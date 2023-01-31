В легализации пиратского софта обнаружились серьезные риски

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31 января, вторник  |  Последнее обновление — 22:59  |  vz.ru
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Чем закончится схватка угольщиков и нефтяников за БАМ и Транссиб

Игорь Онучин/ТАСС
За возможность отправить груз по железой дороге на Восток развернулась нешуточная борьба. В прошлом году приоритетное право на перевозку получили российские угольщики. Однако теперь их хотят подвинуть нефтяники, которые столкнулись с проблемой перевозок своих нефтепродуктов на фоне эмбарго. Кто победит в борьбе за железную дорогу? Подробности...
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Херсонщина запустила финальный этап интеграции в Россию

Херсонская область вводит российские законы и строит новый город Андрей Рубцов/ТАСС
Херсонская область углубляет слияние с Россией: упраздняет военно-гражданскую администрацию, переходит на российское законодательство и московское время. Как нововведения улучшат жизнь херсонцев и что еще предстоит сделать для повышения уровня жизни в регионе? Подробности...
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Как Берия спасал жизни фашистских военнопленных

Немцы под Сталинградом понесли чудовищные потери из-за голода и обморожений Валерий Христофоров/ТАСС
Ровно 80 лет назад, 31 января 1943 года сдался в плен фельдмаршал Паулюс – один из сотен тысяч таких же пленных немецких военнослужащих. Фактически это означало окончание Сталинградской битвы, переломной для хода Великой Отечественной войны. То, как советская власть и лично Берия отнеслись к немецким военнопленным, разрушает один из главных русофобских мифов о Второй мировой войне. Подробности...
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«Милитаризация Молдавии – это угроза»

В армии Приднестровья готовы к тому, что первыми по республике ударят не молдавские, а украинские войска government.gospmr.org
«Молдавия получает оружие, бронетехнику, боевые спецсредства, да еще и начинает маневры. Кроме того, Кишинев требует свернуть миротворческую операцию в Приднестровье, выдворить российских военных. Это чистой воды милитаризация», – заявил газете ВЗГЛЯД министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев. Он также не исключает, что удар по республике первой нанесет не молдавская – с запада, а украинская армия – с востока. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Каким должен быть госзаказ в культуре

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Когда деятели искусства мыслят себя элитой, избранными, у них неизбежно возникает разлад со своей страной, их ценности начинают расходиться с ценностями народа. Подробности...

Как стал возможен Освенцим

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Немцы не были диким, отсталым племенем – они были одним из самых высокоразвитых народов на Земле. Поэтому национал-социализм и Холокост остаются такой мучительной загадкой – как до этого дошло? Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Как вели себя в плену фашистские генералы

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Преданность военной корпорации оказалась для Паулюса важнее преданности Гитлеру. Он пошел на сотрудничество с НКВД и вступил в антифашистский союз, активно занявшись агитацией. Подробности...
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Какие танки Запад может отправить Украине

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    В легализации пиратского софта обнаружились серьезные риски

    Проблема пиратского софта в том, что за качество продукции спросить не с кого
    		   31 января 2023, 22:25
    Фото: Владимир Гердо/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Дмитрий Медведев в обмен на западные санкции предложил использовать без лицензий интеллектуальную продукцию из недружественных стран, включая фильмы и промышленный софт. Однако в ИТ-индустрии в этой инициативе видят недостатки – там считают, что у идеи бесплатного пользования западным софтом есть не только очевидные преимущества, но и скрытые риски. Какие именно?

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что России необходимо принять правила для использования интеллектуальной собственности недружественных стран без лицензий и уплаты авторского вознаграждения. В частности, речь идет о легализации так называемого пиратского доступа к контенту (фильмы, книги и так далее) и программного обеспечения.

    По его словам, в России смогли заменить отечественными или азиатскими «абсолютное большинство промышленной продукции и потребительских товаров». Также заработали программы параллельного импорта, в результате чего «раздавленная Европа терпит и теряет деньги». «Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. (...) Короче, для пиратского использования в режиме личных санкций», – пишет Медведев.

