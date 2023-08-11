Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.7 комментариев
Мошеннические кол-центры на Украине столкнулись с дефицитом людей с «русским говором»
На украинских сайтах вакансий в кол-центры вырос спрос на людей с «русским говором» для обмана россиян.
Как сообщает «Лента.ру», журналисты которой провели расследование о том, как работают телефонные мошенники, сейчас на Украине активно действуют восемь кол-центров, которые «обрабатывают» россиян: в Киеве, Сумах, Полтаве, Хмельницком и Днепре. Журналисты издания отмечают, что в украинских Telegram-каналах, особенно в Днепре, каждое второе предложение вакансий связано с работой в таком кол-центре. При этом в объявлениях пишется, что данные организации «помогают ВСУ, уничтожая экономику России».
Сейчас у кол-центров Украины возник дефицит с кадрами, хорошо говорящими на русском, сообщается в публикации. Сотрудница «Ленты.ру» в рамках расследования решила откликнуться на несколько объявлений о трудоустройстве в такие кол-центры, представившись россиянкой, переехавшей в Казахстан. «То, что ты россиянка, для работы отлично – нам как раз нужны люди с русским говором», – сказал ей один из менеджеров в Киеве.
Главное правило при работе – не «шошокать». «Это самый легкий способ спалиться», – рассказала изданию бывшая сотрудница украинского кол-центра из Днепра.
Как отмечает «Лента.ру», сейчас мошенники, которые в подавляющем большинстве случаев действуют с территории Украины, согласно данным МВД и Генпрокуратуры РФ, заставляют людей поджигать военкоматы. Правоохранители отметили, что такие звонки носили массовый характер и совпадали с датами успешного продвижения Российской армии в зоне проведения СВО
Издание напоминает, что мошеннические кол-центры на Украине существуют больше 20 лет, ранее они обманывали не только россиян, но и украинцев. Но после начала СВО украинская полиция перестала выявлять аферистов, которые переключились исключительно на обман жителей России. Кроме того, мошенники немалый процент похищенных денег стали перечислять на нужды ВСУ.
Ранее в МВД сообщили, что украинские телефонные мошенники используют новую тактику против россиян – пытаются заставить пожилых россиян совершать диверсии. Граждан попросили внимательнее относиться ко всем звонкам и сообщениям, которые содержат призывы к совершению терактов и диверсий.
Генерал МВД Владимир Ворожцов рассказал газете ВЗГЛЯД, как действуют мошенники и как защитить пенсионеров от их влияния.