Эксперты объяснили прогнозы высокой явки на выборах в новых регионах России

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как и с кем договариваться по Украине

    Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.

    6 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Смысл Майдана в том, чтобы жить за счет смертей других

    Результатом Майдана были не «гордость» и «достоинство», а вывороченные кишки, разбомбленные города, сожженные люди... И да, потерянный Украиной Крым. И потерянные Украиной миллионы людей, которые не захотели Майдана.

    32 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не делайте из куклы идеологический символ

    Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.

    18 комментариев
    Новости
    19:31Участникам Движения Первых показали установку ракеты со станцией «Луна-25» на борту

    Участники Движения Первых побывали на космодроме Восточный и своими глазами увидели процесс установки ракеты «Союз – 2.1б» с автоматической межпланетной станцией «Луна-25» на борту, которая 11 августа в рамках российской лунной программы отправится к Южному полюсу естественного спутника Земли.

    19:22Эксперты объяснили прогнозы высокой явки на выборах в новых регионах России

    На выборах в Единый день голосования в новых регионах России ожидается высокая явка избирателей. Для них это не только выбор управленческой команды региона, а еще один шаг к мирной жизни и интеграции в российское политическое пространство, рассказали политологи и эксперты в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Политическая интеграция новых регионов: подготовка к выборам 2023».

    19:21Передвижение электросамокатов ограничили в Петербурге

    Новые ограничения для электросамокатов введут в Петербурге для повышения безопасности дорожного движения в городе, сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

    19:12 В Италии банкир во время помолвки отправил невесту в Грецию вместе с любовником

    Итальянский банкир Массимо Сегре во время празднования помолвки объявил о том, что разрывает отношения со своей невестой, бизнесвумен Кристиной Сейманди, причиной он назвал измену женщины. После этого банкир отправил несостоявшуюся невесту в путешествие в Грецию вместе с любовником, сообщил новостной телеканал SkyTg24.

    19:04Студент ВШЭ объяснил решение уйти добровольцем в зону СВО

    Студент бакалаврской программы Института классического Востока и античности НИУ ВШЭ Максим рассказал, что побудило его взять академический отпуск и отправиться добровольцем в зону спецоперации.

    18:55Боевика «Азова» приговорили к 25 годам за убийство мирного жителя

    Верховный суд ДНР приговорил командира отряда спецназначения «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ – прим. ВЗГЛЯД) Анатолия Килюшика к 25 годам колонии строгого режима за убийство жителя Мариуполя.

    18:46В Германии сообщили о нехватке средств для модернизации армии

    Выделенных 100 млрд евро для модернизации бундесвера не хватит, чтобы соответствовать требованиям НАТО, необходимы инвестиции на 250 млрд евро, заявил глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

    18:38АвтоВАЗ объяснил корректировку цен на бюджетные автомобили

    У АвтоВАЗ нет планов повышать стоимость на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии автомобилей, при этом допускается корректировка цен на некоторые дорогие комплектации, сообщили в пресс-службе компании.

    18:38Эксперт: Передача ОСК под управление ВТБ даст импульс российскому судостроению

    В российской судостроительной отрасли есть некоторые сложности. И все они накладываются на проблемы ОСК. В результате ВТБ должен помочь корпорации стабилизироваться. Причем изменения коснутся не только военного, но и гражданского кораблестроения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Илья Крамник. Ранее президент России Владимир Путин поддержал передачу ОСК под управление банка ВТБ.

    18:29Групповые поездки в Китай стали дешевле обычных

    Групповые безвизовые поездки между Россией и Китаем будут на 20-30% дешевле, чем обычные индивидуальные бронирования, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.

    18:21Купившему за бесценок люксовые бренды в ЦУМе дали время для подтверждения оплаты

    Дзержинский районный суд Волгограда отложил на 31 августа слушание по делу о техническом сбое на сайте ЦУМа, из-за которого местный житель купил люксовые вещи по цене в 846 раз ниже реальной стоимости.