    В экспертной среде к легализации пиратского софта отнеслись неоднозначно. «Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» категорически против узаконивания пиратского софта. Это приведет к тому, что мы дадим возможность легально копировать чужую интеллектуальную собственность вместо того, чтобы развивать свою», – считает гендиректор группы компаний InfoWatch, председатель правления Ассоциации Наталья Касперская.

    Она напомнила о действующей в России программе импортозамещения. «Мы должны заниматься импортозамещением, а узаконивание пиратского софта – это попытка увильнуть от импортозамещения и сидеть на чужом программном обеспечении (ПО), что несет в себе значительные риски – вплоть до отключения, удаленного управления и наблюдения за данными», – предупредила собеседник. 

    Более того, в случае узаконивания пиратства аналогичные меры могут быть использованы против российского ПО, что «очень сильно ударит по экспортерам софта». «У нас довольно большой экспорт, несмотря на текущую ситуацию. Многие страны покупают наши продукты», – добавила Касперская.

    В свою очередь IT-эксперт Илья Костунов напомнил, как «демонстративно и нерыночно ведут себя некоторые иностранные правообладатели». «Реагировать необходимо быстро, чтобы защитить интересы российских компаний и пользователей. Но все должно быть в рамках законодательства, его системного изменения, чтобы соблюсти принцип легального использования продуктов и сервисов на территории России», – считает Костунов.

    По его мнению, в рамках российского правового поля возможно принудительное лицензирование продуктов, «если сам правообладатель по политическим причинам не хочет этого делать». «Эти подходы уже выработаны в отношении принудительного лицензирования контента», – подчеркнул Костунов.

    Впрочем, бывший советник президента России по программам развития интернета, основатель компаний Liveinternet и MediaMetrics Герман Клименко убежден, что узаконивание пиратства возможно в условиях «идеального мира». «Надо учитывать природу современного оборудования, программного и кинообеспечения. Можно, конечно, принудительно лицензировать и разрешить в стране все что угодно, но кто будет отвечать за качество?» – указал Клименко. 

    Эксперт особо подчеркнул: «если будет взламываться программное обеспечение, отвечающее за безопасность, то кто будет гарантировать его надлежащую работу?». По его словам, целесообразнее говорить о «декриминализации статьи за нарушение авторских прав» (в декабре прошлого года с такой инициативой в Минцифры обратились специалисты Института развития предпринимательства и экономики).

    Например, можно создать реестр ушедших из России разработчиков софта. В таком случае следственные органы не будут грозить ответственностью компаниям за использование данных продуктов. 

    «Вся заваруха с программным обеспечением идет из-за того, что в нашем УК есть 146-я статья «Нарушение авторских и смежных прав». Грубо говоря, если у вас установлен Photoshop без лицензии, то ваш дом – тюрьма. И я плохо представляю, как можно лицензировать Photoshop, потому что эта процедура предполагает некие обязательства со стороны лицензирующего», – продолжил он.

    «Но мы с вами точно знаем, что государство ничем не может нам помочь, если речь идет о подключении кодов активации для Photoshop. Тогда что мы собираемся лицензировать? В общем, все эти идеи требуют доработки», – добавил Клименко.  

    Напомним, в мае прошлого года ассоциация «Интернет-видео» (АИВ) выступала против принудительной лицензии на контент. Так там отреагировали на сообщения о разработке властями законопроекта, который позволил бы легализовать фильмы, сериалы и музыку из недружественных стран.

    Одним из главных негативных последствий применения принудительной лицензии на контент АИВ называла возможную приостановку деятельности российских сервисов на иностранных устройствах и платформах – iOS, Android, Huawei, на телевизорах с функцией Smart TV.

    Для участников рынка это обернется потерей десятков миллиардов рублей, вложенных в развитие технологий, а для десятков миллионов пользователей – резким понижением качества услуг, предупреждали в ассоциации. В августе в Госдуму был внесен проект о принудительном лицензировании контента, но развития инициатива не получила.
     
     
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