На Донецком направлении за сутки отражено пять атак ВСУ

  • Штурмовые отряды продолжили наступление в Харьковской области
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    Польские СМИ: Украина проигрывает на поле боя
    ЭКОВАС договорилось начать военную операцию в Нигере «как можно скорее»
    ПВО сбила беспилотник над Москвой
    Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки
    Эксперт: Запуск «Луны-25» говорит о возвращении России в большой космос
    Байден назвал Китай «часовой бомбой»
    Курс доллара превысил 97,5 рубля
    Мнения
    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Луна как предчувствие новой Земли

    Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Как заманить в Россию зарубежных звезд спорта

    Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.

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    Новости
    13:52В Росавиации рассказали о перенаправленных из Внуково рейсах

    Три самолета, которые не смогли совершить посадку во Внуково из-за вводившихся ограничений, были перенаправлены в Домодедово, еще один направлявшийся в Калугу самолет был перенаправлен в Домодедово, сообщили в Росавиации.

    13:47«ВКонтакте» начал перерегистрацию с Британских Виргинских островов в Россию

    Акционеры и совет директоров «ВКонтакте» начали перерегистрацию юрлица с Британских Виргинских островов в Россию на территорию специального административного района на острове Октябрьский Калининградской области.

    13:32На Донецком направлении за сутки отражено пять атак ВСУ

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной и 3-й танковой бригад ВСУ рядом с Невельским, Белогоровкой, Старомихайловкой, Малоильиновкой и Веселым Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    13:29Жителей Центральной России предупредили о возвращении тропической жары

    Очередной виток тропической жары до плюс 33 градусов на следующей неделе ожидается в Центральной России, однако зной продержится лишь пару дней, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    13:22Штурмовые отряды продолжили наступление в Харьковской области

    На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжили наступление на широком фронте, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    13:20Путин исполнил мечту увлекающейся космосом школьницы из Новгородской области

    Российский президент Владимир Путин исполнил мечту участницы заседания наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей», увлекающейся космосом школьницы из Новгородской области Дарьи Арсеньевой.

    13:12Мишустин: Стабильность бюджета должна быть обеспечена с учетом оборонных задач

    Премьер-министр Михаил Мишустин призвал кабмин делать все необходимое для обеспечения финансовой и бюджетной стабильности, принимая при этом во внимание оборонные и социальные задачи.

    12:51Прихожан канонической УПЦ заперли в корпусах Киево-Печерской лавры

    Прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в настоящее время заперты в нескольких корпусах Киево-Печерской лавры, куда утром прибыли сотрудники полиции.

    12:44Ашманов рассказал об альтернативах сервисов Google Workspace для российских компаний

    Существуют различные сервисы, наподобие «Google Документы» и «Google Диск», которые можно сделать независимыми от западных стран. Также есть отечественные аналоги, сказал газете ВЗГЛЯД президент компаний «Крибрум» и «Ашманов и партнеры», член СПЧ Игорь Ашманов. Ранее появились сообщения о том, что Google блокирует сервисы для российских организаций.

    12:41Отправившаяся на Луну ракета несла логотип «России – страны возможностей»

    В Амурской области с космодрома «Восточный» состоялся запуск созданного Роскосмосом уникального космического аппарата «Луна-25» с юбилейным логотипом президентской платформы «Россия – страна возможностей».

    12:32Источник в Google опроверг блокировку в России сервисов Workspace

    Google не вносил в последнее время изменений в доступ к сервисам Google Workspace в России, но если какая-то компания в мире нарушит условия использования, доступ к Google Workspace может быть изменен, сообщил источник в Google.

    12:29Очевидцы рассказали о падении украинского дрона на Карамышевской набережной в Москве

    Свидетели рассказали о падении украинского беспилотника на Карамышевской набережной на северо-западе Москвы.

    12:15В Роскосмосе показали, как устроена станция «Луна-25»

    В специальной трансляции Роскосмоса показано, как устроена межпланетная автоматическая станция «Луна-25», которая 11 августа впервые в новейшей истории России отправляется на Южный полюс Луны.

    12:05Пушилин: Украинским войскам не удалось закрепиться в Урожайном

    ВСУ продолжают совершать безуспешные попытки закрепиться в Урожайном, все атаки отбиты, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    11:59Минтруд запустил второй конкурс лучших практик трудоустройства

    Министерство труда и соцзащиты объявило старт второго Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи, заявки на него будут приниматься с 1 сентября по 2 октября, а итоги подведут в декабре.