    18:12Вручение «Эмми» перенесли из-за забастовки в Голливуде

    Церемонию вручения телевизионной премии «Эмми» перенесли с сентября на 15 января 2024 года в связи с забастовкой актеров и сценаристов в Голливуде, сообщило Associated Press.

    18:03Академик РАН назвал защитные механизмы от нового штамма коронавируса

    «Это не дельта-штамм, и не первый вариант коронавируса, с которым мы столкнулись в конце 2020 года. Справляться с ним гораздо легче и проще», – сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, комментируя быстрое распространение нового варианта коронавирусной инфекции.

    18:03Скончался один из раненых после обстрела ВСУ села в Брянской области

    Жертвами обстрела села Чаусы Брянской области со стороны ВСУ стали два человека, от полученных ранений умер один из раненых, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    17:54Пенсионер в Москве отдал мошенникам более 17 млн рублей

    Телефонные мошенники под видом сотрудников банка и спецслужб вынудили 82-летнего пенсионера в Москве отдать им более 17 млн рублей, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

    10 августа 2023, 19:22

    Эксперты объяснили прогнозы высокой явки на выборах в новых регионах России

    Политологи назвали причины отсутствия электоральной апатии на первых после присоединения в России выборах в новых регионах

    Эксперты объяснили прогнозы высокой явки на выборах в новых регионах России
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    На выборах в Единый день голосования в новых регионах России ожидается высокая явка избирателей. Для них это не только выбор управленческой команды региона, а еще один шаг к мирной жизни и интеграции в российское политическое пространство, рассказали политологи и эксперты в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Политическая интеграция новых регионов: подготовка к выборам 2023».

    Выборы в новых регионах России носят исторический характер, потому что волеизъявление в четырех субъектах пройдет впервые после их возвращения в состав РФ. Это прекрасно понимают и местные жители, что подтверждается актуальными социологическими данными.

    «По декларируемой явке на выборы в новых регионах показатель высокий, он точно не ниже, чем в остальных регионах России. Еще месяц впереди, поэтому возможны разные тенденции, в том числе, рост», – сообщил Михаил Мамонов, руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ.

    «Самый высокий процент декларируемого участия – в Запорожской области. 69% заявляют, что примут участие в выборах в той или иной степени уверенности. По партийным предпочтениям в регионах с очень большим отрывом лидирует «Единая Россия». В новых регионах показатель партии выше, чем по стране в целом», – подчеркнул спикер.

    ДНР

    «Говорить об электоральной апатии вообще не приходится. Люди ждут, когда они смогут сделать свой выбор. Проживая уже десятый год в войне, люди четко понимают, кто бросается лозунгами, а кто строит государство и реально помогает людям. С одной стороны, в ДНР очень высокая конкуренция среди кандидатов, а с другой стороны, ее нет – они все представители народа», – рассказала Елена Шишкина, член президиума общественного движения «Свободный Донбасс», член СПЧ.

    По ее словам, в Донбассе при подготовке к будущим выборам политические силы объединяют лидирующие посылы: победа и помощь фронту. «В этом партии проявляют единство», – отметила она.

    «Второй важный вопрос – восстановление республики и разрушенных социальных объектов. Третий вопрос, объединяющий все партии – интеграция и восстановление мирной жизни. Мы сейчас активно интегрируемся в правовое поле России. Этот процесс начинался уже с 2014 года, когда мы взяли себе как вектор законодательство РФ. Сегодня мы почти полностью интегрировались», – добавила она.

    ЛНР

    «Самая главная задача для нас при подготовке к этим выборам – обеспечить безопасность людей. Эти выборы – исторические. Впервые они пройдут в новых регионах в составе России», – напомнила Дарья Лантратова, пояснила замсекретаря генсовета ЕР, сенатор от ЛНР.

    «В ЛНР будет создан 461 избирательный участок. Подготовка идет по стандартам, которые существуют по всей стране, на самом высоком уровне открытости и легитимности. Большая часть наших кандидатов – люди, которые никогда не занимались политикой. Понятно, что им нужна дополнительная подготовка, и мы эту работу ведем», – пояснила она.

