В Росавиации рассказали о перенаправленных из Внуково рейсах

Росавиация: Три рейса были перенаправлены из Внуково в Домодедово во время ограничений

Tекст: Дмитрий Зубарев

В 10:50 мск ограничения на прием и отправку рейсов были сняты, передает ТАСС.

Как сообщили в ведомстве, с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов три рейса, запланированные прибытием в аэропорт Внуково, в период ограничений были перенаправлены на запасной аэродром Домодедово, также в Домодедово отправили рейс из Сочи, который в период действия ограничений выполнял полет в Калугу.

Там добавили, что в течение всего времени действия ограничений экипажами воздушных судов и наземными службами обеспечивались все необходимые меры безопасности, сейчас аэропорты Москвы, Московской области и Калуги работают штатно.

Ранее в пятницу сообщалось, что было принято решение закрыть воздушное пространство над московским аэропортом Внуково, также было закрыто воздушное пространство над Калугой.