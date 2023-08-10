Польша заявила о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление

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    Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как и с кем договариваться по Украине

    Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.

    9 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Смысл Майдана в том, чтобы жить за счет смертей других

    Результатом Майдана были не «гордость» и «достоинство», а вывороченные кишки, разбомбленные города, сожженные люди... И да, потерянный Украиной Крым. И потерянные Украиной миллионы людей, которые не захотели Майдана.

    32 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не делайте из куклы идеологический символ

    Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.

    18 комментариев
    Новости
    20:34Полиция нашла избившего подростка за замечание жителя Воронежа

    Полицейские установили личность мужчины, который во дворе дома в Воронеже избил подростка за сделанное ему замечание, сообщает в ГУМВД по региону.

    20:25США и Иран договорились об обмене заключенными

    США и Иран договорились о возвращении на родину пяти американских граждан в обмен на освобождение нескольких иранских заключенных, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

    20:14При обстреле ВСУ Новой Каховки погиб человек

    Мирный житель погиб в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке в Херсонской области, получившего ранения мужчину не может забрать скорая из-за обстрелов, сообщили в оперштабе.

    20:05Страны ЭКОВАС привели в готовность силы для интервенции в Нигер

    Саммит Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) распорядился в сжатые сроки привести в готовность резервные силы стран – членов организации, сообщило агентство Reuters со ссылкой на итоговый документ встречи, где обсуждались дальнейшие шаги по ситуации в Нигере.

    19:57Бывший полицейский признал вину в передаче данных о семье Дугиных

    Бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин, который за деньги собирал данные о семье убитой Дарьи Дугиной, признал вину.

    19:48Мятежники в Нигере пригрозили убийством президента в случае интервенции

    Мятежники в Нигере пригрозили госсекретарю США Виктории Нуланд, что убьют отстраненного от власти президента Мохамеда Базума, если будет предпринята попытка интервенции в страну для восстановления его власти, сообщил источник Associated Press.

    19:40Польша заявила о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление

    Запасы вооружений не позволяют Украине вести решительное контрнаступление и добиться преимущества на поле боя, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью газете The Washington Post.

    19:31Участникам Движения Первых показали установку ракеты со станцией «Луна-25» на борту

    Участники Движения Первых побывали на космодроме Восточный и своими глазами увидели процесс установки ракеты «Союз – 2.1б» с автоматической межпланетной станцией «Луна-25» на борту, которая 11 августа в рамках российской лунной программы отправится к Южному полюсу естественного спутника Земли.

    19:22Эксперты объяснили прогнозы высокой явки на выборах в новых регионах России

    На выборах в Единый день голосования в новых регионах России ожидается высокая явка избирателей. Для них это не только выбор управленческой команды региона, а еще один шаг к мирной жизни и интеграции в российское политическое пространство, рассказали политологи и эксперты в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Политическая интеграция новых регионов: подготовка к выборам 2023».

    19:21В Санкт-Петербурге ввели запреты для электросамокатов

    Новые ограничения для электросамокатов введут в Петербурге для повышения безопасности дорожного движения в городе, сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

    19:12 В Италии банкир во время помолвки отправил невесту в Грецию вместе с любовником

    Итальянский банкир Массимо Сегре во время празднования помолвки объявил о том, что разрывает отношения со своей невестой, бизнесвумен Кристиной Сейманди, причиной он назвал измену женщины. После этого банкир отправил несостоявшуюся невесту в путешествие в Грецию вместе с любовником, сообщил новостной телеканал SkyTg24.

    19:04Студент ВШЭ объяснил решение уйти добровольцем в зону СВО

    Студент бакалаврской программы Института классического Востока и античности НИУ ВШЭ Максим рассказал, что побудило его взять академический отпуск и отправиться добровольцем в зону спецоперации.

    18:55Проект «Трибунал» рассказал о сожжении заживо мирных жителей Мариуполя боевиками «Азова»

    Верховный суд ДНР приговорил командира отряда спецназначения «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ) Анатолия Килюшика к 25 годам колонии строгого режима за убийство жителя Мариуполя. Но это не единственное военное преступление, которое было совершено Килюшиком, сообщает проект «Трибунал».

    18:46В Германии сообщили о нехватке средств для модернизации армии

    Выделенных 100 млрд евро для модернизации бундесвера не хватит, чтобы соответствовать требованиям НАТО, необходимы инвестиции на 250 млрд евро, заявил глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

    18:38АвтоВАЗ объяснил корректировку цен на бюджетные автомобили

    У АвтоВАЗ нет планов повышать стоимость на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии автомобилей, при этом допускается корректировка цен на некоторые дорогие комплектации, сообщили в пресс-службе компании.

