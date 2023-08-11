В Тюменской области участникам СВО вручили удостоверения ветеранов боевых действий

Tекст: Валентина Григоренко

В Telegram-канале фонда говорится, что документы выданы и бойцам, призванным в рамках мобилизации, контрактникам и участникам добровольческих формирований – отрядов «БАРС», «Ахмат», «Тобол».

Отмечается, что за два месяца работы в тюменский филиал «Защитники Отечества» поступило порядка 900 обращений, 30% из них связаны с получением удостоверения ветерана боевых действий и помощью в восстановлении документов для получения данного удостоверения.

В фонде уточнили, что для оперативного решения данных вопросов филиалом и областным военкоматом заключено соглашение о сотрудничестве, а после вручения удостоверений социальные координаторы сразу приступили к работе со своими подопечными. Также ветераны в рамках одного окна получили консультации и оформили документы у специалистов Соцфонда, органов соцзащиты и образования, центра занятости.

Доброволец подразделения «БАРС» Сергей Рыков поблагодарил сотрудников филиала Фонда и рассказал, что он обратился две недели назад по вопросу получения удостоверения и оказанию медпомощи. И, по его словам, уже на следующий день ему позвонили и предложили пройти медицинское обследование. Далее с ним связалась социальный координатор, она консультировала по всем вопросам, и уже получено удостоверение, которое он ждал полгода, добавил Рыков.