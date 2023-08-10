За последние сутки противник потерял на этом направлении более 290 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, две самоходные артиллерийские установки: польскую Krab и «Акацию», американскую артиллерийскую систему М777, а также две гаубицы Д-20, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака 46-й аэромобильной бригады ВСУ возле Успеновки Запорожской области. Ликвидированы порядка 125 военнослужащих, танк, две бронемашины, три гаубицы «Мста-Б», орудия Д-20 и Д-30.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений войск «Центр», ударами авиации отражена атака штурмового отряда 21-й механизированной бригады ВСУ рядом с Тернами ДНР.

Общие потери противника на этом направлении составили до 60 военнослужащих, три бронемашины, гаубица «Мста-Б», самоходная артустановка «Акация», перечислили в Минобороны.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки «Восток» отражены две атаки штурмовых групп ВСУ под Урожайным ДНР.

За минувшие сутки потери противника составили более 130 военнослужащих, две бронемашины, самоходная артустановка «Гиацинт-С», гаубицы: «Мста-Б» и Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 30 военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, сообщил Конашенков.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 146 районах.

У Дылеевки ДНР уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ.

В районах Торскоего и Авдеевки ДНР поражены два пункта управления 63-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, отчитались в Минобороны.