    10 августа 2023, 19:40

    Польша заявила о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление

    Президент Польши Дуда: ВСУ не могут вести успешное контрнаступление

    Польша заявила о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запасы вооружений не позволяют Украине вести решительное контрнаступление и добиться преимущества на поле боя, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью газете The Washington Post.

    По его словам, у Украины недостаточно оружия, чтобы изменить баланс сил на поле боя и победить. Дуда считает, что ВСУ не смогут провести успешное контрнаступление и одержать верх над российскими войсками, передает ТАСС.

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ не смогли выйти даже к первой линии обороны российских войск.

    10 августа 2023, 04:59
    Украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ

    Отставной генерал ВСУ Кривонос назвал «кавээнщиков» у власти на Украине дилетантами

    Украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ
    @ Wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский не может управлять страной, это привело к огромным потерям в войсках, заявил генерал-майор вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос.

    Кривонос сказал, что число убитых «идет на десятки тысяч», еще «десятки тысяч украинцев получили тяжелейшие ранения», с Украины «уехали миллионы». По словам Кривоноса, украинская власть «не думает об этом, она пока занимается укладыванием асфальта и закупкой барабанов». «Они просто дилетанты», – приводит его слова РИА «Новости».

    Генерал-майор посетовал на то, что подготовка многих чиновников на Украине не отвечает занимаемым постам, это ведет к коррупции, а также к недоверию со стороны населения. Кривонос пожаловался, что «министр обороны не всегда понимает ситуацию, которая складывается на фронте». «Его назначение как раз показывает ошибку властей: то кавээнщики страной управляют, то министерство обороны возглавляет юрист», – сказал Кривонос.

    Напомним, Кривонос назвал главной ошибкой Зеленского то, что президент Украины недооценил российскую армию. Он считает, что Киев вряд ли достигнет своих целей в контрнаступлении, а в случае поражения обвинит в этом военных.

    Коментарии (28)
    9 августа 2023, 22:58
    Трансгендерный спикер ВСУ назвала шуткой отказ считать русских людьми

    Спикер ВСУ Эштон-Чирилло назвала шуткой слова о том, что «украинцы – люди, а русские – нет»

    Трансгендерный спикер ВСУ назвала шуткой отказ считать русских людьми
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Трансгендерная женщина Сара Эштон-Чирилло, которая стала спикером вооруженных сил Украины для западной аудитории, заявила, что ее отказ считать русских людьми был просто шуткой.

    Эштон-Чирилло пожаловалась, что на нее «набросились» из-за «шутки». Она утверждает, что говорила в данном случае не о «российских военных», а об их «картонных фигурах». Она обратилась к картонной фигуре, установленной рядом: «Вам есть что на это ответить?» «Ответить ему нечего, ведь он картонный», – приводит слова спикера ВСУ RT.

    «А еще мне нравится с картонными фигурами хулиганить», – заявила она, опрокинув изображение российского солдата.

    Напомним, Чирилло во время видеообращения рассказала, чем, по ее мнению, отличаются украинцы и россияне. «В чем разница между нами и ними? Кроме того, что мы под этим (украинским) флагом сражаемся за свободу, а они – за тиранию и диктатуру? В том, что мы люди, а они – нет», – сказала она, показывая на изображение российского солдата.

    Коментарии (62)
    10 августа 2023, 13:50
    Клименко назвал способы ответа России на враждебные действия Microsoft

    Герман Клименко: Лучшая санкция против Microsoft – новое отечественное ПО

    Клименко назвал способы ответа России на враждебные действия Microsoft
    @ Paco Freire/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Microsoft помогает ВСУ и создает риски для российских пользователей его продукции. Поэтому необходимо создавать отечественные аналоги зарубежного программного обеспечения (ПО) для обеспечения кибербезопасности нашей страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт по развитию IT-индустрии Герман Клименко. Ранее в МИД РФ заявили, что Microsoft поддерживает Украину и вредит России.

    «Американские разработчики ПО активно помогают ВСУ. Компания Cisco предоставила свои сервисы и оборудование. Илон Маск передал терминалы спутниковой связи Starlink в пользование Украине. Microsoft имеет тысячи программ, которыми наш противник может бесплатно пользоваться», – сказал Герман Клименко, бывший советник президента России по программам развития интернета, основатель компании Liveinternet и MediaMetrics.

