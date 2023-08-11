Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.0 комментариев
В Росавиации рассказали о перенаправленных из Внуково рейсах
Росавиация: Три рейса были перенаправлены из Внуково в Домодедово во время ограничений
Три самолета, которые не смогли совершить посадку во Внуково из-за вводившихся ограничений, были перенаправлены в Домодедово, еще один направлявшийся в Калугу самолет был перенаправлен в Домодедово, сообщили в Росавиации.
В 10:50 мск ограничения на прием и отправку рейсов были сняты, передает ТАСС.
Как сообщили в ведомстве, с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов три рейса, запланированные прибытием в аэропорт Внуково, в период ограничений были перенаправлены на запасной аэродром Домодедово, также в Домодедово отправили рейс из Сочи, который в период действия ограничений выполнял полет в Калугу.
Там добавили, что в течение всего времени действия ограничений экипажами воздушных судов и наземными службами обеспечивались все необходимые меры безопасности, сейчас аэропорты Москвы, Московской области и Калуги работают штатно.
Ранее в пятницу сообщалось, что было принято решение закрыть воздушное пространство над московским аэропортом Внуково, также было закрыто воздушное пространство над Калугой.