    11 августа 2023, 13:32

    На Донецком направлении за сутки отражено пять атак ВСУ

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной и 3-й танковой бригад ВСУ рядом с Невельским, Белогоровкой, Старомихайловкой, Малоильиновкой и Веселым Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    За прошедшие сутки ликвидированы 180 военнослужащих, семь машин пехоты, два пикапа, боевая машина ЗРК «Стрела-10», американская самоходная артустановка М109 Paladin, а также две гаубицы Д-20, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» сорвана попытка противника провести разведку боем под Старомайорским ДНР.

    Отражены три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады, 38-й бригады морской пехоты ВСУ у Никольского и Урожайного ДНР. Уничтожены до 35 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30.

    На Запорожском направлении активными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации отражены три атаки подразделений 21-й механизированной бригады ВСУ поблизости от Успеновки и Работино Запорожской области. Потери противника на этом направлении составили до 60 военнослужащих и гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.

    На Красно-Лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых отрядов 68-й пехотной, 42-й механизированной бригад ВСУ возле Новоегоровки и Кременнjq Луганской народной республики (ЛНР).

    За минувшие сутки потери противника составили до 115 военнослужащих, три бронемашины, гаубица Д-20.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидированы порядка 20 военнослужащих, два пикапа, американская артсистема М77, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», сообщил Конашенков.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в 139 районах.

    В районе Запорожья поражен пункт временной дислокации иностранных наемников.

    Около Торецка ДНР, Чернещины, Липцов Харьковской области и Гуляйполя Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов 24-й, 43-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, а также 108-й бригады теробороны, перечислили в Минобороны.

    Средствами ПВО перехвачены два реактивных снаряда HIMARS.

    Кроме того, сбиты 16 украинских беспилотников рядом с Купянском Харьковской области, Лисичанском ЛНР, Артемовском, Волновахой ДНР, Ореховым и Гуляйполем Запорожской области, подытожили в оборонном ведомстве.

    10 августа 2023, 17:28
    На Украине пообещали мобилизовать всех мужчин

    На Украине объяснили необходимость мобилизации еще сотен тысяч мужчин

    На Украине пообещали мобилизовать всех мужчин
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мобилизация на Украине затронет каждого мужчину, на фронт будут отправлены еще сотни тысяч человек, заявил глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут в интервью «РБК-Украина».

    По его словам, ряды войск редеют, так как кто-то покидает их по причине ранения или здоровья. Чмут назвал тотальной проблемой тот факт, что люди, которые год-полтора находятся в окопах на передовой, физиологически нуждаются в восстановлении, передает РИА «Новости».

    «А чтобы это сделать, их нужно кем-то в этих окопах заменить. А это сотни тысяч людей, которых придется мобилизовать», – заявил он.

    Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что продолжение мобилизации приведет к социальному взрыву.

    Коментарии (58)
    10 августа 2023, 21:39
    В Запорожье нанесен удар по гостинице с боевиками ВСУ

    Рогов сообщил об ударе по гостинице в Запорожье, где находились боевики ВСУ и иностранные наемники

    В Запорожье нанесен удар по гостинице с боевиками ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    В нескольких районах города Запорожье прозвучали взрывы, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, была слышна работа ПВО ВСУ, также местные жители говорили о не менее двух прилетах, сообщил Рогов в своем Telegram-канале.

    Один из взрывов произошел в гостиничном комплексе, где находились военнослужащие украинской армии, а также иностранные наемники.

    «На протяжении долгого времени данная гостиница использовалась в качестве располаги для боевиков ВСУ – представителей так называемых добробатов, состоящих из галицийских нацистов и вооруженного сброда со всего мира, входящего в «Иностранный легион», – рассказал он.

    Ранее сообщалось, что ВСУ в Запорожской области не смогли дойти до первой линии обороны ВС России.

    Коментарии (17)
    11 августа 2023, 06:26
    Российские военные ударили по району подготовки иностранных наемников в ЛНР

    Российские военные при помощи РСЗО «Торнадо-С» поразили район подготовки иностранных наемников в ЛНР

    Российские военные ударили по району подготовки иностранных наемников в ЛНР
    @ кадр из видео Минобороны

    Tекст: Ольга Никитина

    Военнослужащие группировки войск «Юг» поразили район подготовки иностранных наемников на полигоне в населенном пункте (ЛНР), сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    Астафьев сказал, что удар нанесен расчетом реактивной системы залпового огня «Торнадо-С», передает ТАСС.

