Роспотребнадзор заявил о распространении нового вида коронавируса EG.5

Роспотребнадзор: Новый вид коронавируса EG.5 распространяется быстрее предыдущих

Tекст: Александра Юдина

Так, в России выявлено уже 17 случаев заражения в период с апреля по август в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия, передает ТАСС.

Как отметили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новый вариант вируса помечен как «вариант, представляющий интерес» (VOI) в связи с быстрым распространением по всему миру.

«В течение недели с 17 по 23 июля «глобальная распространенность EG.5 составила 17,4%, что представляет собой заметное увеличение по сравнению с данными, представленными четырьмя неделями ранее – с 19 по 25 июня», когда этот показатель составлял 7,6%», – подчеркнули в организации.

Тем не менее, специалисты ВОЗ отметили, что риск, который представляет на настоящий момент EG.5 для населения «на глобальном уровне», расценивается как низкий.

Однако уточняется, что из-за своего преимущества в росте и характеристик ускользания от иммунитета «эрис» может вызвать рост заболеваемости и стать доминирующим в некоторых странах или даже во всем мире.

Ранее замглавы Министерства здравоохранения России Татьяна Семенова заявила, что россияне осенью смогут привиться обновленными вакцинами Центра имени Гамалеи, в том числе против новых штаммов коронавируса.