Пушков высмеял США за сравнение российской экономики с канадской

  • Задержана организовавшая незаконную миграцию украинцев в Россию группа
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    Украинские военкомы ответят за рейтинг Зеленского
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    Мнения
    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Луна как предчувствие новой Земли

    Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.

    16 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Как заманить в Россию зарубежных звезд спорта

    Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.

    16 комментариев
    Новости
    21:16Египет отказался поставлять оружие Украине

    Египет не поддался давлению США, и не будет поставлять оружие Украине, сообщила газета The Wall Street Journal.

    21:08Овечкин ответил на вопрос о возможной работе министром спорта России

    Капитан клуба НХЛ Washington Capitals Александр Овечкин заявил, что пока не думал о планах на будущее.

    20:59В Боснии и Герцеговине предъявили обвинения Додику

    Прокуратура Боснии и Герцеговины предъявила обвинения президенту Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милораду Додику за невыполнение решений, принятых высоким представителем Кристианом Шмидтом.

    20:51Конгрессмен предупредил об угрозе гражданской войны или революции в Америке

    Если правительство США продолжит использовать министерства в качестве оружия против консерваторов и граждан, то страну ждет гражданская война или революция, заявил член Палаты представителей штата Мичиган от Республиканской партии Мэтт Мэддок.

    20:42Работу метро Москвы по пятницам предложили продлить до трех ночи

    Вице-спикер Госдумы от «Новых людей», кандидат в мэры Москвы Владислав Даванков предложил департаменту транспорта столицы Максиму Ликсутову продлить работу метро по пятницам до 03.00 мск.

    20:33Суд арестовал директора компании по делу о взрыве в Сергиевом Посаде

    Сергиево-Посадский городской суд заключил под стражу технического директора фирмы «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева по делу о взрыве на складе пиротехники, сообщили в суде.

    20:24В Москве неизвестные разбили машину топ-менеджера «Спартака»

    Неизвестные разбили машину президента академии футбольного клуба «Спартак» в центре Москвы, сообщили в полиции.

    20:15Пушков высмеял США за сравнение российской экономики с канадской

    Американские политологи и пропагандисты говорят глупости, считая экономику России меньше экономики Канады или Испании, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    20:10YouTube заблокировал канал экс-разведчика США Скотта Риттера

    Видеосервис YouTube заблокировал канал бывшего американского разведчика и инспектора ООН Скотта Риттера известного своими независимыми взглядами и критикой Запада за антироссийскую политику.

    20:03Ростех показал истребитель Су-57 в виде робота-сокола

    Госкорпорация Ростех показала истребитель пятого поколения Су-57 в виде механизированного монстра, представляющего собой робота-сокола.

    19:54Таджикистан направил в Россию инспекции для проверки условий жизни мигрантов

    Власти Таджикистана направили в пять крупных городов России – Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфу – рабочие группы для проверки условий жизни трудовых мигрантов, сообщил Минтруд республики.

    19:45Задержана организовавшая незаконную миграцию украинцев в Россию группа

    Московские следователи задержали семь участников преступной группы, которых обвиняют в организации незаконной миграции граждан Украины на территорию России, сообщили в ГСУ СК России по Москве.

    19:36В ЛНР ввели грантовую поддержку для фермеров

    В ЛНР утвердили меры господдержки развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Аграрии могут получить субсидию на проведение агротехнологических работ, возместить часть затрат на поддержку собственного производства овощей открытого грунта и на приобретение сельскохозяйственной техники в лизинг.

    19:27Студентам-участникам СВО разрешили переходить на бюджет даже при отсутствии мест

    Правительство утвердило постановление о перераспределении вакантных мест для студентов-участников СВО.

    19:18Украинские аферисты проституткой заманили мигранта на поджог военкомата

    В Петербурге возле военкомата на Большой Монетной улице задержали мигранта с бутылкой бензина, он пытался поджечь здание ради обещанного ему девушкой интима. Правоохранительные органы считают, что мигранта обманули сотрудники СБУ.

    11 августа 2023, 20:15

    Пушков высмеял США за сравнение российской экономики с канадской

    Пушков высмеял США за сравнение российской экономики с канадской
    @ Federation Council of Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские политологи и пропагандисты говорят глупости, считая экономику России меньше экономики Канады или Испании, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    По его словам, говоря глупость о российской экономике, в США страшно удивляются неэффективности западных санкций против России.