    Запорожье

    «Запорожская область – уникальна. Уже в июне мы фиксировали, что жители региона хотят принимать участие в выборах, для них этот процесс является ключевым элементом создания системы власти. 15 июня в Запорожской области стартовала избирательной кампании. Инфраструктура для выборов полноценно сформирована», – сообщил Антон Бибаров-Государев, руководитель Штаба по общественному наблюдению за выборами в Запорожской области.

    «Штаб общественного наблюдения был открыт еще 30 июня, и сейчас его работа продолжается. Мы сегодня создаем мосты взаимодействия между политическими партиями, избирательной комиссией и некоммерческими организациями и избиркомом», – добавил политолог.

    Херсонщина

    «То, что происходит в Херсонской области за последний год, мы не видели очень давно. Такого количества строящихся социальных объектов не было все 30 лет. Приводятся в порядок дороги, строятся школы, детские сады, МФЦ, амбулатории в отдаленных селах. Большую помощь оказывают регионы-шефы, которые взяли на себя не только гуманитарную миссию, но и немалый объем работ по восстановлению жизни в области», – сообщил Игорь Качур, председатель ОП Херсонской области.

    Говоря об организации выборов, он отметил, что есть нюансы в подготовке наблюдателей, которые будут работать в 15-километровой зоне вблизи линии соприкосновения в связи с повышенной опасностью. «Поэтому вместе с МЧС сейчас проводится спецподготовка наблюдателей. Несмотря на сложную обстановку и наличие чрезвычайной ситуации (в том числе после разрушения Каховской ГЭС), можно констатировать готовность к выборам и к полноценной работе», – рассказал Качур.

    Выборы как часть интеграции

    «Важность выборов в новых регионах как политического шага в сторону еще большей интеграции осознают все. Политическая интеграция не менее важна, чем восстановление объектов инфраструктуры», – пояснил модератор круглого стола Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    По его словам, «вместе с выборами, несмотря на особые обстоятельства, проявляется политическая нормальность, консолидация на уровне смыслов, программ, процедур, общественно значимых ритуалов».

    «Для жителей новых регионов текущая кампания – это не просто выбор управленческой команды региона. Это, прежде всего, продолжение интеграции в единое российское политическое пространство. Закрепление гарантий, что в условиях боевых действий оказывает эффект успокоения», – детализировал Илья Гераскин, член Экспертного клуба «Дигория», аналитик Центра политической конъюнктуры.

    «В новых регионах сформированы достаточные условия для проведения конкурентных выборов. Там заметен некий партийный консенсус. Наиболее ярко проявляется новая линия конкуренции – за желаемый образ будущего. Активизируется роль партий как генератора политических идей. Таким образом выборы знаменуют формирование системы публичной власти в новых регионах», – заключил он.

    Партийная работа

    При этом политические партии в ходе кампании решают не только политические вопросы, но и гуманитарные, включая как помощь мирным жителям, так и военным. «У нас три больших направления работы. Мы по-прежнему участвуем в установлении мирной жизни в новых регионах. Второй аспект – партийное строительство. Третий – выполнение электоральных задач», – пояснил Александр Сидякин, руководитель центрального исполкома ЕР, замсекретаря генсовета партии.

    «Мы с первых дней СВО, даже задолго до нее, сотрудничали с ЛНР и ДНР. У нас уже были прочные связи. После 24 февраля количество конвоев с гуманитарной помощью исчисляется тоннами – 72 тыс. тонн гуманитарной помощи. Это только то, что мы сами собрали, еще была помощь от МЧС. Первые наши волонтеры на БТР заезжали в Мариуполь, когда еще тела были не убраны... Это большая помощь, которая не осталась незамеченной, люди это видели», – подчеркнул он.

    «Помимо гуманитарной, у нас еще есть военная миссия. Военные – тоже граждане, и тоже видят нашу помощь. Отсюда такие высокие рейтинги партии в новых регионах», – добавил политик.

