террористические атаки Украины, попытки Киева нанести удары по Крыму не останется без ответа, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    16:06ВСУ повторно пытались нанести удар ракетой по Крымскому мосту

    Киевский режим попытался нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, она была обнаружена и сбита в воздухе, сообщили в Министерстве обороны России.

    16:05Эксперт рассказал об особенности переделенных украинцами советских ракет С-200

    Украинцы вместе с американцами или британцами установили на ракету С-200 систему GPS, чтобы повысить точность поражения цели, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В субботу Киев пытался нанести удар по Крымскому мосту ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была перехвачена российскими средствами ПВО.

    16:00В Минобороны Турции заявили об ожидании подходящего момента для эвакуации судов из портов Украины

    Турция продолжает переговоры по поводу эвакуации своих кораблей, остающихся в украинских портах, рассказал министр обороны Яшар Гюлер в интервью телеканалу Ahaber.

    12 августа 2023, 18:04

    Появилось видео, предположительно, момента падения Су-30

    Появилось видео, предположительно, момента падения Су-30 в Калининградской области

    Появилось видео, предположительно, момента падения Су-30
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    В сети опубликована видеозапись, предположительно, сделанная за секунды до падения Су-30 в Калининградской области.

    Видеозапись публикует Telegram-канал «RT на русском».

    Ранее сообщалось, что самолет Су-30 при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение в Калининградской области, экипаж не выжил.

    Причиной ЧП называлась техническая неисправность.

    11 августа 2023, 21:34
    В лагере в Крыму отстранили от работы вожатую, оскорблявшую русских детей

    Оскорблявшую детей из Шебекино вожатую из лагеря в Крыму отстранили от работы

    В лагере в Крыму отстранили от работы вожатую, оскорблявшую русских детей
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Вожатую из лагеря «Мультфильм» в Крыму отстранили от работы после публикации видео, на котором она оскорбляет отдыхавших детей из Шебекино Белгородской области, сообщил заместитель губернатора региона Андрей Милехин.

    В своем Telegram-канале он написал, что в ситуации разбираются правоохранительные органы. По словам Милехина, в лагерь к детям приехали врачи, психологи и руководитель санатория «Бригантины Белогорья», расположенного в Евпатории.

    Ранее в соцсетях появилось видео, на котором вожатая крымского детского лагеря «Мультфильм» оскорбляла детей из Шебекино, она обозвала их «мерзкими русскими детьми, которых ненавидит». Затем она извинилась и сказала, что у нее случился нервный срыв, она не хотела никого оскорбить.

    До этого было прекращено уголовное дело в отношении екатеринбуржца Александра Неустроева, оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z. Прокуратура намерена оспорить это решение.

    Коментарии (85)
    11 августа 2023, 22:09
    В США рассказали о «бесценном» для России «подарке» Запада на Украине

    Hill: Необъективная оценка сил ВСУ перед наступлением стала подарком для России

    В США рассказали о «бесценном» для России «подарке» Запада на Украине
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация США допустила серьезные просчеты при подготовке украинского контрнаступления, они могут сыграть на руку российскому руководству, пишут американские СМИ.

    Директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински в статье для The Hill пишет, что аналитическая база для контрнаступления Украины «была, по сути, сфальсифицирована с самого начала». Такая динамика в США и Европе, по оценке автора, является «бесценной» для России, передает РИА «Новости».

    Хумински считает, что просчеты администрации президента США Джо Байдена и провалы Киева обернутся расколом между союзниками, что в итоге станет успехом для России, поскольку Москва может использовать это в своих интересах.

    Обозреватель уверен, что Россия «была явно готова к контрнаступлению Украины».

    Ключевой аналитической ошибкой политиков и экспертов Хумински считает игнорирование того факта, что российские войска «учились и адаптировались».

    Контрнаступление ВСУ спустя два месяца не достигло успеха, на который рассчитывали на Западе. Поддерживать крупномасштабные поставки вооружений становится политически сложнее, добавил автор публикации.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о споре США и Польши по поводу причин провала контрнаступления ВСУ.

    Коментарии (18)
    11 августа 2023, 23:37
    Медведев по-украински ответил на слова Дуды про «российский империализм»

    Медведев по-украински ответил на слова президента Польши Дуды о «дешевом средстве» от «российского империализма»

    Медведев по-украински ответил на слова Дуды про «российский империализм»
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко отреагировал на высказывание президента Польши Анджея Дуды о потерях украинской стороны в ходе СВО.