    «Глупость же это потому, что они упорно оперируют обманчивой цифрой номинального ВВП, измеряемого в долларах США, в то время как и на Западе давно признано, что ВВП следует измерять по паритету покупательной способности (ППС)», – написал сенатор в Telegram.

    Пушков отметил, что по показателю ППС, по данным Всемирного банка, Россия вышла в 2022 году на пятое место в мире, опередив ФРГ, Францию и Британию, а Канада и тем более Испания находятся «глубоко во второй десятке экономик мира».

    Ранее Всемирный банк признал экономику России одной из сильнейших.

    9 августа 2023, 19:15
    В Конгрессе США обвинили семью Байдена в получении денег из России
    В Конгрессе США обвинили семью Байдена в получении денег из России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Семья президента США Джо Байдена в годы его работы на посту вице-президента США получала миллионы долларов зарубежного финансирования от «олигархов» из России, Казахстана и Украины, говорится в меморандуме о банковских документах, опубликованном председателем комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей США Джеймсом Комером.

    В меморандуме приводится недавнее заявление бывшего делового партнера Хантера Байдена, а ныне осведомителя Конгресса – Девона Арчера – о том, что бывший вице-президент пользовался своим положением в качестве «бренда», направляя при необходимости «сигналы» о своих полномочиях и влиянии в интересах обогащения семьи, передает РИА «Новости».

    По заявлению Комера, возглавляемый им комитет выявил платежи в интересах семьи Байдена и их деловых партнеров на сумму свыше 20 млн долларов.

    В документе говорится, что семью Байдена финансировала российская предпринимательница Елена Батурина, она якобы перевела 3,5 млн долларов в подставную компанию, связанную и Байденом-младшим и Девоном Арчером.

    Ранее сообщалось, что сын президента США Хантер Байден с 2017 по 2018 год включительно получил доход на общую сумму свыше 5,5 млн долларов, в том числе от украинской энергетической компании Burisma Holdings.

    Коментарии (5)
    11 августа 2023, 15:25
    СМИ сообщили о переполохе в Пентагоне из-за российских кораблей у берегов Аляски

    Полковник Макгрегор: Российские корабли у берегов Аляски встревожили США

    СМИ сообщили о переполохе в Пентагоне из-за российских кораблей у берегов Аляски
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские и китайские корабли, которые подошли во время учений к берегам Аляски, напугали США, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор YouTube-каналу Judging Freedom.

    По его словам, таким образом Россия послала сигнал США, что может совершить то, чем Вашингтон занимался годами: заплывал в чужие территориальные воды или двигался вдоль их границ, передает Life.ru.

    Макгрегор отметил, что США часто проходит Тайваньский пролив на своих военных кораблях.

    Телеканал Fox News сообщил,  что совместные военно-морские учения РФ и КНР вызвали беспокойство в Пентагоне, поскольку у берегов Аляски одновременно находилось 11 кораблей двух стран.

    Ранее в Минобороны России заявили, что Корабли ВМФ России и ВМС Китая отразили налет авиации условного противника в процессе совместного патрулирования в акватории Тихого океана.

    Коментарии (14)
    9 августа 2023, 14:12
    Эксперт объяснил решение Эрдогана поддержать Россию по зерновой сделке

    Политолог Трухачев: Для ослабшей турецкой экономики крайне важно возвращение России в зерновую сделку

    Эксперт объяснил решение Эрдогана поддержать Россию по зерновой сделке
    @ Mustafa Kaya/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Эрдоган не просто так занял позицию России в зерновой сделке. Ему важно добиться расположения Москвы, ведь черноморская инициатива давала турецкой экономике стимулы роста. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возложил ответственность за возобновление зерновой сделки на Запад.

    «Говоря об Эрдогане, важно понимать, что мы имеем дело с профессиональным политиком, который хочет получить максимум выгоды из диалога со всеми ведущими державами. Выход России из зерновой сделки – большая проблема для Турции, поскольку это серьезно бьет по ослабленной экономике страны», – полагает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Анкара относительно недавно пережила очередной финансовый кризис. Для нее жизненной необходимостью является участие в глобальных торговых проектах, одним из которых и была зерновая инициатива. Поэтому сейчас Турция пытается аккуратно искать виноватых, надеясь на то, что ситуация разрешится в ее пользу», – подчеркивает эксперт.

