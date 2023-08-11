Медведев по-украински ответил на слова Дуды про «российский империализм»

Медведев по-украински ответил на слова президента Польши Дуды о «дешевом средстве» от «российского империализма»

Tекст: Ольга Никитина

Медведев в своем англоязычном аккаунте в соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) привел слова Дуды, который в интервью американской The Washington Post заявил, что «прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не умирают».

«Эй, там, в Киеве! Любуйтесь на своих братьев и союзников! Они просто животные», – написал Медведев по-украински. Также пост был продублирован на английском языке.

Дуда дал интервью американской газете еще 1 августа, однако текст опубликовали только 10 августа. В числе прочего президент Польши заявил, что запасы вооружений не позволяют Украине вести решительное контрнаступление и добиться преимущества на поле боя.

После появления этого интервью польский журналист Лукаш Важеха указал на «патологические чувства» Дуды к Украине и отметил, что президент Польши, если мог, вероятно, отдал бы Владимиру Зеленскому обе свои почки.