    Медведев в своем англоязычном аккаунте в соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) привел слова Дуды, который в интервью американской The Washington Post заявил, что «прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не умирают».

    «Эй, там, в Киеве! Любуйтесь на своих братьев и союзников! Они просто животные», – написал Медведев по-украински. Также пост был продублирован на английском языке.

    Дуда дал интервью американской газете еще 1 августа, однако текст опубликовали только 10 августа. В числе прочего президент Польши заявил, что запасы вооружений не позволяют Украине вести решительное контрнаступление и добиться преимущества на поле боя.

    После появления этого интервью польский журналист Лукаш Важеха указал на «патологические чувства» Дуды к Украине и отметил, что президент Польши, если мог, вероятно, отдал бы Владимиру Зеленскому обе свои почки.

    Коментарии (17)
    12 августа 2023, 07:51
    В США назвали потери ВСУ с начала конфликта

    NYT: ВС Украины потеряли с начала конфликта не менее 150 тыс. человек

    В США назвали потери ВСУ с начала конфликта
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Потери вооруженных сил Украины с февраля 2022 года превышают 150 тыс. человек убитыми и ранеными, сообщили американские СМИ со ссылкой на данные западных чиновников и аналитиков.

    Американская газета The New York Times приводит такую оценку, отмечая, что на фоне больших потерь имеет большое значение вопрос комплектации украинских войск. Издание пишет, что президент Украины Владимир Зеленский пытается решить проблему, и напоминает, что он отправил в отставку руководителей областных военкоматов, передает ТАСС.

    Значительную часть ВСУ все еще составляют добровольцы и профессиональные военные, однако из-за больших потерь в ходе контрнаступления Киеву нужно существенно пополнить ряды своих вооруженных сил. Однако лица, подлежащие мобилизации, дают взятки сотрудникам военкоматов и пытаются бежать из страны.

    Согласно данным, которые приводит NYT со ссылкой на погранслужбу Украины, в среднем каждый день задерживается по 20 человек, пытающихся незаконно выехать за рубеж.

    По данным Минобороны России на начало августа, ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных.

    В свою очередь бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор говорил, что с начала российской спецоперации украинская сторона потеряла 300–350 тыс. солдат или больше.

    Газета ВЗГЛЯД писала, в чем заключается истинная цель решения Зеленского об отставке военкомов.

    Коментарии (38)
    12 августа 2023, 09:56
    Ученые обнаружили неожиданное последствие коронавируса у мужчин

    Исследование Lancet: После длительного коронавируса у мужчин может меняться цвет ног

    Ученые обнаружили неожиданное последствие коронавируса у мужчин
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    У мужчины на фоне длительного коронавируса может поменяться цвет ног при вертикальном положении тела, следует из опубликованной исследователями университета Лидса Великобритании статьи в журнале Lancet.

    Отмечается, что большинство переболевших COVID-19 людей полностью выздоравливают, однако, согласно данным ВОЗ, у 10-20% населения возникают последствия перенесенной болезни, передает RT.

    Так, у 33-летнего мужчины обнаружилась быстрая смена цвета ног на багровый при положении стоя на протяжении шести месяцев.

    «Он заявил, что его ноги постепенно тяжелеют... зудят и темнеют», – указано в статье.

    Однако мужчина добавил, что ноги возвращаются в привычное состояние, когда его тело находится в горизонтальном положении.

    Ученые диагностировали синдром постуральной ортостатической тахикардии.

    Уточняется, что такое явление характеризуется повышением частоты сердечных сокращений при изменении положения тела.

    В этом году гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19, действовавшего в мире с 2020 года.

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    12 августа 2023, 04:19
    США разорвали соглашение о поставках российской стали

    Вашингтон объявил о разрыве соглашения по поставкам стали из России в США

    США разорвали соглашение о поставках российской стали
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация США приняла решение разорвать соглашение, которое приостанавливало антидемпинговое расследование в отношении поставок в страну плит из углеродистой стали российского производства, свидетельствует уведомление, опубликованное в Федеральном реестре правительства США.

