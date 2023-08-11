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В Калуге загорелась электроподстанция
В Калуге загорелась электроподстанция, часть населенных пунктов осталась без света
Экстренные службы тушат пожар на электроподстанции в Калуге, часть населенных пунктов осталась без света, сообщает глава Калужского региона Владислав Шапша.
В своем Telegram-канале он отметил, что утром в Калуге произошло возгорание на электрической подстанции на территории села Росва. Пожарные расчеты и аварийные службы работают на месте, обошлось без пострадавших.
По словам губернатора, предприняты все необходимые меры для ликвидации очага возгорания и оперативного восстановления энергоснабжения.
По информации мэра Калуги Дмитрия Денисова, под отключение попали Росва, Яглово, Резвань, Плетеневка, Мстихино, Куровской и часть Бабынинского района.
Напомним, 3 августа средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников над Калужской областью.