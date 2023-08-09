В Конгрессе США обвинили семью Байдена в получении денег из России

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    Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Саудовской Аравии провели ритуал американского самолюбия

    В международной политике часто бывает, что даже крупные события имеют значение совсем не в тех сюжетах, которым они официально посвящены. Зачем же вообще состоялись консультации по Украине в экономической столице самой крупной монархии Ближнего Востока?

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Филиппины важны для России

    Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.

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    Новости
    20:07В РЖД запретили сотрудникам пользоваться iPhone на службе

    Холдинг РЖД запретил своим сотрудникам пользоваться iPhone в служебных целях, сообщили в транспортной компании.

    19:59Власти Купянского района призвали жителей эвакуироваться

    И. о. главы Купянской районной администрации Харьковской области Украины Андрей Канашевич призвал жителей эвакуироваться, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    19:50Космонавта перенесли из МКС специальным манипулятором

    Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли из модуля «Поиск» на МКС и приступили к пятой за 2023 год внекорабельной работе по российской программе.

    19:43Экономист объяснил решение ЦБ РФ прекратить закупку валюты до конца года

    Банк России снижает давление на курс рубля, чтобы курс свыше 100 рублей за доллар не ухудшил благополучие населения, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее сообщалось, что ЦБ РФ до конца 2023 года не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке.

    19:38Сомнолог раскритиковал тактику сна американского спортсмена для продления жизни

    Невозможно сказать, в какое время человек должен ложиться спать и просыпаться, ведь у каждого свой циркадный ритм, сказал газете ВЗГЛЯД сомнолог Алексей Мелехин, комментируя тактику сна для продления жизни бывшего американского спортсмена.

    19:33В Энергодаре сбит летевший к ЗАЭС украинский ударный БПЛА

    У города Энергодара в Запорожской области перехвачен украинский беспилотник, он летел к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил источник в силовых структурах.

    19:24Хуснуллин рассказал об обеспечении теплом городов в ЛНР

    В Луганской народной республике в осенне-зимний период 2023–2024 годов в городах Северодонецке, Рубежном, Кременной, Лисичанске, Сватово и поселке Троицкое обеспечат теплом 600 многоквартирных домов, а также 81 учреждение социальной инфраструктуры, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

    19:15В Конгрессе США обвинили семью Байдена в получении денег из России

    Семья президента США Джо Байдена в годы его работы на посту вице-президента США получала миллионы долларов зарубежного финансирования от «олигархов» из России, Казахстана и Украины, говорится в меморандуме о банковских документах, опубликованном председателем комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей США Джеймсом Комером.

    19:10В Совфеде оценили отказ ЕС дать гарантии безопасности Украине

    Евросоюз не даст Украине гарантии безопасности, поскольку это сугубо экономическое объединение. Но в будущем США могут продавить в ЕС нужные для себя решения, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил о невозможности дать Украине гарантии безопасности.

    19:07Арестован сотрудник бундесвера по подозрению в шпионаже в пользу России

    В Германии задержали местного жителя по подозрению в «шпионаже в пользу России», он работает в бундесвере, сообщили в генеральной прокуратуре страны.

    18:59Власти Польши не исключили закрытия ж/д сообщения с Белоруссией

    Власти Польши не исключили, что на фоне обострения отношений с Белоруссией может быть полностью прекращено железнодорожное сообщение между странами, заявил замглавы МВД Польши Мачей Вонсик.

    18:50Народный фронт открыл специальный сбор «Военным медикам»

    В рамках проекта «Все для Победы!» Народный фронт при поддержке депутатов, известных врачей и журналистов открыл новый сбор «Военным медикам».

    18:41Гладков: При обстреле ВСУ погиб житель Белгородской области

    При обстреле поселка Горьковский Грайворонского городского округа в Белгородской области в среду погиб человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    18:32Мятежники в Нигере заявили об атаке французских военных

    Мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали нацгвардию и нарушили воздушное пространство страны.

    18:24ЦБ объявил о прекращении закупок валюты до конца года

    Центробанк с 10 августа и до конца года не планирует закупать валюту на внутреннем рынке для зеркалирования операций Министерства финансов, сообщил регулятор.

    9 августа 2023, 19:15

    В Конгрессе США обвинили семью Байдена в получении денег из России

    В Конгрессе США обвинили семью Байдена в получении денег из России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Семья президента США Джо Байдена в годы его работы на посту вице-президента США получала миллионы долларов зарубежного финансирования от «олигархов» из России, Казахстана и Украины, говорится в меморандуме о банковских документах, опубликованном председателем комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей США Джеймсом Комером.