    10 августа 2023, 04:59
    Украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ

    Отставной генерал ВСУ Кривонос назвал «кавээнщиков» у власти на Украине дилетантами

    Украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ
    @ Wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский не может управлять страной, это привело к огромным потерям в войсках, заявил генерал-майор вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос.

    Кривонос сказал, что число убитых «идет на десятки тысяч», еще «десятки тысяч украинцев получили тяжелейшие ранения», с Украины «уехали миллионы». По словам Кривоноса, украинская власть «не думает об этом, она пока занимается укладыванием асфальта и закупкой барабанов». «Они просто дилетанты», – приводит его слова РИА «Новости».

    Генерал-майор посетовал на то, что подготовка многих чиновников на Украине не отвечает занимаемым постам, это ведет к коррупции, а также к недоверию со стороны населения. Кривонос пожаловался, что «министр обороны не всегда понимает ситуацию, которая складывается на фронте». «Его назначение как раз показывает ошибку властей: то кавээнщики страной управляют, то министерство обороны возглавляет юрист», – сказал Кривонос.

    Напомним, Кривонос назвал главной ошибкой Зеленского то, что президент Украины недооценил российскую армию. Он считает, что Киев вряд ли достигнет своих целей в контрнаступлении, а в случае поражения обвинит в этом военных.

    Коментарии (28)
    9 августа 2023, 22:58
    Трансгендерный спикер ВСУ назвала шуткой отказ считать русских людьми

    Спикер ВСУ Эштон-Чирилло назвала шуткой слова о том, что «украинцы – люди, а русские – нет»

    Трансгендерный спикер ВСУ назвала шуткой отказ считать русских людьми
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Трансгендерная женщина Сара Эштон-Чирилло, которая стала спикером вооруженных сил Украины для западной аудитории, заявила, что ее отказ считать русских людьми был просто шуткой.

    Эштон-Чирилло пожаловалась, что на нее «набросились» из-за «шутки». Она утверждает, что говорила в данном случае не о «российских военных», а об их «картонных фигурах». Она обратилась к картонной фигуре, установленной рядом: «Вам есть что на это ответить?» «Ответить ему нечего, ведь он картонный», – приводит слова спикера ВСУ RT.

    «А еще мне нравится с картонными фигурами хулиганить», – заявила она, опрокинув изображение российского солдата.

    Напомним, Чирилло во время видеообращения рассказала, чем, по ее мнению, отличаются украинцы и россияне. «В чем разница между нами и ними? Кроме того, что мы под этим (украинским) флагом сражаемся за свободу, а они – за тиранию и диктатуру? В том, что мы люди, а они – нет», – сказала она, показывая на изображение российского солдата.

    Коментарии (62)
    10 августа 2023, 01:29
    МИД назвал условия урегулирования ситуации на Украине

    Замглавы МИД России Галузин перечислил условия урегулирования ситуации на Украине

    МИД назвал условия урегулирования ситуации на Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование ситуации на Украине возможно, если Украина вернется к изначальным основам своего суверенитета, а также признает новые территориальные реалии, обеспечит демилитаризацию и денацификацию, сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин указал, что изначальные основы суверенитета Украины предполагают нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны. Украина должна признать «новые территориальные реалии», сказал он, обеспечить «демилитаризацию и денацификацию», а также «права русскоязычных граждан и национальных меньшинств», передает ТАСС.

    При этом Галузин подчеркнул, что урегулирование невозможно, пока Украина не «прекратит боевые действия и террористические атаки». Кроме того, Запад должен прекратить «накачивать ВСУ вооружениями». Подчеркивается, что украинская «формула мира» не имеет «никакого отношения к мирному урегулированию», это «набор ультиматумов к России с требованием о капитуляции».

    Оценивая мирные инициативы стран БРИКС и Африки, Галузин сказал, что многие из этих государств продемонстрировали «глубокое понимание первопричин украинского конфликта, его геополитического значения».

