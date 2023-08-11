Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.7 комментариев
Девять человек пострадали на экскурсии в Сочи
Девять человек пострадали в ДТП в Сочи, среди них один ребенок
Девять человек пострадали в ДТП в Сочи, среди них – беременная женщина и ребенок, погибших нет, сообщили в Минздраве региона.
На месте ДТП работают пять бригад скорой помощи, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
В полиции региона сообщили, что водитель экскурсионного джипа УАЗ, по предварительным данным, врезался в скалу. «В селе Солохаул Лазаревского района Сочи водитель внедорожника на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего машина съехала на обочину и врезалась в скалу», – говорится в сообщении.
Предварительно, УАЗ не был оборудован для безопасной перевозки пассажиров. Правоохранительные органы региона начали проверку.