    В сообщении говорится, что решение принято Министерством торговли США. Соглашение, как уточняется, было заключено в 2003 году, передает ТАСС.

    Указано, что в отношении такой продукции компании «Северсталь» вводится антидемпинговая маржа в размере 53,81%, а в отношении России в целом – 185%.

    Этот шаг американских властей связан с принятым Вашингтоном в ноябре 2022 года решением о лишении России статуса страны с рыночной экономикой. Местные производители на этом фоне направили властям петицию, потребовав прекращения действия соглашения. В прошлом подобные разбирательства в США применялись для фактического выдавливания российских поставщиков с американского рынка.

    Доля российских производителей на американском рынке такой продукции составляла в период 2012–2022 годов в среднем 0,4%. А с 2018 года такие отгрузки в США вообще практически не осуществлялись.

    Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новый всплеск антироссийской санкционной активности США призван сгладить нарастающую критику о провальности ограничительной политики Белого дома.

    Коментарии (37)
    12 августа 2023, 00:31
    В Нигере назвали потери нацгвардейцев при атаке французских военных

    ActuNiger: Пять человек погибли во время атаки французских военных в Нигере 9 августа

    В Нигере назвали потери нацгвардейцев при атаке французских военных
    @ Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате атаки французских военнослужащих на солдат Национальной гвардии Нигера, которая произошла 9 августа, погибли пятеро солдат гвардии, еще четверо пострадали, пишут СМИ со ссылкой на данные командования Нацгвардии.

    В сообщении портала ActuNiger говорится, что погибших военных похоронили в Ниамее. Двое раненых военнослужащих остаются в тяжелом состоянии. Пострадавших, как сообщает портал, навестила делегация сформированного участниками переворота «Национального совета по защите отечества», передает РИА «Новости».

    Ранее мятежники в Нигере сообщили об атаке французских военных в отношении солдат Национальной гвардии страны. Утверждалось, что французы освободили террористов. Кроме того, новые власти Нигера обвинили французских военных в нарушении воздушного пространства страны.

    Франция отвергла обвинения мятежников.

    Коментарии (11)
    11 августа 2023, 20:15
    Пушков высмеял США за сравнение российской экономики с канадской
    Пушков высмеял США за сравнение российской экономики с канадской
    @ Federation Council of Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские политологи и пропагандисты говорят глупости, считая экономику России меньше экономики Канады или Испании, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    По его словам, говоря глупость о российской экономике, в США страшно удивляются неэффективности западных санкций против России.

    «Глупость же это потому, что они упорно оперируют обманчивой цифрой номинального ВВП, измеряемого в долларах США, в то время как и на Западе давно признано, что ВВП следует измерять по паритету покупательной способности (ППС)», – написал сенатор в Telegram.

    Пушков отметил, что по показателю ППС, по данным Всемирного банка, Россия вышла в 2022 году на пятое место в мире, опередив ФРГ, Францию и Британию, а Канада и тем более Испания находятся «глубоко во второй десятке экономик мира».

    Ранее Всемирный банк признал экономику России одной из сильнейших.

    Коментарии (14)
    11 августа 2023, 20:10
    YouTube заблокировал канал экс-разведчика США Скотта Риттера

    YouTube удалил канал экс-разведчика США Скотта Риттера за «дискриминационные высказывания»

    YouTube заблокировал канал экс-разведчика США Скотта Риттера
    @ Андрей Бортко/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Видеосервис YouTube заблокировал канал бывшего американского разведчика и инспектора ООН Скотта Риттера известного своими независимыми взглядами и критикой Запада за антироссийскую политику.

    В уведомлении по адресу заблокированного канала говорится, что этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний, передает ТАСС.

    Экс-разведчик США, комментируя решение руководства видеосервиса, отметил, что весь Запад поразила болезнь «русофобия», которая подпитывается невежеством публики. По его словам, из этого невежества порождается страх, пишет «Российская газета».

    Он также пообещал, что его шоу не уйдет совсем из эфира. Русскоязычная версия будет выходить на «Соловьев Live» и платформе «Смотрим», а англоязычная переедет на другую платформу».

    Риттер неоднократно высказывался о спецоперации России на Украине. В частности, ранее в августе он заявил, что Киев больше не может скрывать тяжелые потери в рядах вооруженных сил. Он также утверждал, что решения российского лидера Владимира Путина в рамках спецоперации на Украине укрепляют Россию, а Украина с каждым днем ослабевает. Кроме того, Риттер указал на конец украинского контрнаступления.

