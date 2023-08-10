В ВСУ усомнились в возможности выхода Украины на границы начала СВО

Tекст: Ольга Иванова

Он также назвал популизмом все подобные заявления украинской власти. По словам Прошинского, задача сейчас – «удержать то, что есть», передает ТАСС.

Он также считает, что армия нормально отнесется, если будет принято решение об урегулировании по «корейскому» сценарию.

Напомним, украинские военные во время контрнаступления не смогли выйти даже к первой линии обороны ВС России, заявил на канале «Соловьев Live» врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.