    Напомним, руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер  заявил, что переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине не ведется, так как Москва якобы «не показала заинтересованности». «Вот же вруны!» – ответила на это официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, США сами велели президенту Украины Владимиру Зеленского «свернуть» переговоры в апреле 2022 года.

    Коментарии (17)
    10 августа 2023, 06:44
    Украина попыталась атаковать беспилотниками Москву и Севастополь

    Минобороны России сообщило о попытках киевского режима атаковать беспилотниками Москву и Севастополь

    Украина попыталась атаковать беспилотниками Москву и Севастополь
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима устроить с помощью беспилотников террористические атаки, сообщило Минобороны России.

    ПВО уничтожило два летевших к Москве беспилотника над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья, сообщило ведомство в Telegram.

    Кроме того, два беспилотника сбили у Севастополя. Еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они упали в акватории Черного моря.

    Никто не пострадал, разрушений нет.

    Московские аэропорты Внуково и Домодедово сообщили, что в ночь на четверг вводили ограничения на прием и выпуск самолетов, в настоящее время они работают штатно, передает РИА «Новости».

    Напомним, мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что российскими силами противовоздушной обороны сбиты два ударных беспилотника, которые летели к Москве.

    Коментарии (16)
    10 августа 2023, 13:25
    Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов на Купянском направлении
    Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов на Купянском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Штурмовые отряды Западной группировки на Купянском направлении войск в ходе наступательных действий улучшили положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    За последние сутки отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ около Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили более 55 военнослужащих, две бронемашины, самоходная артустановка М109 Paladin, а также американская артиллерийская система М777, отчитались в Минобороны.

    Коментарии (4)
    9 августа 2023, 22:25
    МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Украины Загороднюка

    Бывший министр обороны Украины Загороднюк объявлен МВД России в розыск по уголовной статье

    МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Украины Загороднюка
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Андрей Загороднюк, который возглавлял Минобороны Украины с августа 2019 года по март 2020 года, объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.

    Также в розыск объявлен Игорь Танцюра, который был первым замкомандующего «операцией объединенных сил» (карательной операции Киева против населения Донбасса) и возглавлял объединенный оперативный штаб вооруженных сил Украины. Кроме того, МВД России объявило в розыск экс-командующего оперативно-тактической группировкой украинских войск «Донецк» Александра Красноока, передает ТАСС.

    Напомним, СК России предъявил им заочное обвинение в преступлениях против мирных жителей – в 2016, 2019 и 2020 годах Загороднюк, Танцюра и Красноок командовали украинскими войсками, которые вели огонь по ДНР и ЛНР. Сообщается, что в результате погибли 27 мирных жителей, пострадали свыше 100 человек.


    Коментарии (6)
    10 августа 2023, 05:15
    ПВО сбила летевшие к Москве ударные беспилотники

    Собянин сообщил о двух сбитых ПВО ударных беспилотниках, которые летели к Москве

    ПВО сбила летевшие к Москве ударные беспилотники
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российскими силами противовоздушной обороны сбиты два ударных беспилотника, которые летели к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что это произошло около 04.00 мск. Один беспилотник был уничтожен в Калужской области, второй сбили в районе ЦКАД.

    Напомним, Украина предпринимает попытки атак на Москву, используя беспилотники. Накануне над территорией Московской области были уничтожены два БПЛА.

    Коментарии (0)
    10 августа 2023, 04:25
    Взрывы прогремели в Киевской области

    Взрывы произошли в Киевской и Хмельницкой областях Украины

    Взрывы прогремели в Киевской области
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киевской и Хмельницкой областях Украины слышны взрывы, объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.

    Сообщается, что работает украинская система ПВО, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что «Герани» цветут в небе Украины».

    Напомним, сообщалось о взрывах в Черниговской области Украины, а также в городе Запорожье, который удерживают украинские силы.