    Коментарии (26)
    12 августа 2023, 12:39
    Экс-агент MI6 объяснил, как Россия разрушила план Зеленского

    Экс-агент MI6 Крук заявил, что западные страны не помогут Украине создать бесполетную зону

    Экс-агент MI6 объяснил, как Россия разрушила план Зеленского
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Стремления Украины защитить воздушное пространство при помощи поставок системы ПВО не приведут к успеху из-за опасений западных стран вступить в войну с Россией, заявил экс-агент британской разведки MI6 Крук эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    По его словам, создание бесполетной зоны над Украиной втянет западные страны в войну, передает РИА «Новости».

    Также эксперт заметил, что создание бесполетной зоны в принципе невозможно, так как Россия обладает лучшими системами ПВО в мире.

    Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников.

    Коментарии (2)
    11 августа 2023, 19:18
    Украинские аферисты проституткой заманили мигранта на поджог военкомата
    Украинские аферисты проституткой заманили мигранта на поджог военкомата
    @ Jens Kalaene/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Петербурге возле военкомата на Большой Монетной улице задержали мигранта с бутылкой бензина, он пытался поджечь здание ради обещанного ему девушкой интима. Правоохранительные органы считают, что мигранта обманули сотрудники СБУ.

    По словам мигранта по имени Давронбек, он познакомился в интернете с девушкой, интимная фотография которой ему понравилась. Приезжий перевел ей деньги за услуги и договорился о встрече, но она не пришла, заявив, что аванс забрал сутенер, и теперь ему надо отомстить, пишут «Аргументы и факты».

    Интернет-подруга попросила Давронбека бросить бутылку с зажигательной смесью в окно того самого сутенера. Но на самом деле это было окно военкомата на Большой Монетной улице. Мигрант отказывался, но решился помочь якобы обиженной подруге только после того, как она прислала ему много соблазнительных женских фото.

    Задержали Давронбека при подготовке поджога – подозрительного молодого человека, фотографировавшего военкомат, заметили полицейские. При попытке задержания он постарался скрыться. На допросе Давронбек признался во всем, ему грозит срок или депортация за нарушение режима пребывания в РФ. Полиция считает, что интернет-подруга, толкнувшая мужчину на поджог военкомата, на самом деле работала на СБУ.

    Ранее в МВД сообщили, что украинские телефонные мошенники используют новую тактику против россиян – пытаются заставить пожилых людей совершать диверсии. Граждан попросили внимательнее относиться ко всем звонкам и сообщениям, которые содержат призывы к совершению терактов.

    Генерал МВД Владимир Ворожцов рассказал газете ВЗГЛЯД, как действуют мошенники и как защитить пенсионеров от их влияния.

    Коментарии (25)
    12 августа 2023, 14:01
    Российская ПВО предотвратила теракт на Крымском мосту

    Минобороны России: Средства ПВО уничтожили направленную на Крымский мост ракету

    Российская ПВО предотвратила теракт на Крымском мосту
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Киев в субботу предпринял попытку совершить теракт на Крымском мосту, запустив зенитную управляемую ракету С-200, которую переделали в ударной вариант, сообщает Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российские средства ПВО вовремя обнаружили и ликвидировали ракету в воздухе.

    Обошлось без пострадавших и разрушений.

    До этого глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что средства противовоздушной обороны ВС России сбили две ракеты ВСУ в районе Керченского пролива.

    Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 29 беспилотников ВСУ в населенных пунктах ЛНР, ДНР, а также над акваторией Черного моря.

    Коментарии (17)
    12 августа 2023, 08:45
    Поляки раскритиковали идею Дуды спасти американских солдат ценой своей жизни

    Польские интернет-пользователи высмеяли Дуду за желание остановить Россию, чтобы спасти американских солдат

    Поляки раскритиковали идею Дуды спасти американских солдат ценой своей жизни
    @ imago images/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Польские пользователи Twitter (запрещен в России) высмеяли слова президента Польши Анджея Дуды о необходимости остановить Россию, чтобы уберечь американских солдат от гибели.

