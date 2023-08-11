Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.12 комментариев
Медведев по-украински ответил на слова Дуды про «российский империализм»
Медведев по-украински ответил на слова президента Польши Дуды о «дешевом средстве» от «российского империализма»
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко отреагировал на высказывание президента Польши Анджея Дуды о потерях украинской стороны в ходе СВО.
Медведев в своем англоязычном аккаунте в соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) привел слова Дуды, который в интервью американской The Washington Post заявил, что «прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не умирают».
«Эй, там, в Киеве! Любуйтесь на своих братьев и союзников! Они просто животные», – написал Медведев по-украински. Также пост был продублирован на английском языке.
Дуда дал интервью американской газете еще 1 августа, однако текст опубликовали только 10 августа. В числе прочего президент Польши заявил, что запасы вооружений не позволяют Украине вести решительное контрнаступление и добиться преимущества на поле боя.
После появления этого интервью польский журналист Лукаш Важеха указал на «патологические чувства» Дуды к Украине и отметил, что президент Польши, если мог, вероятно, отдал бы Владимиру Зеленскому обе свои почки.