    «На данный момент Microsoft напрямую не действует против России, но такие риски существуют. Например, данные наших пользователей могут быть переданы третьим лицам. Также корпорация в силах ограничить доступ к своим серверам. Аналогичную опасность могут представлять и другие иностранные компании, в частности Cisco или Oracle», – подчеркнул он.

    «Самая эффективная санкция против Microsoft – замена ее сервисов на отечественные разработки. Это сложная задача, но она постепенно выполняется. Сегодня разрабатываются несколько российских операционных систем на базе Linux, также создается своя версия офисного пакета», – сказал Клименко.

    Ранее замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Microsoft поддерживает Украину и действует во вред России. Он уточнил, что с начала спецоперации компания оказывает разнообразную поддержку офису Зеленского под предлогом укрепления киберобороны страны, также корпорация регулярно обвиняет Москву в организации компьютерных атак на Украину.

    Несмотря на враждебные действия в адрес Москвы, Microsoft не желает терять российских клиентов. Несколько отечественных представительств международных компаний в 2023 году получили письма или устные предложения от американской корпорации, в которых шла речь о продолжении сотрудничества.

    Производитель сетевого оборудования и программного обеспечения из США Cisco Systems объявил о решении полностью прекратить работу в России. В январе этого года компания «физически уничтожила» свои материально-производственные запасы на сумму 1,86 млрд рублей из-за прекращения продаж.

    Коментарии (23)
    10 августа 2023, 10:05
    МИД: Корпорация Microsoft помогает Киеву

    Замглавы МИД Галузин: Корпорация Microsoft действует во вред России

    МИД: Корпорация Microsoft помогает Киеву
    @ Manfred Segerer/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Корпорация Microsoft поддерживает Киев и действует во вред России, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    По его словам, Microsoft остается одной из компаний, которые запятнали свою репутацию антироссийской риторикой, а также конкретными шагами во вред России, передает ТАСС.

    Галузин уточнил, что с начала спецоперации Microsoft оказывает разнообразную поддержку Киеву под предлогом укрепления его киберобороны, также компания регулярно обвиняет Россию в организации компьютерных атак на украинские ресурсы.

    Как отмечает замглавы МИД, никаких доказательств этому нет, однако факты системных кибердиверсий против критической инфраструктуры России в Microsoft замалчиваются.

    Ранее Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 7.

    Коментарии (49)
    10 августа 2023, 01:29
    МИД назвал условия урегулирования ситуации на Украине

    Замглавы МИД России Галузин перечислил условия урегулирования ситуации на Украине

    МИД назвал условия урегулирования ситуации на Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование ситуации на Украине возможно, если Украина вернется к изначальным основам своего суверенитета, а также признает новые территориальные реалии, обеспечит демилитаризацию и денацификацию, сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин указал, что изначальные основы суверенитета Украины предполагают нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны. Украина должна признать «новые территориальные реалии», сказал он, обеспечить «демилитаризацию и денацификацию», а также «права русскоязычных граждан и национальных меньшинств», передает ТАСС.

    При этом Галузин подчеркнул, что урегулирование невозможно, пока Украина не «прекратит боевые действия и террористические атаки». Кроме того, Запад должен прекратить «накачивать ВСУ вооружениями». Подчеркивается, что украинская «формула мира» не имеет «никакого отношения к мирному урегулированию», это «набор ультиматумов к России с требованием о капитуляции».

    Оценивая мирные инициативы стран БРИКС и Африки, Галузин сказал, что многие из этих государств продемонстрировали «глубокое понимание первопричин украинского конфликта, его геополитического значения».

    Напомним, руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер  заявил, что переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине не ведется, так как Москва якобы «не показала заинтересованности». «Вот же вруны!» – ответила на это официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, США сами велели президенту Украины Владимиру Зеленского «свернуть» переговоры в апреле 2022 года.

    Коментарии (17)
    10 августа 2023, 06:44
    Украина попыталась атаковать беспилотниками Москву и Севастополь

    Минобороны России сообщило о попытках киевского режима атаковать беспилотниками Москву и Севастополь

    Украина попыталась атаковать беспилотниками Москву и Севастополь
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима устроить с помощью беспилотников террористические атаки, сообщило Минобороны России.

    ПВО уничтожило два летевших к Москве беспилотника над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья, сообщило ведомство в Telegram.

    Кроме того, два беспилотника сбили у Севастополя. Еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они упали в акватории Черного моря.

    Никто не пострадал, разрушений нет.

    Московские аэропорты Внуково и Домодедово сообщили, что в ночь на четверг вводили ограничения на прием и выпуск самолетов, в настоящее время они работают штатно, передает РИА «Новости».