    В основном пользователи подчеркивают, что «не горят желанием ждать, когда им «позвонят США, чтобы объявить военное положение и отправить поляков и их семьи на смерть», передает РИА «Новости».

    «Пусть польские солдаты умирают за интересы янки. Дуда... ты годен только для того, чтобы отдать тебя под суд», – добавил polskiPolak.

    Пользователь Wаski в свою очередь возмутился тому, что «американские солдаты никогда не стали бы сражаться за европейцев.

    «Что у этого Дуды в голове?» – отметил он.

    Пользователь Szymon Nowak в своем комментарии напомнил, что сам польский лидер «не нашел еще время, чтобы перестать искать в США «искупителя и спасителя» от всех европейских ошибок.

    «Американцы вторгнутся и будут проливать свою кровь только тогда, когда прибыль будет дороже американской крови», – заверил он.

    Комментатор Piotr в заключение съязвил, что уже запутался и не понимает, в какой стране «этот Дуда» президент.

    Ранее Дуда в интервью американской The Washington Post заявил, что «прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не умирают».

    Коментарии (18)
    12 августа 2023, 13:18
    ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области
    ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы России в субботу нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области.

    В ведомстве сообщили, что цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что ВС России был нанесен удар по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях.

    Коментарии (13)
    12 августа 2023, 07:09
    Российские военные уничтожили пункты управления дронами ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Ольга Никитина

    Группировка сил «Восток» применением ударных БПЛА уничтожила в районах Марфополя и Червоного в Запорожской области пункты управления беспилотной авиации ВСУ, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

    Также Чехов сообщил, что артиллерия «восточной» группировки уничтожила зенитно-ракетный комплекс ВСУ «Стрела-10» к северу от Константиновки, передает ТАСС.

    Кроме того, уничтожен личный состав ВСУ к северо-западу от Никольского.

    Помимо этого, два украинских дрона самолетного типа «Лелека» были сбиты расчетами российских зенитно-ракетных комплексов «Тор» и «Оса».

    Напомним, средствами ПВО в пятницу была пресечена попытка атаки украинского дрона на территории столицы России.

    Коментарии (7)
    Главное
    Бывший агент ЦРУ назвал преступлением решение начать наступление ВСУ
    Пленный рассказал, как шесть россиян обратили в бегство 30 украинских военных
    Экс-агент MI6 объяснил, как Россия разрушила план Зеленского
    Появилось видео, предположительно, момента падения Су-30
    Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Белла Ко
    В Нигере назвали потери нацгвардейцев при атаке французских военных
    Сапер рассказал о применении ВСУ самозакапывающихся мин

    Европа столкнулась с нефтяной аномалией

    Впервые за более чем тридцать лет мазут в Европе стал стоить дороже, чем сырая нефть марки Brent. Такой аномалии не было с 1990 года. Стоимость дизельного топлива и бензина тоже растет. Эти процессы опасны новым ростом инфляции, когда возможностей бороться с ней уже нет, что неотвратимо приближает реальную рецессию. Почему Европа, избавившаяся от России, терпит такие невзгоды? Подробности

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    Украинцев запугивают для маскировки провалов Зеленского

    Политтехнологи спасают офис президента Украины от новостей о провале саммита в Саудовской Аравии. Негативный информационный фон пытаются заглушить, вызвав у украинцев возмущение по другому вопросу – о том, должна ли Украина превратиться в колонию-поселение или все-таки не стоит. Подробности

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    Атаковать Крымский мост Украине помогает Запад

    В субботу Украина дважды пыталась атаковать Крымский мост управляемыми ракетами ЗРК С-200, переделанными в ударный вариант. В обоих случаях они были перехвачены российскими средствами ПВО. Для дополнительной защиты на мосту временно ставили дымовую завесу. В экспертной среде говорят, что Украина модернизировала советские ракеты с помощью западных специалистов. Какого рода внесенные изменения и как России удается перехватывать эти ракеты? Подробности

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    Украинские военкомы ответят за рейтинг Зеленского

    Владимир Зеленский решил уволить всех областных военкомов Украины. Свое решение он мотивировал борьбой с коррупцией. Якобы новые назначенцы из числа бывших бойцов ВСУ будут лучше исполнять обязанности. В чем истинная суть перестановок и какие цели преследует Зеленский? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Расплата Европы за конфликт с Россией

      Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

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