Отправившаяся на Луну ракета несла логотип «России – страны возможностей»

Ракета с юбилейным логотипом «Россия – страна возможностей» отправилась на Луну с космодрома «Восточный»

Tекст: Александра Юдина

Запуск станции «Луна-25» стал первой в истории современной России лунной миссией. В последний раз предшественник станции – аппарат «Луна-24» – был отправлен 47 лет назад, и именно он получил сведения о наличии водяного льда на поверхности спутника Земли.

Сотрудничество АНО «Россия – страна возможностей» и госкорпорации «Роскосмос» развивается по целому ряду направлений. Роскосмос является одним из самых активных партнеров конкурса управленцев «Лидеры России». Космонавты не только сами участвуют в проекте, но и дают мастер-классы по лидерству для управленцев. Госкорпорация также поддерживает тематические номинации для молодежи, например, «Сказки детей о космосе» и «Мой Дальний Восток. Моя Арктика», а также «Моя педагогическая инициатива» в конкурсе «Моя страна – моя Россия».

На четвертом очном заседании наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» под председательством российского лидера Владимира Путина были подведены итоги пятилетней работы организации, а выпускники проектов платформы рассказали о том, как конкурсы изменили их жизнь и предложили свежие идеи по дальнейшему развитию платформы.

Так, в ходе совета одна из его участниц – школьница из Старой Руссы Новгородской области, двукратная победительница Национальной технологической олимпиады (НТО) Junior Дарья Арсеньева рассказала Путину о своем увлечении космосом, как она побывала на космодроме «Байконур» и пообщалась с космонавтами.

По решению президента, исполнилась еще одна мечта школьницы – 11 августа Даша побывала на космодроме «Восточный» и увидела своими глазами запуск ракеты с юбилейным логотипом платформы «Россия – страна возможностей».

В части посадки «Луна-25», созданная в Научно-производственном объединении им. С.А. Лавочкина (входит в Роскосмос), принципиально отличается от своих предшественниц. Так, советские лунные станции прилунялись в экваториальной зоне, новая станция должна совершить мягкую посадку в околополярной области со сложным рельефом местности.

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Путина 22 мая 2018 года. За пять лет работы платформы участниками ее 26 проектов стали 20 млн человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов уже анонсировал запуски следующих исследовательских аппаратов. Так, в 2027 году Россия отправит в космос «Луну-26», затем – «Луну-27», а в 2030 или позже – «Луну-28».

Эксперт по космосу Иван Моисеев рассказал газете ВЗГЛЯД, что, восстанавливая советские технологии и пробиваясь через препоны западных санкций, Россия возвращается в большой космос и начинает новый этап его освоения.