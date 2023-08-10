Байден счел вопросы о связи с бизнесом сына «мерзкими»

Байден назвал «мерзкими» вопросы журналиста Fox News о связи с бизнесом сына

Tекст: Антон Антонов

Журналист на мероприятии, в котором участвовал глава государства, спросил президента о показаниях Девона Арчера, бывшего делового партнера Хантера Байдена. Как следует из показаний Арчера, Байден-старший участвовал во встречах по громкой связи, передает РИА «Новости».

Байден не позволил журналисту закончить вопрос и заявил, что «ни с кем не говорил о бизнесе». «Я знаю, что у вас мерзкие вопросы», – сказал он. Байдена попросили пояснить, почему он считает вопрос «мерзким». Президент ответил, что утверждения о его участии в бизнесе сына не соответствуют действительности.

Позднее представитель Белого дома Иан Сэмс раскритиковал Fox News, обвинив канал в стимулировании машины по дезинформации. Сэмс выступил в поддержку слов Байдена, назвав их «точными на 100%».

Напомним, Арчер утверждает, что Джо Байден в годы его работы на посту вице-президента США пользовался своим положением в качестве «бренда», направляя при необходимости «сигналы» о своих полномочиях и влиянии в интересах обогащения семьи. Арчера был финдиректором в схемах «золотой молодежи» Демократической партии – сыновей Байдена, Нэнси Пелоси и Джона Керри.