    Кроме того, он сообщил, что российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил гаубицу М777 ВСУ в населенном пункте Миньковка (ДНР). Также уничтожены САУ Krab в Северске и станция РЛС в Краматорске.

    Помимо этого, истребители Су-34 Южной группировки нанесли удары управляемыми боеприпасами по пунктам временной дислокации 54-й отдельной мехбригады ВСУ под Серебрянкой и 28-й отдельной мехбригады ВСУ в районе Ивановского.

    Накануне сообщалось, что в нескольких районах города Запорожье прозвучали взрывы, один из которых произошел в гостиничном комплексе, где находились военнослужащие украинской армии, а также иностранные наемники.

    Коментарии (20)
    10 августа 2023, 19:40
    Польша заявила о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление

    Президент Польши Дуда: ВСУ не могут вести успешное контрнаступление

    Польша заявила о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запасы вооружений не позволяют Украине вести решительное контрнаступление и добиться преимущества на поле боя, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью газете The Washington Post.

    По его словам, у Украины недостаточно оружия, чтобы изменить баланс сил на поле боя и победить. Дуда считает, что ВСУ не смогут провести успешное контрнаступление и одержать верх над российскими войсками, передает ТАСС.

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ не смогли выйти даже к первой линии обороны российских войск.

    Коментарии (19)
    10 августа 2023, 20:45
    Ганчев: Силам России до Купянска остались считанные километры
    Ганчев: Силам России до Купянска остались считанные километры
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские силы занимают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выравнивают линию обороны на Купянском направлении, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Соловьев. Live»

    Он уточнил, что силам России до Купянска остались считанные километры, занимаются более удобные позиции под определенными населенными пунктами, где еще вчера были украинские позиции, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что штурмовые отряды Западной группировки войск на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю.

    Напомним, украинские власти объявили о принудительной эвакуации населения Купянского района.

    Коментарии (10)
    11 августа 2023, 09:59
    Польские СМИ: Украина проигрывает на поле боя

    Rzeczpospolita: Украина проигрывает на поле боя

    Польские СМИ: Украина проигрывает на поле боя
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Польские СМИ приумножают успехи Киева и выдают населению искаженное представление о положении дел ВСУ, хотя на самом деле Украина проигрывает на поле боя, выразила мнение одна из ведущих газет Польши Rzeczpospolita.

    Издание заверяет, что Украина не выигрывает эту войну, несмотря на то, что всем на Западе этого бы хотелось, однако польские СМИ часто выдают желаемое за действительное, передает ТАСС.

    В частности, большинство сообщений польских СМИ о том, что братья-украинцы вот-вот захватят Москву. Более того, они якобы бомбят дома в России, атакуют корабли и ставят условия. Даже сам автор заметки признался, что долгое время в это верил.

    Однако, как указывает издание, тема поменяла ориентиры, украинские неудачи стали просачиваться в польские доклады западных аналитических центров. Отправной точкой также стала публикация газеты The New York Times о том, что контрнаступление ВСУ увязло в минных полях.

    «Основной функцией СМИ является информирование. К сожалению, не в Польше. Для нас гораздо важнее функция убеждения. Большинство журналистов так сильно хотят, чтобы Россия проигрывала, что отбирают информацию соответствующим образом, принимая желаемое за действительное», – заключил автор.

    Напомним, еженедельник Mysl Polska пишет, что пропагандистский тезис о сражении Украины за «свободный мир» и Европу очень удобен киевскому режиму, потому что позволяет рассчитывать на военную, финансовую и политическую помощь. «Таким образом, Польша пала жертвой собственной пропаганды о том, что это «наша война», – указал главный редактор издания Ян Энгельгард.

    Коментарии (17)
    11 августа 2023, 04:54
    Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

    РИА «Новости»: Российские силы штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

    Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные штурмом взяли стратегически важный опорный пункт украинских националистов у Марьинки в Донецкой народной республике – Красногоровский вентиляционный ствол шахты «Трудовская», сообщил доброволец с позывным «Шахтер».

    Шахтер рассказал РИА «Новости», что штурм произвели подразделения 5-й отдельной мотострелковой бригады, им удалось закрепиться на стратегически важной точке.

    Накануне в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак штурмовых групп ВСУ около в Белогоровки, Новомихайловки и Артемовска Донецкой народной республики (ДНР).

