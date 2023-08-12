Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.24 комментария
Появилось видео, предположительно, момента падения Су-30
Появилось видео, предположительно, момента падения Су-30 в Калининградской области
В сети опубликована видеозапись, предположительно, сделанная за секунды до падения Су-30 в Калининградской области.
Видеозапись публикует Telegram-канал «RT на русском».
Ранее сообщалось, что самолет Су-30 при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение в Калининградской области, экипаж не выжил.
Причиной ЧП называлась техническая неисправность.