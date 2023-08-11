Ашманов рассказал об альтернативах сервисов Google Workspace для российских компаний

Tекст: Татьяна Косолапова,

Илья Абрамов

Американская корпорация Google начала массово блокировать корпоративные сервисы Google Workspace (корпоративная почта, «Google Документы», «Google Диск» и так далее) для находящихся под санкциями российских компаний. Об этом в пятницу сообщил «Коммерсант». В связи с этим почти все важные документы и переписки российских пользователей остались в корпоративном хранилище Google. Доступа к ним нет.

Однако позже источник ТАСС в Google уточнил, что компания в последнее время не вносила изменения в доступ к сервисам Google Workspace в России, однако если какая-либо компания в мире нарушит условия использования, то доступ к Google Workspace может быть изменен. Таким образом ситуация остается неоднозначной для российских компаний.

«В целом любые действия Google по отношению к российским пользователям нельзя расценивать как враждебные, поскольку сама корпорация ничего не решает – в правительстве США дали приказ, а Google выполняет», – считает Ашманов.

По его словам, Google Workspace, безусловно, удобен в использовании и приемлем по цене для российских компаний, однако сервис не является уникальным. Во-первых, существуют различные open-source сервисы, которые по большей части контролируются Штатами, «но в их случае есть возможность отцепиться от основного ствола, сделав fork (копирование исходного кода с целью его дальнейшей модификации под собственные нужды)».

После такой процедуры можно пользоваться сервисом, не опасаясь блокировки со стороны стран Запада. Во-вторых, продолжает собеседник, есть альтернативные сервисы, которые либо уже работают, либо создаются в России. У той же корпорации «Яндекс» существует сервисы «Яндекс. Документы», «Яндекс. Диск» и другие. Они способны заменить часть сервисов западных ИТ-гигантов для российских компаний.

«Мы уже давно говорим о том, что нам нужно переходить на отечественные средства групповой работы и группового хранения документов. Но этим необходимо постоянно заниматься и регулярно вкладываться в развитие таких сервисов», – заключил Ашманов.

Напомним, ранее американская корпорация Microsoft сообщила, что после 30 сентября намерена остановить продление лицензии для российских компаний. Такие меры объясняются тем, что у них больше нет возможности принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему американская компания пошла на такой шаг и к каким последствиям он приведет для российских пользователей.