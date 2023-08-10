Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.3 комментария
Костин предсказал «бурный переход» на расчеты в нацвалютах
Государства Глобального Юга в последующие годы начнут активно переходить на расчеты с Россией в нацвалютах, способствовать этому будут и новые цифровые валюты, заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Костин указал на большие возможности: запуск цифрового рубля, участие в этой программе 13 банков, запуск цифрового юаня.
«Такие же цифровые системы постепенно разрабатываются другими странами. Поэтому, думаю, что в этом и следующем годах мы будем наблюдать бурный переход на расчеты в национальных валютах в странах, как мы называем, Глобального Юга», – передает ТАСС его слова.
Президент России положительно оценил усилия ВТБ совместно с ЦБ России по развитию внешнеторговых расчетов, в том числе в нацвалютах. Костин указал на активное развитие двусторонних расчетов со странами Азии, Ближнего Востока, Африки. Он отметил, что на замену SWIFT приходят национальные системы.