    Коментарии (2)
    10 августа 2023, 08:42
    ВСУ попытались контратаковать возле Сватово в ЛНР

    Подполковник ЛНР в отставке Марочко заявил о попытке ВСУ контратаковать на Краснолиманском направлении

    ВСУ попытались контратаковать возле Сватово в ЛНР
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Александра Юдина

    Киевский режим предпринимает попытки контратаковать позиции российских военнослужащих близ реки Жеребец северо-западнее от Сватово, сообщает подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, киевское командование стало активно атаковать оборону ВС России около недавно созданного плацдарма западнее реки Жеребец и западнее населенного пункта Ковалевка.

    Также Марочко добавил, что ВСУ стремятся вернуть утраченные ими позиции и попытаться отбросить россиян на противоположный берег.

    Ранее Российская армия уничтожила за минувшие сутки около 280 военных Украины на Донецком и Краснолиманском направлениях.

    Коментарии (0)
    10 августа 2023, 03:30
    Командир спецназа «Ахмат» оценил потери Украиной западной военной техники

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сообщил о потере Украиной 30% поставленной Западом военной техники

    Командир спецназа «Ахмат» оценил потери Украиной западной военной техники
    @ Новости/Первый канал/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины потеряли свыше 30% военной техники, предоставленной Западом, большая часть оставшейся находится в режиме «латания дыр», заявил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего вторым армейским корпусом Вооруженных сил России Апты Алаудинов.

    Алаудинов также сообщил, что в результате попыток наступления ВСУ потеряли «кадры, которые были лучше всех подготовлены». По его словам, украинские войска «несут потери по всему периметру», ВСУ лишились большей части офицерского состава младшего звена. Он заявил, что новые подразделения Украина собирает из остатков, но для их подготовки у Киева не остается времени, передает РИА «Новости».

    Алаудинов заверил, что российские силы «все контролирует». Он сообщил, что «разведка все фиксирует», а «информация поступает стабильно», так что войска России «полностью готовы к очередному контрнаступлению». «Хоронить их заранее, как это делает противник по отношению к нам, мы не будем. Мы знаем о планах врага, и мы будем доделывать свою работу», – сказал он.

    Напомним, СМИ сообщали, что ВСУ вновь начали использовать советские танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-1 из-за больших потерь западной техники. Президент России Владимир Путин сообщал, что трофейная западная техника станет предметом изучения российских специалистов. Также российский лидер отмечал, что западные танки горят лучше советских.

    Коментарии (0)
    10 августа 2023, 06:20
    Киев представил США первый доклад о применении кассетных боеприпасов

    CNN сообщил о передаче Украиной первого доклада о применении американских кассетных боеприпасов Пентагону

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагону передан первый украинский доклад о применении кассетных боеприпасов, которые Украина получила от США, сообщил украинский чиновник.

    В докладе, как заявил украинский чиновник, указаны «количество выпущенных снарядов» и «количество уничтоженных российских целей». При этом он отказался озвучить точные цифры, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Напомним, Украина использует поставленные США кассетные боеприпасы. Президент России Владимир Путин заявлял, что поставку Киеву этих боеприпасов и их использование следует считать преступлением.


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    10 августа 2023, 14:45
    В ГУР МО Украины признались в планах убить российских генералов

    ГУР МО Украины: Украинский спецназ ставит своей целью убийство российских генералов

    Tекст: Вера Басилая

    Батальон «Шаман», считающийся подразделением спецназа ГУР, проводит диверсионные атаки на территории России, им поставлена цель в том числе уничтожить высшее руководство ВС России, заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

    По его словам, спецподразделения ГУР Минобороны  Украины «эффективно» работают за линией фронта, в их задачу входит в том числе убийство российских генералов, передает ТАСС.

    Ранее британская газета Times написала, что бойцы украинского батальона «Шаман» ставят своей целью убийство старших офицеров ВС России.

    До этого The New York Times писала, что США передавали Киеву информацию о территориальном расположении военных баз России, чтобы ВСУ получили возможность подобраться близко к российским генералам с целью их убийства.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, как пресечь украинский терроризм.