    В меморандуме приводится недавнее заявление бывшего делового партнера Хантера Байдена, а ныне осведомителя Конгресса – Девона Арчера – о том, что бывший вице-президент пользовался своим положением в качестве «бренда», направляя при необходимости «сигналы» о своих полномочиях и влиянии в интересах обогащения семьи, передает РИА «Новости».

    По заявлению Комера, возглавляемый им комитет выявил платежи в интересах семьи Байдена и их деловых партнеров на сумму свыше 20 млн долларов.

    В документе говорится, что семью Байдена финансировала российская предпринимательница Елена Батурина, она якобы перевела 3,5 млн долларов в подставную компанию, связанную и Байденом-младшим и Девоном Арчером.

    Ранее сообщалось, что сын президента США Хантер Байден с 2017 по 2018 год включительно получил доход на общую сумму свыше 5,5 млн долларов, в том числе от украинской энергетической компании Burisma Holdings.

    8 августа 2023, 03:41
    В США назвали требование Запада к Зеленскому после провала контрнаступления

    AT: Отказ Зеленского подчиниться Западу приведет к непредсказуемым последствиям

    В США назвали требование Запада к Зеленскому после провала контрнаступления
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Провал контрнаступления вынудит западных лидеров усадить Владимира Зеленского за стол переговоров, а если он не согласится, события могут развиваться «совершенно непредсказуемым» образом, пишут американские СМИ.

    Колумнист Джонстон Хервуд в статье для American Thinker напомнил, что киевский режим с начала СВО получил военную помощь более чем на 70 млрд евро, однако Зеленскому, по мнению автора статьи, не кажется, что этого достаточно.

    Меняют риторику страны, которые изначально поддерживали Киев. Чиновникам на Западе, когда речь заходит про проблемы Украины, становится все сложнее скрывать свое раздражение, пишет колумнист. Он называет «настоящим ударом ниже пояса» для Зеленского блокировку Польшей и рядом других стран ввоза украинского зерна.

    Хервуд считает, что Запад уже близок к состоянию усталости от поддержки Украины. По его мнению, уже в скором времени, если ситуация с контрнаступлением Киева не улучшится, главы ведущих мировых держав постараются убедить Зеленского сесть за стол переговоров.

    «Если украинский лидер не согласится, варианты развития событий могут оказаться совершенно непредсказуемыми», – передает РИА «Новости» слова автора публикации.

    Ранее другое американское издание, газета New York Times, писала, что «изнурительное, кровавое и дорогостоящее» контрнаступление ВСУ так и не привело к серьезному перелому в конфликте, и Киев знает, что Запад будет вынуждать Зеленского пойти на переговоры с Москвой.

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    6 августа 2023, 23:41
    Американский полковник заявил о создании Западом коалиции вторжения на Украину

    Полковник Макгрегор: Запад создает коалицию вторжения на Украину

    Американский полковник заявил о создании Западом коалиции вторжения на Украину
    @ Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад создает коалицию вторжения на Украину, ключевая роль в которой отводится восточноевропейским республикам, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в своем блоге на YouTube отметил, что это будет «коалиция добровольцев». Ситуацию американский полковник считает опасной, поскольку «Россия сильна как никогда», а Запад – нет, передает РИА «Новости».

    Соединенные Штаты, по словам Макгрегора, «перестали быть государством образца 1991 года», американская армия находится не в лучшем состоянии.

    Ключевую роль в военном союзе, который осуществит вторжение на Украину, будут играть Литва и Польша, рассказал полковник. В случае, если им удастся оккупировать западную часть страны, им на помощь, вероятно, придут и Соединенные Штаты, добавил Макгрегор.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что введение польских сил на территорию Украины станет началом отторжения западноукраинских земель к Польше.

    Газета ВЗГЛЯД писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

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    6 августа 2023, 22:59
    Newsweek: Разгром ВСУ показал уязвимость НАТО перед сильным соперником
    Newsweek: Разгром ВСУ показал уязвимость НАТО перед сильным соперником
    @ Wiktor Dabkowski/DPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Неудача украинского наступления показала уязвимость Североатлантического альянса, который прежде не сталкивался с равным соперником, обладающим авиацией и высокотехнологичным вооружением, пишут американские СМИ.

    В статье журнала Newsweek говорится, что ни одна армия стран НАТО не участвовала в боях, сравнимых с тем, которые происходят на Украине последние 18 месяцев. Стратегию альянса ни разу не испытывали в конфликте с сильным противником, передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Эксперт Пол ван Хофт, слова которого приводятся в статье, отметил, что в ходе операции в Персидском заливе в 1990–1991 годах и войны в Ираке американцы быстро установили превосходство в небе, что и стало ключом к их победе.

