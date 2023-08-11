Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.0 комментариев
Очевидцы рассказали о падении украинского дрона на Карамышевской набережной в Москве
Свидетели рассказали о падении украинского беспилотника на Карамышевской набережной на северо-западе Москвы.
«Сильный хлопок произошел около Карамышевской набережной. Виден дым», – приводит РИА «Новости» слова очевидца.
Одна из жительниц района Хорошево-Мневники также рассказала, что видела облако белого дыма из окна после того, как услышала звук взрыва.
Проходившая мимо девушка рассказала Telegram-каналу Mash, что у нее под ногами затрясся асфальт, а резким ветром сдувало одежду.
Канал показал момент взрыва беспилотника над парковой зоной.
В близлежащих домах в этот момент тряслись окна, сработали сигнализации у машин.
Сейчас на месте находятся спасатели и машина скорой.
Ранее Минобороны отчиталось о том, что в пятницу была пресечена попытка атаки украинского дрона на территории Москвы. Мэр города Сергей Собянин сообщал, что беспилотник ВСУ ликвидировали в районе Карамышевской набережной.