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    10 августа 2023, 07:41
    Российская авиация нанесла удары по ВСУ

    Российская авиация нанесла удары по украинским войскам на нескольких направлениях

    Tекст: Антон Антонов

    По объектам вооруженных сил Украины на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском, Краснолиманском и Сватовском направлениях нанесены авиаудары, сообщили начальники пресс-центров группировок российских войск «Юг» и «Центр» Вадим Астафьев и Александр Савчук.

    Астафьев рассказал, что истребители-бомбардировщики Су-34 поразили свыше десяти объектов вооруженных сил Украины на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском направлениях. Также уничтожена живая сила противника у населенных пунктов Белогоровка, Веселое и Авдеевка, бронетехника ВСУ – в районах Курдюмовки и Клещеевки (Артемовский район ДНР). FPV-дронами поражены две БМП украинских войск в районе Андреевки. Кроме того, беспилотники атаковали опорный пункт ВСУ у населенного пункта Красное. Артиллерия уничтожила пять украинских БМП и БТР на Соледаро-Артемовском направлении, передает РИА «Новости».

    В свою очередь Савчук рассказал, что авиация и артиллерия нанесли удары по ВСУ на Краснолиманском направлении в районах червонопоповского участка и Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли до 50 боевиков, БМП и пикап, передает ТАСС.

    Нанесены авиаудары по двум командно-наблюдательным пунктам, полевому складу боеприпасов и комплексу радиоэлектронной борьбы ВСУ у населенных пунктов Торское и Серебрянка. На Сватовском направлении российская авиация поразила штурмовые группы ВСУ, уничтожила пикап и до десяти украинских боевиков.

    В результате контрбатарейной борьбы были поражены украинские РСЗО «Град» и гаубица Д-20. Российская ПВО сбила три беспилотника ВСУ у населенных пунктов Рубежное, Новоалександровка и Варваровка.

    Напомним, российские военные продвигаются на Купянском направлении. Освобождение за последние несколько дней пяти населенных пунктов на данном направлении стало «серьезным показателем» для российских военных, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

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    10 августа 2023, 17:03
    В ФРГ решили объявить о поставках Киеву крылатых ракет Taurus

    Кабмин Германии выразил намерение объявить о поставках Киеву крылатых ракет Taurus

    Tекст: Кристина Цыцура

    Правительство Германии намерено «в ближайшее время» сообщить о готовности отправить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

    Сейчас идет проработка этого вопросы с союзниками Берлина, прежде всего с США, передает ТАСС со ссылкой на портал t-online. Официальное объявление будет сделано в ближайшее время, уточнил источник портала в правительстве.

    Ранее власти ФРГ отвергали возможность передачи Киеву ракет Taurus, дальность действия которых достигает 500 км. На минувшей неделе ведомство канцлера Олафа Шольца запросило у Минобороны важные сведения по Taurus.

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    10 августа 2023, 04:16
    Задержан собиравшийся вступить в ВСУ житель Благовещенска

    Собиравшийся улететь на Украину и воевать на стороне ВСУ житель Благовещенска задержан в аэропорту

    Tекст: Антон Антонов

    В аэропорту Благовещенска задержан местный житель, который собирался улететь на Украину и принять участие в боевых действиях на стороне украинских войск, сообщило управление ФСБ по Амурской области.

    В сообщении говорится, что мужчина подозревается в «приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника для участия в военных действиях в составе вооруженных сил иностранного государства», передает РИА «Новости».

    Арестованный на два месяца мужчина – «последователь и сторонник запрещенных в России организаций». Он «инициативно» связался через интернет с украинским националистическим формированием, после чего получил «инструкции по конспиративному выезду» из России и попытался «убыть на территорию Украины». Открыто уголовное дело о приготовлении к государственной измене.

    Мужчина признал, что собирался «бороться с властью, убивая вооруженных российских солдат». «Осознавая, что мне придется это делать. Я это все осознавал», – сказал он.

    В начале августа ФСБ задержала жителя Тамбовской области, выезжавшего через Турцию на Украину для вступления в ВСУ. В июле был задержан житель Орловской области, который собирался вступить в состав украинского военизированного террористического подразделения.

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