    Напомним, мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что российскими силами противовоздушной обороны сбиты два ударных беспилотника, которые летели к Москве.

    Коментарии (16)
    10 августа 2023, 15:29
    В Донецке заявили о готовности России к полноценному наступлению
    В Донецке заявили о готовности России к полноценному наступлению
    @ Евгений Биято/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска уже готовы к полноценному наступлению в ДНР, но на данный момент активная оборона выгоднее, заявил советник врио главы региона Ян Гагин.

    Он уточнил, что войска сейчас находятся в активной обороне. Гибель личного состава при оборонительных действиях составляет один к пяти, передает РИА «Новости».

    По словам Гагина, с учетом эшелонированной обороны, задействованных средств и обученности военных, армия готова и к наступлению, и к обороне. При этом тактика Российской армии позволяет уничтожать как можно больше сил противника. «Когда будет приказ, мы пойдем вперед», – заключил Гагин.

    Ранее Газета ВЗГЛЯД анализировала наступление России на Купянском направлении.

    Коментарии (13)
    10 августа 2023, 13:25
    Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов на Купянском направлении
    Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов на Купянском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Штурмовые отряды Западной группировки на Купянском направлении войск в ходе наступательных действий улучшили положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    За последние сутки отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ около Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили более 55 военнослужащих, две бронемашины, самоходная артустановка М109 Paladin, а также американская артиллерийская система М777, отчитались в Минобороны.

    Коментарии (4)
    10 августа 2023, 17:28
    На Украине пообещали мобилизовать всех мужчин

    На Украине объяснили необходимость мобилизации еще сотен тысяч мужчин

    На Украине пообещали мобилизовать всех мужчин
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мобилизация на Украине затронет каждого мужчину, на фронт будут отправлены еще сотни тысяч человек, заявил глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут в интервью «РБК-Украина».

    По его словам, ряды войск редеют, так как кто-то покидает их по причине ранения или здоровья. Чмут назвал тотальной проблемой тот факт, что люди, которые год-полтора находятся в окопах на передовой, физиологически нуждаются в восстановлении, передает РИА «Новости».

    «А чтобы это сделать, их нужно кем-то в этих окопах заменить. А это сотни тысяч людей, которых придется мобилизовать», – заявил он.

    Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что продолжение мобилизации приведет к социальному взрыву.

    Коментарии (27)
    9 августа 2023, 22:25
    МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Украины Загороднюка

    Бывший министр обороны Украины Загороднюк объявлен МВД России в розыск по уголовной статье

    МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Украины Загороднюка
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Андрей Загороднюк, который возглавлял Минобороны Украины с августа 2019 года по март 2020 года, объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.

    Также в розыск объявлен Игорь Танцюра, который был первым замкомандующего «операцией объединенных сил» (карательной операции Киева против населения Донбасса) и возглавлял объединенный оперативный штаб вооруженных сил Украины. Кроме того, МВД России объявило в розыск экс-командующего оперативно-тактической группировкой украинских войск «Донецк» Александра Красноока, передает ТАСС.

    Напомним, СК России предъявил им заочное обвинение в преступлениях против мирных жителей – в 2016, 2019 и 2020 годах Загороднюк, Танцюра и Красноок командовали украинскими войсками, которые вели огонь по ДНР и ЛНР. Сообщается, что в результате погибли 27 мирных жителей, пострадали свыше 100 человек.


    Коментарии (6)
    10 августа 2023, 15:53
    В ВСУ усомнились в возможности выхода Украины на границы начала СВО
    В ВСУ усомнились в возможности выхода Украины на границы начала СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина не сможет выйти не только на границы 1991 года, но и на границы 24 февраля 2022 года, считает снайпер вооруженных сил Украины Константин Прошинский.

    Он также назвал популизмом все подобные заявления украинской власти. По словам Прошинского, задача сейчас – «удержать то, что есть», передает ТАСС.

    Он также считает, что армия нормально отнесется, если будет принято решение об урегулировании по «корейскому» сценарию.

    Напомним, украинские военные во время контрнаступления не смогли выйти даже к первой линии обороны ВС России, заявил на канале «Соловьев Live» врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.


    Коментарии (25)
    9 августа 2023, 21:39
    Германия передала Украине две пусковые установки Patriot
    Германия передала Украине две пусковые установки Patriot
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Германия передала Украине две пусковые установки противовоздушной системы Patriot, говорится на сайте немецкого правительства.

