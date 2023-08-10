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    Кто заменит Microsoft в России

    Как уход Microsoft из России отразится на отечественных пользователях

    Кто заменит Microsoft в России
    @ REUTERS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Компания Microsoft перестанет с 30 сентября продлевать лицензии российским компаниям. Причиной названа невозможность получать платежи на местный банковский счет. Об этом стало известно сразу после того, как в МИД заявили об антироссийской деятельности Microsoft. Почему американская компания пошла на такой шаг и к каким последствиям он приведет для российских пользователей?

    Американская корпорация Microsoft объявила, что после 30 сентября не будет продлевать лицензии российским компаниям. Это следует из письма технической поддержки Microsoft Online Services. Как сообщил разработчик Windows и Office, компания больше не может принимать платежи на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг Microsoft в России.

    Информация об этом появилась вслед за высказываниями замглавы МИД России Михаила Галузина, который заявил, что Microsoft запятнала свою репутацию антироссийской риторикой и конкретными шагами во вред РФ. По его словам, с начала спецоперации Microsoft оказывает разнообразную поддержку Украине под предлогом укрепления ее киберобороны.

    Весной этого года СМИ сообщали о попытках Microsoft сохранить присутствие на российском рынке и продолжить сотрудничество с компаниями, не попавшими под санкции США. Именно поэтому корпорация не закрыла российское юрлицо и пыталась найти возможности продолжить поддержку ПО и его обновления.

    В апреле Microsoft согласилась выплатить почти три миллиона долларов за урегулирование спора о нарушениях американских санкций в отношении Кубы, Ирана, Сирии и России. С февраля этого года Microsoft также прекратила продажу лицензионных копий операционной системы (ОС) Windows на официальном сайте. Но ОС доступна у сторонних ретейлеров и на физических носителях.

    «Американские разработчики ПО активно помогают ВСУ. Компания Cisco предоставила свои сервисы и оборудование. Илон Маск передал Украине в пользование терминалы спутниковой связи Starlink. Microsoft имеет тысячи программ, которыми наш противник может бесплатно пользоваться», – сказал Герман Клименко, бывший советник президента России по программам развития интернета, основатель компании Liveinternet и MediaMetrics.

    «На данный момент Microsoft напрямую не действует против России, но такие риски существуют. Например, данные наших пользователей могут быть переданы третьим лицам. Также корпорация в силах ограничить доступ к своим серверам», – подчеркнул собеседник.

    Самой эффективной ответной мерой Клименко считает замену сервисов Microsoft на отечественные разработки. «Это сложная задача, но она постепенно выполняется. Сегодня разрабатываются несколько российских операционных систем на базе Linux, также создается своя версия офисного пакета», – сказал эксперт.

    С такой позицией согласен Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета. По его словам, в некоторых случаях российские программы имеют интерфейс, максимально приближенный к ПО Microsoft, поэтому операторы и пользователи могут освоить отечественные разработки без дополнительного обучения.

    Сам по себе процесс перехода на российское ПО, как напомнил эксперт, продолжается с 2010-х годов и «особенно ускорился с началом специальной военной операции, когда использование многих западных программных продуктов, в том почтовых сервисов, стало высокорискованным для граждан России».

    «В целом решение Microsoft не выбивается из тренда постепенного ухода зарубежных компаний с российского рынка. Microsoft – это ярчайший представитель семейства проприетарного программного обеспечения – они продают свои продукты за деньги. Поэтому здесь компания демонстрирует логику «кончились деньги – кончился продукт», – отмечает Парфентьев. Впрочем, Парфентьев допускает, что компания стала жертвой не имеющей экономической логики санкционной политики отдельных политических кругов в США и Евросоюзе.

    «Очевидно, что ранее Microsoft пыталась какими-то способами неофициально оставаться на российском рынке, имела некую возможность для проводки платежей. Но в связи с повышающейся истерией в США возможности Microsoft сотрудничать с Россией, видимо, стали рискованными», – пояснил собеседник.

    На этом фоне в России идет активное замещение целого ряда программных продуктов.

    «В госкомпаниях, организациях и учреждениях проделана огромная работа по переходу на российские аналоги ПО. Других вариантов нет, потому что у нас не принято решение об использовании иностранных программных продуктов без лицензии», – пояснила Анна Дупан, директор Института проблем правового регулирования Высшей школы экономики.

    При этом для обычных пользователей, например, Windows «особой проблемы не возникнет», потому что за нее платят один раз при покупке. Однако с 30 сентября ОС может начать периодически сообщать о невозможности скачать обновления, допускает Парфентьев. «С точки зрения безопасности могут быть вопросы к работе «Защитника» в Windows. И здесь целесообразно полагаться на антивирусные программы российского происхождения», – добавляет он.

    С другой стороны, решение Microsoft может негативно повлиять на некоторые частные компании, предупреждает Дупан. Среди российского бизнеса по-прежнему сохраняется спрос на продукцию Microsoft, которая поставляется в коробочных версиях через параллельный импорт.

    «Я думаю, продукция Microsoft будет использоваться до тех пор, пока это возможно. Рядовые пользователи, малые предприятия, которым необходимо приобрести лицензию, будут вынуждены придумывать обходные варианты и, скорее всего, тратить больше средств», – прогнозирует она.

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