    «Кроме того, Эрдоган осознает важность маршрута по Черному морю как крупной торговой артерии. В этом плане взаимодействие с Москвой становится для Анкары одним из способов снижения экономической зависимости от ЕС. Так что столь громкая критика западных стран – это не что иное, как игра вдолгую», – считает собеседник.

    «Турция пытается выторговать для себя максимально выгодные условия. Поддерживая Москву по вопросу зерновой сделки, Анкара намекает Вашингтону, что было бы неплохо получить от США или ЕС новые предложения по инвестициям или в части обмена технологиями», – резюмирует Трухачев.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возобновление зерновой сделки зависит от выполнения западными странами их обязательств. По его словам, ответственность за то, чтобы обсуждение не зашло «в тупик», лежит на них.

    Эрдоган подчеркнул, что обсудил данную тему с президентом России Владимиром Путиным. При этом глава Турции выразил надежду на то, что сторонам удастся «найти общие позиции», поскольку конфликт на Украине не должен распространяться на бассейн Черного моря, иначе это «станет катастрофой для всего региона».

    Президент Турции считает, что зерновая сделка «позволила предотвратить кризис, который мог бы стоить жизней сотен тысяч людей». Кроме того, он отметил, что именно Анкара стала ключевой стороной в вопросе урегулирования конфликта Украины и России.

    Напомним, Путин подтвердил готовность России вернуться к выполнению договоренности, если западные страны выполнят все обязательства перед Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ возобновит участие в инициативе лишь в том случае, если будут предприняты меры по снятию ограничений в рамках отключения от SWIFT Россельхозбанка, а также по исполнению других требований.

    При этом Москва не готова на слово верить заявлениям Вашингтона о помощи в экспорте зерна при возвращении России к черноморским договоренностям. Напомним, РФ выдвинула семь условий для продолжения реализации инициативы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как терроризм Украины в Черном море влияет на глобальную торговлю.

    Коментарии (8)
    10 августа 2023, 15:14
    На Западе заявили о «промежуточной победе» России в экономическом противостоянии
    На Западе заявили о «промежуточной победе» России в экономическом противостоянии
    @ Александра Левчук/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия одержала «промежуточную победу» в экономическом противостоянии с Западом, удалось добиться роста доходов от экспорта энергоресурсов, несмотря на санкции, пишет газета Handelsblatt.

    Сообщается, что доходы России в июле 2023 года выросли на 5,3% по сравнению с 2022 годом, составив 8,66 млрд долларов, передает ТАСС.

    «Для Кремля это промежуточная экономическая победа над Западом, для Вашингтона и ЕС –  тревожный знак», – пишут обозреватели Handelsblatt. Россия зарабатывает больше на экспорте энергоносителей, поэтому находится в лучшем положении, чем несколько месяцев назад.

    По словам главного экономиста американского Международного института финансов (IIF) Робина Брукса, санкции будут эффективны только против стран, использующих кредиты от иностранных инвесторов на мировом рынке, но Россия к ним не относится.

    Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе достигла 430 долларов.

    Коментарии (3)
    9 августа 2023, 01:55
    США отвергли обвинения в принуждении Украины к боевым действиям

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер отверг обвинения в принуждении Украины Вашингтоном к отказу от мирных переговоров

    США отвергли обвинения в принуждении Украины к боевым действиям
    @ Alex Edelman/The Photo Access/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер прокомментировал заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что США велели Украине «свернуть» мирные переговоры в апреле 2022 года.

    «Когда это мы принуждали Украину отказываться от переговоров? Не знаю, но это не так», – сказал Миллер. Он также отказался комментировать арест СБУ украинской гражданки, которая якобы была «российским информатором» и готовила покушение на президента Украины Владимира Зеленского. При этом Миллер заявил, что Россия проводит «шпионаж и разведывательную деятельность на Украине на протяжении некоторого времени». По его словам, США поддерживают деятельность украинских властей, направленную на привлечение людей «к ответственности» за это, передает ТАСС.

    Напомним, Миллер  заявил, что переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине не ведется, так как Москва якобы «не показала заинтересованности». «Вот же вруны!» – заявила Захарова. По ее словам, США велели президенту Украины Владимиру Зеленского «свернуть» переговоры в апреле 2022 года.

    СБУ сообщила о задержании жительницы города Очакова, которая якобы собирала информацию о времени и месте передвижения Зеленского.

