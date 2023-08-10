Эксперт объяснил рост популярности «ВКонтакте»

ИТ-эксперт Владимир Зыков: «ВКонтакте» может стать российским аналогом китайского WeChat

Tекст: Олег Исайченко

«Практически каждый россиянин имеет аккаунт в «ВКонтакте». Соцсеть развивается, увеличивает количество сервисов, расширяет мини-приложения, предоставляет пользователям новые возможности, например, «VK Знакомства», – пояснил Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСиМ).

«Также популярность ВК выросла после добавления сервиса коротких видеороликов – аналога TikTok. Помимо этого, ВК экспериментирует с приложением для обработки фотографий, с алгоритмической лентой новостей. Кроме того, ВК развивает функционал, который позволяет авторам и пользователям зарабатывать», – отметил собеседник.

«Очевидно, что ВК будет продолжать развиваться в направлении диверсификации, наполняться новыми сервисами. По сути, ВК имеет все шансы стать в России тем, чем является WeChat в Китае – главным мессенджером страны, где пользователи получают все нужные сервисы, не выходя из программы», – спрогнозировал эксперт.

В четверг Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса о пользовании соцсетями и мессенджерами в России. Больше всего времени пользователи проводят во «ВКонтакте» – 129 минут в сутки. На втором и третьем месте TikTok и Telegram – 125 и 123 минут соответственно.

В целом 86% россиян пользуются хотя бы одной соцсетью или мессенджером. Россияне в возрасте от 18 до 24 лет тратят на обмен сообщениями, чтение новостей, звонки и другие активности более восьми часов в день.

Ранее корпорация VK сообщила на своем сайте о коллективном управлении ВК. В команду вошли представители топ-менеджмента VK и менеджмента ВК. В июне в VK заявили об удвоении доходов блогеров на сервисах компании.