    Коментарии (2)
    10 августа 2023, 15:29
    В Донецке заявили о готовности России к полноценному наступлению
    В Донецке заявили о готовности России к полноценному наступлению
    @ Евгений Биято/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска уже готовы к полноценному наступлению в ДНР, но на данный момент активная оборона выгоднее, заявил советник врио главы региона Ян Гагин.

    Он уточнил, что войска сейчас находятся в активной обороне. Гибель личного состава при оборонительных действиях составляет один к пяти, передает РИА «Новости».

    По словам Гагина, с учетом эшелонированной обороны, задействованных средств и обученности военных, армия готова и к наступлению, и к обороне. При этом тактика Российской армии позволяет уничтожать как можно больше сил противника. «Когда будет приказ, мы пойдем вперед», – заключил Гагин.

    Ранее Газета ВЗГЛЯД анализировала наступление России на Купянском направлении.

    Коментарии (13)
    10 августа 2023, 21:59
    США резко нарастили выпуск снарядов для Украины
    США резко нарастили выпуск снарядов для Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    США увеличили выпуск поставляемых Украине 155-миллиметровых артиллерийских снарядов с 14 до 24 тысяч в месяц, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    Также он отметил, что планируется увеличить их выпуск до 80 тыс. в месяц в следующем году, сообщает РИА «Новости». США, по его словам, поставили на Украину более двух миллионов таких снарядов для артиллерийских орудий западного образца.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена планирует запросить у американских законодателей дополнительное финансирование в размере не менее 25 млрд долларов на разные нужды, в том числе на оборонные расходы и помощь Киеву.

    Коментарии (16)
    11 августа 2023, 03:59
    Зеленский нашел двух кандидатов на замену министра обороны Резникова

    «Украинская правда»: Зеленский нашел двух кандидатов на замену министра обороны Резникова

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский хочет сменить министра обороны Украины, на должность, которую сейчас занимает Алексей Резников, есть по меньшей мере два претендента, пишут украинские СМИ.

    Отставка Резникова, как пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники во власти, перешла из «теоретически возможной» в «практически возможную», передает РИА «Новости».

    Украинское издание утверждает, что кандидатами на пост руководителя военного ведомства Зеленский рассматривает Александра Кубракова, нынешнего министра инфраструктуры, а также Александра Камышина, который занимает должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

    Газета добавляет, что Резников «якобы не против стать послом в Великобритании». При этом уточняется, что неизвестно, рассматривается ли эта возможность всерьез.

    Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщал, что Резников, который признавался в том, что «не переживает» по поводу отставания от графика контрнаступления ВСУ, может быть отправлен в отставку и назначен послом в Британии.

    Коментарии (16)
    10 августа 2023, 15:53
    В ВСУ усомнились в возможности выхода Украины на границы начала СВО
    В ВСУ усомнились в возможности выхода Украины на границы начала СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина не сможет выйти не только на границы 1991 года, но и на границы 24 февраля 2022 года, считает снайпер вооруженных сил Украины Константин Прошинский.

    Он также назвал популизмом все подобные заявления украинской власти. По словам Прошинского, задача сейчас – «удержать то, что есть», передает ТАСС.

    Он также считает, что армия нормально отнесется, если будет принято решение об урегулировании по «корейскому» сценарию.

    Напомним, украинские военные во время контрнаступления не смогли выйти даже к первой линии обороны ВС России, заявил на канале «Соловьев Live» врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.


    Коментарии (26)
    11 августа 2023, 11:47
    Минобороны: Пресечена попытка ВСУ атаковать объект в Москве
    Минобороны: Пресечена попытка ВСУ атаковать объект в Москве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Средствами ПВО в пятницу была пресечена попытка атаки украинского дрона на территории столицы России, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы.

    Пострадавших и разрушений в результате пресеченной террористической атаки нет.

    Мэр города Сергей Собянин сообщал, что беспилотник ВСУ был ликвидирован над Москвой в районе Карамышевской набережной.

    Коментарии (7)
    10 августа 2023, 16:22
    Рар: Бундестаг продавит Шольца по поставкам ВСУ дальнобойных ракет Taurus

    Политолог Рар: Провоенный мейнстрим в ФРГ целиком определяет действия местных политиков

    Рар: Бундестаг продавит Шольца по поставкам ВСУ дальнобойных ракет Taurus
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Основными инициаторами давления на Олафа Шольца являются ХДС и «Зеленые». Тем не менее сторонники куда большей помощи Украине есть и в других партиях страны. Вероятно, канцлер не сможет долго сопротивляться столь сильному мейнстриму. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Бундестаге заявили о необходимости усиления давления на канцлера по поставкам ВСУ дальнобойных ракет Taurus.