    НАТО, по словам автора статьи, всегда полагалось на эту стратегию: превосходство альянса в воздухе было практически безраздельным в ходе всех конфликтов в горячих точках в последние годы.

    По данным Минобороны России, вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных

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    8 августа 2023, 13:52
    Политолог: Нигерских военных не интересуют печеньки Нуланд

    Политолог Бордачев: Новые власти Нигера хотят конструктивного диалога, а не очередных печенек Нуланд

    Политолог: Нигерских военных не интересуют печеньки Нуланд
    @ Rod Lamkey/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    То, что власти США называют «сложными переговорами» с властями Нигера, является неудачной попыткой Вашингтона почитать нотации. В Ниамее ждали серьезного собеседника, а не очередные печеньки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее в Вашингтоне заявили о трудных переговорах с мятежниками в Нигере.

    «Думаю, Нуланд никто не просил налаживать отношения с Нигером, инициатором поездки она выступила сама – прибежала к Блинкену и напросилась», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

    «Нуланд – обычная карьеристка, которая за все время работы не смогла сделать ничего выдающегося. Даже этот визит не связан ни с реальными переговорами с новыми властями Нигера, ни с возможным приглашением ЧВК «Вагнер» в африканскую страну. Поездка обусловлена в основном стремлением подсидеть на посту своего хлюпика-начальника Энтони Блинкена», – сыронизировал собеседник.

    «По сути, Нуланд прилетела в Нигер, почитала нотации и улетела назад, а в США это назвали «трудными переговорами». Новые власти в Ниамее хотят вести диалог с реальными собеседниками. Но в Вашингтоне, видимо, еще не поняли, что к африканским военным прийти, как на Евромайдан, не получится, печеньки их не интересуют», – резюмировал Бордачев.

    Ранее врио первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с представителями новых властей Ниамея. Она сообщила, что беседа с военными «была очень откровенной и временами довольно трудной».

    При этом Нуланд было отказано во встрече с бывшим президентом Нигера Мохамедом Базумом. Также она не смогла встретиться с генералом Абдурахманом Тчиани, возглавившим Национальный совет спасения родины. В итоге Нуланд беседовала главным образом с новым министром обороны африканской страны.

    Представитель американского внешнеполитического ведомства сообщила, что ясно дала понять военным, что «на кону находятся отношения с Нигером», однако призыв США «восстановить демократический порядок» был отвергнут. Также Нуланд подчеркнула, что «мятежники осознают «риски для суверенитета» в случае приглашения ЧВК «Вагнер».

    Как сообщил позднее в письменном заявлении глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер, Нуланд на встрече в Нигере предупредила военных, что страна рискует лишиться военной и экономической помощи на сотни миллионов долларов. По его словам, Вашингтон, опасаясь относительно негативного развития событий, решил частично приостановить оказание поддержки Ниамею.

    Между тем в российском МИД с иронией прокомментировали итоги поездки американки. «Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти», – написала официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Коментарии (21)
    7 августа 2023, 21:48
    Госдеп объяснил отсутствие мирных переговоров с Россией по Украине

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер назвал бессмысленными мирные переговоры по Украине

    Госдеп объяснил отсутствие мирных переговоров с Россией по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Никаких переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине сейчас не ведется, поскольку Москва не показала заинтересованности в них, сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Как указал Миллер в ходе брифинга, никто не будет возглавлять переговоры, которые не имеют смысла. По его словам, на данный момент никаких переговоров с РФ не ведется, потому что Москва отказалась вести такой диалог, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Вашингтон готов сыграть «любую возможную конструктивную роль», чтобы поддержать Киев в контексте будущего диалога об урегулировании конфликта. Миллер заявил, что США будут приветствовать конструктивный вклад любой другой страны в данный процесс.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что компромисса в виде немедленного прекращения огня и переговоров в отношении России быть не может.

    Коментарии (20)
    8 августа 2023, 16:08
    На Западе признали невозможность Украины переломить ход конфликта
    На Западе признали невозможность Украины переломить ход конфликта
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Через несколько недель после начала контрнаступления Украины западные официальные лица дают все более «отрезвляющие» оценки способности украинских сил отвоевать значительную территорию, сообщает CNN со ссылкой на четырех высокопоставленных американских и западных чиновников, знакомых с последними разведданными.

    «В ближайшие пару недель будет ясно, есть ли шанс добиться какого-то прогресса. Но я думаю, то, что они действительно добьются прогресса, который изменит баланс в этом конфликте, крайне маловероятно», – сказал CNN высокопоставленный западный дипломат.

    Член Палаты представителей Майк Куигли, который недавно вернулся со встреч в Европе с американскими командирами, обучающими украинские бронетанковые силы, заявил, что сейчас самое тяжелое время конфликта.

