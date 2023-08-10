Результатом Майдана были не «гордость» и «достоинство», а вывороченные кишки, разбомбленные города, сожженные люди... И да, потерянный Украиной Крым. И потерянные Украиной миллионы людей, которые не захотели Майдана.17 комментариев
Спектакль «Страсти по Бумбарашу» театра Табакова показали на фестивале «Херсонес»
Спектакль «Страсти по Бумбарашу» Московского театра Олега Табакова показали на фестивале «Херсонес»
Спектакль Московского театра Олега Табакова впервые показали на сцене Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес» в государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический».
Гастроли проходят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).
Знаковый спектакль Московского театра – «Страсти по Бумбарашу» – покажут серией: 9, 10 12 и 13 августа.
На первый показ, состоявшийся накануне, приехал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Второй год подряд фестиваль оперы и балета увенчивается прекрасным событием: гастролями Театра Олега Табакова. Наш друг – Владимир Львович Машков, художественный руководитель театра, стал настолько близок нашему городу… что мы очень ждали театр в этом году. Мы благодарны … всему коллективу, потому что это ощущение восторга мы сохранили на весь год», – заметил Развожаев.
Перед спектаклем Машков обратился к зрителям: «Мы рады снова быть на этой прекрасной земле! Хочу поблагодарить губернатора Севастополя … за теплый прием. Благодаря радушию севастопольцев в этот город хочется возвращаться снова и снова».
«Страсти по Бумбарашу» – это спектакль по пьесе и стихам Юлия Кима на музыку Владимира Дашкевича. Впервые он появились в афише Театра Олега Табакова в 1993 году. Со сцены он не сходил 18 лет, а после закрытия Олег Табаков мечтал возродить постановку.
Специально для возрожденного спектакля авторы песен дополнили «Страсти по Бумбарашу» новыми музыкальными произведениями. Вместе с режиссером Владимиром Машковым над спектаклем работали художник Александр Боровский, хореограф Алла Сигалова, художник по костюмам Марина Боровская.