    «В настоящий момент ХДС и «Зеленые» являются наиболее воинствующими по отношению к России партиями в Бундестаге. По их мнению, канцлер Шольц и его партия СДПГ до сих пор остаются мягкотелыми в вопросах взаимодействия с Москвой. При этом в ФРГ именно сложившийся мейнстрим определяет действия тех или иных политиков», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Даже представителей социал-демократов, призывающих относиться к текущей ситуации с некоторой долей сдержанности, достаточно быстро обвиняют в защите интересов России. Все основные СМИ Германии стоят на непримиримых, воинствующих позициях. По их мнению, Украина обязана победить Москву», – отмечает эксперт.

    «Шольц, опасаясь прямой войны России с НАТО, явно тормозит поставки дальнобойного оружия. Однако он также вынужден подчиниться общественному давлению. В конце концов, согласно социологическим данным, большинство граждан ФРГ выступает за оказание военной помощи Украине», – резюмирует Рар.

    Ранее депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер заявил о намерении выступить с парламентской инициативой для усиления давления на Олафа Шольца. В частности, подчеркивается желание чиновников вынудить канцлера пересмотреть свои позиции по поставкам Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

    По его словам, некоторые представители Социал-демократической партии Германии (именно в ней состоит Шольц) также выступают за передачу ВСУ указанных вооружений. Он отметил, что совместными усилиями блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также СДПГ, «Зеленых» и демократической партии можно «призвать канцлера к поставке» необходимых ракет.

    Не исключил возможность передачи вооружений ВСУ и эксперт СДПГ по внешней политике Нильс Шмид. Однако, по его мнению, в настоящий момент для этого не выполнено два условия. Во-первых, США не поставили украинцам аналогичные средства поражения.

    Во-вторых, германские военнослужащие не могут наводить ракеты на цели вместо солдат ВСУ, поскольку это было бы равносильно участию в войне. Он подчеркнул, что вопрос с обучением украинцев управлению новой техникой до сих пор остается открытым.

    Напомним, в начале августа власти ФРГ заявили, что по-прежнему придерживаются мнения, что поставка Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus не является главным приоритетом. До этого министр обороны страны Борис Писториус публично подчеркивал, что Германия отказывается отправлять ВСУ указанные вооружения.

    Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников упоминал, что страна в срочном порядке нуждается в крылатых ракетах Taurus. Тогда же он отмечал, что «если бундесвер не сможет поставить такое оружие, правительство ФРГ должно поручить промышленности производить» необходимые образцы.

    Коментарии (17)
    11 августа 2023, 02:02
    Вучич: Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя

    Президент Сербии Вучич: Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя на Украине

    Вучич: Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя
    @ IMAGO/photonews.at/Georges Schne/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад, используя все свои силы, не сможет победить Россию на поле боя на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    При этом Вучич оговорится, что не уверен в том, что России удастся достичь желаемого в военном и политическом планах. Лучшим вариантом, считает он, было бы достижение перемирия, причем как можно скорее, передает РИА «Новости» со ссылкой на Happy TV.

    Сербский лидер отметил, что перемирие отвечало бы интересам президента США Джо Байдена, который «хочет получить второй мандат». Вучич считает, что после заключения мира на Украине «экономика бы мгновенно расцвела», в мире установился бы такой «оптимизм», что быстрее росли бы зарплаты и пенсии, резко упали бы цены на энергоносители, «все бы было по-другому».

    Ранее Вучич заявлял, что победа России в конфликте с Украиной будет означать проигрыш всего коллективного Запада.

    Коментарии (4)
    11 августа 2023, 10:45
    Мощный взрыв прогремел в Киеве

    Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта Жуляны в Киеве

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве прогремел мощный взрыв, сообщают очевидцы.

    Уточняется, что взрыв большой мощности прогремел со стороны аэропорта Жуляны, в прилегающих районах содрогались оконные стекла, передает ТАСС.

    По информации Telegram-канала Киевской городской военной администрации, в столице работает система ПВО.

    Накануне взрывы были слышны в Киевской и Хмельницкой областях Украины.

    Коментарии (3)
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