    Также сообщается о передаче гусеничных вездеходов Bandvagn 206 и пулеметах, передает RT. Информацию о получении Patriot подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Одессе нужны новые системы ПВО, он указывал, что киевский режим имеет комплексы SAMP-T и Patriot, но их не хватает. В этой связи украинские инженеры занялись созданием собственных систем противовоздушной обороны средней дальности.

    Коментарии (13)
    10 августа 2023, 16:22
    Рар: Бундестаг продавит Шольца по поставкам ВСУ дальнобойных ракет Taurus

    Политолог Рар: Провоенный мейнстрим в ФРГ целиком определяет действия местных политиков

    Рар: Бундестаг продавит Шольца по поставкам ВСУ дальнобойных ракет Taurus
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Основными инициаторами давления на Олафа Шольца являются ХДС и «Зеленые». Тем не менее сторонники куда большей помощи Украине есть и в других партиях страны. Вероятно, канцлер не сможет долго сопротивляться столь сильному мейнстриму. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Бундестаге заявили о необходимости усиления давления на канцлера по поставкам ВСУ дальнобойных ракет Taurus.

    «В настоящий момент ХДС и «Зеленые» являются наиболее воинствующими по отношению к России партиями в Бундестаге. По их мнению, канцлер Шольц и его партия СДПГ до сих пор остаются мягкотелыми в вопросах взаимодействия с Москвой. При этом в ФРГ именно сложившийся мейнстрим определяет действия тех или иных политиков», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Даже представителей социал-демократов, призывающих относиться к текущей ситуации с некоторой долей сдержанности, достаточно быстро обвиняют в защите интересов России. Все основные СМИ Германии стоят на непримиримых, воинствующих позициях. По их мнению, Украина обязана победить Москву», – отмечает эксперт.

    «Шольц, опасаясь прямой войны России с НАТО, явно тормозит поставки дальнобойного оружия. Однако он также вынужден подчиниться общественному давлению. В конце концов, согласно социологическим данным, большинство граждан ФРГ выступает за оказание военной помощи Украине», – резюмирует Рар.

    Ранее депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер заявил о намерении выступить с парламентской инициативой для усиления давления на Олафа Шольца. В частности, подчеркивается желание чиновников вынудить канцлера пересмотреть свои позиции по поставкам Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

    По его словам, некоторые представители Социал-демократической партии Германии (именно в ней состоит Шольц) также выступают за передачу ВСУ указанных вооружений. Он отметил, что совместными усилиями блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также СДПГ, «Зеленых» и демократической партии можно «призвать канцлера к поставке» необходимых ракет.

    Не исключил возможность передачи вооружений ВСУ и эксперт СДПГ по внешней политике Нильс Шмид. Однако, по его мнению, в настоящий момент для этого не выполнено два условия. Во-первых, США не поставили украинцам аналогичные средства поражения.

    Во-вторых, германские военнослужащие не могут наводить ракеты на цели вместо солдат ВСУ, поскольку это было бы равносильно участию в войне. Он подчеркнул, что вопрос с обучением украинцев управлению новой техникой до сих пор остается открытым.

    Напомним, в начале августа власти ФРГ заявили, что по-прежнему придерживаются мнения, что поставка Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus не является главным приоритетом. До этого министр обороны страны Борис Писториус публично подчеркивал, что Германия отказывается отправлять ВСУ указанные вооружения.

    Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников упоминал, что страна в срочном порядке нуждается в крылатых ракетах Taurus. Тогда же он отмечал, что «если бундесвер не сможет поставить такое оружие, правительство ФРГ должно поручить промышленности производить» необходимые образцы.

    Коментарии (10)
    10 августа 2023, 05:15
    ПВО сбила летевшие к Москве ударные беспилотники

    Собянин сообщил о двух сбитых ПВО ударных беспилотниках, которые летели к Москве

    ПВО сбила летевшие к Москве ударные беспилотники
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российскими силами противовоздушной обороны сбиты два ударных беспилотника, которые летели к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что это произошло около 04.00 мск. Один беспилотник был уничтожен в Калужской области, второй сбили в районе ЦКАД.

    Напомним, Украина предпринимает попытки атак на Москву, используя беспилотники. Накануне над территорией Московской области были уничтожены два БПЛА.

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    10 августа 2023, 04:25
    Взрывы прогремели в Киевской области

    Взрывы произошли в Киевской и Хмельницкой областях Украины

    Взрывы прогремели в Киевской области
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киевской и Хмельницкой областях Украины слышны взрывы, объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.

    Сообщается, что работает украинская система ПВО, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что «Герани» цветут в небе Украины».

    Напомним, сообщалось о взрывах в Черниговской области Украины, а также в городе Запорожье, который удерживают украинские силы.

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