Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.6 комментариев
Купившему за бесценок люксовые бренды в ЦУМе дали время для подтверждения оплаты
Суд отложил слушание по делу о техническом сбое на сайте ЦУМа
Дзержинский районный суд Волгограда отложил на 31 августа слушание по делу о техническом сбое на сайте ЦУМа, из-за которого местный житель купил люксовые вещи по цене в 846 раз ниже реальной стоимости.
Истцу предоставили время, чтобы собрать подтверждение об оплате покупок, поэтому судебное заседание отложили до 14.00 31 августа, передает РИА «Новости».
Ранее суд отказал представителям ЦУМа, которые потребовали провести оценочную экспертизу. Также они ходатайствовали об истребовании документов, подтверждающих оплату спорных товаров.
Судебные разбирательства начались после того, как житель Волгограда купил через приложение ЦУМа пиджаки, свитера, рубашки, джинсы по указанной цене от 19 до 39 рублей, а самая дорогая вещь обошлась ему в 129 рублей. Но позже магазин заявил о сбое в работе сайта и вернул деньги мужчине, отказавшись отправлять вещи. Ссылаясь на закон о защите прав потребителей, покупатель обратился в суд с требованием отдать покупки.