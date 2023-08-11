За прошедшие сутки ликвидированы 180 военнослужащих, семь машин пехоты, два пикапа, боевая машина ЗРК «Стрела-10», американская самоходная артустановка М109 Paladin, а также две гаубицы Д-20, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» сорвана попытка противника провести разведку боем под Старомайорским ДНР.

Отражены три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады, 38-й бригады морской пехоты ВСУ у Никольского и Урожайного ДНР. Уничтожены до 35 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30.

На Запорожском направлении активными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации отражены три атаки подразделений 21-й механизированной бригады ВСУ поблизости от Успеновки и Работино Запорожской области. Потери противника на этом направлении составили до 60 военнослужащих и гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.

На Красно-Лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых отрядов 68-й пехотной, 42-й механизированной бригад ВСУ возле Новоегоровки и Кременнjq Луганской народной республики (ЛНР).

За минувшие сутки потери противника составили до 115 военнослужащих, три бронемашины, гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидированы порядка 20 военнослужащих, два пикапа, американская артсистема М77, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», сообщил Конашенков.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в 139 районах.

В районе Запорожья поражен пункт временной дислокации иностранных наемников.

Около Торецка ДНР, Чернещины, Липцов Харьковской области и Гуляйполя Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов 24-й, 43-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, а также 108-й бригады теробороны, перечислили в Минобороны.

Средствами ПВО перехвачены два реактивных снаряда HIMARS.

Кроме того, сбиты 16 украинских беспилотников рядом с Купянском Харьковской области, Лисичанском ЛНР, Артемовском, Волновахой ДНР, Ореховым и Гуляйполем Запорожской области, подытожили в оборонном ведомстве.