    Коментарии (13)
    9 августа 2023, 04:09
    Посол Антонов сделал русофобам США предложение по зерновой сделке

    Посол Антонов предложил США направить Африке «более крупные партии сельхозпродуктов», чем Россия

    Посол Антонов сделал русофобам США предложение по зерновой сделке
    @ Zhang Chunlei/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США хотят самоустраниться от ответственности за системные сбои в работе взаимоувязанных стамбульских договоренностей по зерновой сделке, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, предложив США помочь Африке «более крупными партиями сельхозпродуктов», чем Москва.

    Антонов, слова которого посольство приводит в Telegram, назвал попытки США «оказать давление на развивающиеся страны» частью «информкампании по искажению реального положения дел». Он обвинил США в попытке «сместить фокус внимания» с того факта, что вывоз зерна с Украины не отвечал изначально озвученным гуманитарным целям.

    Посол считает бессмысленными «уговоры» по восстановлению сделки, так как Россия готова на это, от США и их союзников требуется лишь «не на словах, а на деле устранить перекосы в реализации «пакетных» сельхозсоглашений», включая «барьеры для российского агроэкспорта».

    Антонов назвал «информационной «пустышкой» заявления Вашингтона о «наличии пресловутых исключений и изъятий из нелегитимного санкционного механизма». По его словам, российские поставки сталкиваются с «финансовыми и логистическими сложностями» даже при попытке безвозмездной передачи удобрений нуждающимся странам.

    Как указал посол, Россия стремится облегчить бремя беднейших стран, США же «только на словах заботится» об их благополучии – так, Вашингтон встретил «желчной реакцией» российский «широкий жест» с бесплатной передачей «по 25–50 тыс. тонн зерна государствам дружественного нам континента».

    «Хочется предложить местным русофобам: не нравится, что делает Россия в Африке – сделайте лучше», – сказал Антонов, предложив США передать Африке «более крупные партии сельхозпродуктов». Антонов полагает, что пора «прекратить очернять все то позитивное, что делал в свое время Советский Союз и делает российский народ». По его словам, «всем давно надоели морализаторские американские лекции», требуется «не поучать, а помогать».

    Напомним, президент России Владимир Путин ранее сообщал, что Россия в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставит шести африканским государствам по 25–50 тыс. тонн зерна. Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал российскую помощь Африке и заявил, что этого «недостаточно».

    Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.

    Коментарии (2)
    11 августа 2023, 14:54
    Западные СМИ назвали запуск «Луны-25» возвращением России в космическую гонку с США

    Politico заявила о разогретой космической гонке России и США после запуска «Луны-25»

    Западные СМИ назвали запуск «Луны-25» возвращением России в космическую гонку с США
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Успешный запуск на Луну российской автоматической станции «Луна-25» разогрел космическую гонку, которую ведут Россия и Китай против США и НАТО, заявила газета Politico.

    «Вашингтон и Москва борются за достижение Южного полюса Луны и его природных ресурсов. Несмотря на санкции, Владимир Путин стремится вернуть Россию в космическую гонку», – отмечает Politico, передает ТАСС.

    По словам автора книги «Будущее географии» Тима Маршалла, если России удастся провести миссию, это станет огромным технологическим и научным достижением. Также успешная посадка «Луны-25» в районе Южного полюса Луны названа большим шагом в реализации совместных планов России и Китая по созданию постоянной базы на Луне в 2023 году.

    На Южном полюсе Луны ученые могут найти значительные запасы воды в виде льда. Если наличие воды подтвердится, то это позволит решить проблему создания на месте кислорода и питьевой воды для станции.

    Но, по данным Politico, пока что США и союзники лидируют, так как в ближайшее время намерены отправить пилотируемую миссию на Луну в рамках своей многонациональной программы Artemis. В ней примут участие 29 стран.

    Ранее эксперт по космосу Иван Моисеев прокомментировал газете ВЗГЛЯД запуск «Луны-25».

    Коментарии (29)
    9 августа 2023, 05:54
    Американский сенатор призвал Киргизию соблюдать санкции против России

    Сенатор США Менендес обратился к президенту Киргизии Жапарову с призывом соблюдать санкции против России

    Tекст: Антон Антонов

    Киргизия, которая была «сияющим маяком демократии в Центральной Азии», вступила на «опасный путь к автократии», заявил американский сенатор Роберт Менендес в письме президенту Киргизии Садыру Жапарову.

