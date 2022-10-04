Депутат: Disney подверг дискриминации детей из России

Зампред комитета Госдумы Кирьянов предсказал расцвет пиратского детского контента после ухода Walt Disney

Запрет на трансляцию контента, который любят дети во всем мире – очень печальное последствие той культурной войны, которую США начали против России. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов, комментируя уход из России американского медиконгломерата Disney.

«В ситуации с уходом Walt Disney Company больше всего жалко ребятишек. Они по сути подвергнутся дискриминации, потому что продукция Disney давно и прочно вошла в нашу жизнь», – считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Кроме того, уход компании из России повредит отечественному бизнесу, кинотеатрам, которые зарабатывали на покупке авторских прав. Теперь их аудитория сократится. «На этом фоне может возникнуть пиратский рынок, который, как известно, никому не платит налоги. Появление такого рынка – тоже удар по тем предпринимателям, которые добросовестно работают в России и платят налоги», – полагает депутат.

Кирьянов предложил задумался о создании системы, нивелирующей последствия подобных решений иностранных кинокомпаний для россиян. «Подобная система не должна давать возможности для серого бизнеса, который пытается заполнить любые свободные пространства. Необходимо не только отрабатывать механизмы легального получения прав на зарубежный контент, но и защиту российских зрителей от дискриминации», – предложил собеседник.

По его мнению, оставшиеся работать в России кинокомпании, отечественные и зарубежные распространители контента смогут теперь увеличить свою аудиторию, однако сразу восполнить недостаток контента не получится. «С уходом американской корпорации возникает вакуум, в котором могут лучше развиваться российские сервисы. мы все хотим, чтобы российская продукция стала более популярной. Но сегодня невозможно заполнить все отечественным контентом. Несмотря на всю деятельность замечательного «Союзмультфильма», все-таки мы не можем конкурировать с Disney по количеству и качеству произведений», – посетовал Кирьянов.

Ранее стало известно, что американский медиконгломерат Walt Disney Company закрыл свой филиал в России. Закрыты также российские сайты и канал на YouTube, а также аккаунты в соцсетях, предназначенные пользователям в РФ. На тематических каналах российского подразделения Disney теперь недоступны все видео, кроме старых прямых трансляций.

Ранее с потерями столкнулись и российские музыкальные сервисы. Как отмечал во вторник «Коммерсант», зарубежные лейблы изымают свои каталоги из отечественных стримингов. Так, из «Яндекс.Музыки» исчезли треки британского независимого лейбла WARP. До сентября изъятия старых песен из каталогов российских сервисов были единичными.