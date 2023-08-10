Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.3 комментария
Роспотребнадзор заявил о распространении нового вида коронавируса EG.5
Роспотребнадзор: Новый вид коронавируса EG.5 распространяется быстрее предыдущих
В мире фиксируется быстрое распространение нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 или «эрис», сообщает Роспотребнадзор.
Так, в России выявлено уже 17 случаев заражения в период с апреля по август в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия, передает ТАСС.
Как отметили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новый вариант вируса помечен как «вариант, представляющий интерес» (VOI) в связи с быстрым распространением по всему миру.
«В течение недели с 17 по 23 июля «глобальная распространенность EG.5 составила 17,4%, что представляет собой заметное увеличение по сравнению с данными, представленными четырьмя неделями ранее – с 19 по 25 июня», когда этот показатель составлял 7,6%», – подчеркнули в организации.
Тем не менее, специалисты ВОЗ отметили, что риск, который представляет на настоящий момент EG.5 для населения «на глобальном уровне», расценивается как низкий.
Однако уточняется, что из-за своего преимущества в росте и характеристик ускользания от иммунитета «эрис» может вызвать рост заболеваемости и стать доминирующим в некоторых странах или даже во всем мире.
Ранее замглавы Министерства здравоохранения России Татьяна Семенова заявила, что россияне осенью смогут привиться обновленными вакцинами Центра имени Гамалеи, в том числе против новых штаммов коронавируса.