    В письме Менендес, который руководит комитетом Сената США по иностранным делам, выразил обеспокоенность в связи с обвинениями в адрес Киргизии в «содействии» обходу международных санкций против России. Сенатор считает, что власти Киргизии должны оперативно расследовать обвинения. Он призвал Киргизию ввести «более надежные процедуры», чтобы помешать «незаконному потоку товаров» в Россию, передает РИА «Новости».

    Напомним, США пытаются разорвать финансовые и торговые связи Москвы со среднеазиатскими государствами, выбрав Киргизию главным объектом для предупреждения о недопустимости нарушений. По мнению экспертов, Вашингтон выбрал ее как наименее значимого для США партнера в регионе.

    Коментарии (0)
    10 августа 2023, 23:42
    США остались довольны использованием Украиной кассетных боеприпасов

    Пентагон: Украина применяет полученные кассетные боеприпасы надлежащим образом

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина, по оценке американского военного ведомства, «надлежащим образом» применяет кассетные боеприпасы, полученные от западных союзников, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    Райдер заявил, что Украина использует данные боеприпасы «в соответствии со своими обещаниями», передает РИА «Новости».

    Спикер Пентагона добавил, что США намерены работать над передачей Киеву всех необходимых вооружений.

    10 августа украинская сторона передала Пентагону первый доклад о применении кассетных боеприпасов.

    Министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что США пошли на военное преступление, включив в пакет помощи Украине запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы.

    Российский военнослужащий рассказывал, что ВСУ «утюжат» кассетными боеприпасами и не берегут их.

    Коментарии (5)
    9 августа 2023, 13:01
    Шойгу: Объем военной помощи стран НАТО и ЕС Украине превысил 160 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим получил свыше 150 млрд долларов в виде военной помощи с февраля 2022 года, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

    Украина с февраля 2022 года получила сотни танков, более 4 тыс. боевых бронированных маши и бронеавтомобилей, более 1,1 тыс. орудий полевой артиллерии и десятки современных западных РСЗО и ЗРК, заявил глава ведомства. Его слова приводятся в Telegram-канале министерства.

    Совокупный объем помощи стран Североатлантического альянса, Евросоюза и их партнеров превысил 160 млрд долларов. США постоянно повышают ставки, вынуждая союзников поставлять все более дальнобойное и смертоносное оружие, подчеркнул Шойгу.

    Например, в мае киевский режим получил британские авиационные управляемые ракеты большой дальности Storm Shadow.

    Ранее газета Washington Post со ссылкой на данные Пентагона и Госдепа сообщала, что Вашингтон выделил Киеву с февраля 2022 года финансовую помощь в размере 66,2 млрд долларов. Отмечалось, что это крупнейший объем поддержки, которую США выделяли другой стране со Второй мировой войны.

    Коментарии (4)
    10 августа 2023, 21:57
    Трамп назвал Байдена сумасшедшим
    Трамп назвал Байдена сумасшедшим
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Экс-президент США Дональд Трамп назвал действующего главу страны Джо Байдена сумасшедшим, следует из публикации в социальной сети Truth Social.

    «Я считаю, что продажный Джо Байден не просто глуп и некомпетентен, я уверен, что он сошел с ума», – передает ТАСС со ссылкой на публикацию Трампа.

    Бывший президент назвал своего политического оппонента «бредящим безумцем». Он подверг критике миграционную политику Байдена и использование «министерства юстиции и ФБР в качестве оружия». Трамп добавил, что в лице Байдена страна столкнулась с катастрофой.

    Ранее экс-глава США пообещал предотвратить третью мировую войну в случае победы на выборах.

    Коментарии (3)
    11 августа 2023, 10:31
    Медведев прокомментировал выделение «баснословных средств» Киеву

    Замглавы Совбеза Медведев заявил, что США вынуждены поддерживать миф «великого контрнаступления ВСУ»

    Tекст: Александра Юдина

    Только капитуляция сможет помочь страдающим в окопах людям, однако США лучше будут выделять баснословные средства на помощь Киеву, чтобы поддерживать легенду о «великом контрнаступлении», заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что весь просвещенный мир вздрогнул, когда узнал об очередном выделении десятков бессмысленных миллиардов долларов «для зомби из страны 404».

    Медведев подчеркнул, что это очень важные деньги для геронтократической элиты из Демпартии США и ее обслуги в ЕС, так как миф «великого контрнаступления» поддерживает миф «великой экономики доллара».

    «Мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве. Америка хочет безраздельной власти и ради нее не жалеет кровавого украинского сала», – заметил замглавы СБ.

    В заключение Медведев добавил, что продолжение «контрнаступления» никак не изменит ситуацию и не поможет киевскому режиму, который «перешел в стадию посмертного гниения».

    Напомним, из 40 млрд долларов, которые президент США Джо Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, киевскому режиму предназначены 24 млрд долларов, что превосходит обращение о финансировании для решения внутренних американских проблем.

    Коментарии (2)
    9 августа 2023, 02:52
    Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с самолетом ВКС в Сирии

    Контр-адмирал Кулить сообщил об опасном сближении беспилотника MQ-9 с самолетом Су-34 ВКС России в Сирии

    Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с самолетом ВКС в Сирии
    @ Brian Ferguson/U.S. Air Force/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    В районе населенного пункта Айн-Иса провинции Ракка беспилотник возглавляемой США коалиции MQ-9 опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России, сообщил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

    Кулить уточнил, что «сближение составило менее 100 метров по высоте», при этом MQ-9 не был деконфликтован. По словам контр-адмирала, столкновения не произошло, так как российские летчики вовремя приняли необходимые меры, чтобы его избежать.

    Всего за сутки западная коалиция десять раз допустила нарушения протоколов деконфликтации. Кроме того, истребители F-16, F-35, Typhoon и Rafale, а также беспилотники MQ-1C и самолет-разведчик MC-12W допустили 16 нарушений в районе Эт-Танф, передает РИА «Новости».

    Напомним, это уже не первый подобный инцидент. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии указывал, что все опасные ситуации в сирийском небе провоцирует возглавляемая США коалиция, авиация которой нарушает воздушное пространство Сирии и не выполняет протоколы деконфликтации.

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    11 августа 2023, 07:09
    В Конгрессе выступили против новых трат на Киев

    Конгрессвумен США Грин выступила против выделения новых средств Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты не могут позволить себе потратить 40 млрд долларов на Украину, поскольку в стране есть внутренние проблемы, требующие внимания, заявила член Палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин.

    Политик написала на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), что американские пенсионеры, у которых фиксированный доход, из-за высокой инфляции оказались не в состоянии платить за аренду. Кроме того, она напомнила, что внешний долг США составляет 32 трлн долларов. Также, написала конгрессвумен, в стране сейчас рекордно высокая численность бездомных.

    Из-за «жалкой политики» президента США Джо Байдена в вопросе безопасности на границе, по ее словам, каждый день «умирают более 300 американцев», передает РИА «Новости».

    Напомним, из 40 млрд долларов, которые президент США Джо Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, киевскому режиму предназначены 24 млрд долларов. Это больше, чем действующие американские власти собираются направить на решение внутренних проблем.

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в этой связи отметил, что администрация США готова помогать киевскому режиму «до последнего украинца».

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    11 августа 2023, 07:51
    Антонов раскритиковал Пентагон за цинизм и беззаконие

    Посол Антонов назвал цинизмом заявление США о «надлежащем использовании» украинцами кассетных бомб

    Tекст: Ольга Никитина

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов резко раскритиковал высказывание спикера Пентагона Патрика Райдера о «надлежащем использовании» поставленных американской стороной Украине кассетных боеприпасов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, поинтересовался у представителя Пентагона, имеют ли в виду в американском военном ведомстве «надлежащее использование» кассетных бомб и в случае с убийством российского журналиста Ростислава Журавлева.

    «Есть ли предел цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями?» – задался вопросом глава российской дипломатической миссии.

    На совести вооруженных Западом украинских террористов – сотни жизней детей, убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушение на Захара Прилепина, заявил Антонов. Он напомнил также об обстрелах жилых кварталов, терактах на Крымском мосту и атаках на гражданские суда, подрыве Каховской ГЭС и аммиакопровода «Тольятти – Одесса», ударах по ЗАЭС.

    «Ответственность за все это беззаконие лежит как на Киеве, так и на Вашингтоне», – заключил Антонов.

    Напомним, Пентагон заявил ранее, что Украина, по оценке американского военного ведомства, «надлежащим образом» применяет кассетные боеприпасы, полученные от западных союзников.

    Российский военнослужащий рассказывал, что ВСУ «утюжат» кассетными боеприпасами и не берегут их.

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