    Как пишет издание, основной проблемой для украинских сил является сложность прорыва многоуровневых оборонительных рубежей России на востоке и юге Украины. Украинские силы понесли там ошеломляющие потери, что вынудило украинское командование сдержать некоторые подразделения, чтобы перегруппироваться и уменьшить потери, говорится в статье.

    «У русских есть ряд оборонительных линий, и они [украинские силы] на самом деле не прошли через первую линию», – сказал высокопоставленный западный дипломат. «Даже если они будут продолжать сражаться в течение следующих нескольких недель, если они не смогли сделать больше прорывов за эти последние семь-восемь недель, какова вероятность того, что они вдруг, с более истощенными силами, сделают их?» – отметил он.

    Многие официальные лица заявили, что приближение осени, когда ожидается ухудшение погодных условий и боевых условий, дает украинским силам ограниченное окно для продвижения вперед.

    Кроме того, западные официальные лица говорят, что медленный прогресс показал трудности с преобразованием украинских сил в объединенные механизированные боевые подразделения, для чего требуется всего лишь восемь недель обучения обращению с западными танками и другими новыми системами вооружения. Отсутствие прогресса на местах – одна из причин, по которой украинские силы чаще наносят удары на территории России, «чтобы попытаться показать уязвимость России», – сказал высокопоставленный военный источник из США.

    Некоторые официальные лица опасаются, что растущий разрыв между ожиданиями и результатами вызовет «игру обвинений» между украинскими официальными лицами и их западными сторонниками, что может привести к расколу внутри альянса.

    Ранее во Франции указали на неприятные для Украины перемены в США.

    Коментарии (7)
    8 августа 2023, 17:20
    Эксперт рассказал об игре США и ЕС вокруг зерновой сделки

    Экономист Лизан: Несговорчивость ЕС – главная проблема в вопросе возвращения России в зерновую сделку

    Эксперт рассказал об игре США и ЕС вокруг зерновой сделки
    @ Imagebroker/Roger Tidman/FLPA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Проблема зерновой сделки заключается не столько в действиях США, сколько в нежелании ЕС выполнять требования России. При этом Вашингтон действительно не спешит договариваться о чем-либо с Брюсселем. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США сделали все возможное для обеспечения решения вопросов, которые РФ связывает с участием в зерновой сделке.

    «По сути, Блинкен в кои-то веки говорит правду – США по своей линии сделали все возможное для реализации зерновой инициативы. Так, они разрешили доступ к своим банкам, связывались с местными компаниями, объясняли им, что сотрудничество с Россией в рамках сделки не повлечет за собой негативных последствий», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Однако проблема в большей степени лежит в европейской плоскости. Чиновники ЕС, руководствуясь желанием нанести Москве максимальный экономический ущерб, не желали идти на уступки. В связи с этим возникает вопрос, почему США не пытались договориться с Брюсселем о выполнении условий России и не спешат заниматься этим», – подчеркивает собеседник.

    «И тут возникает некоторое противоречие. Пока Штаты говорят о приложенных усилиях, Москва выказывает недовольство относительно позиции ЕС. Не исключаю, что мы видим с их стороны игру в «доброго и злого полицейского», – отмечает эксперт.

    «Однако подобные схемы лишь усугубляют сложившуюся ситуацию. В настоящее время между Москвой, Вашингтоном и Брюсселем сформировалось тотальное недоверие друг к другу, поэтому просто договориться у сторон не получится», – резюмирует Лизан.

    Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон сделал все возможное для обеспечения решения вопросов, которые Россия связывает с участием в зерновой сделке. Он уточнил, что возобновление инициативы не является «вопросом уступок» с американской стороны. Как отметил глава внешнеполитического ведомства, экспорт РФ «достиг рекордных показателей».

    Говоря о конкретных проблемах, «в том числе с банками, транспортировкой и тому подобным», Блинкен заметил, что США сделали все возможное для обеспечения «решения этих вопросов». Он подчеркнул, что лично писал письма в американские банки, объясняя, что власти страны «полностью поддерживают российский экспорт зерна».

    Госсекретарь заметил, что ООН предоставила РФ предложение по решению обозначенных Москвой вопросов, связанных с инициативой, однако Россия не ответила на решения, сформированные организацией объединенных наций.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила требования Москвы по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе». Она подчеркнула, что Москва требует выполнения второй части пакетной договоренности «Черноморская инициатива», то есть всех соглашений, зафиксированных на бумаге и заверенных генеральным секретарем ООН.

    Напомним, Россия в Организации объединенных наций выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были реализованы. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.

    Коментарии (8)
    8 августа 2023, 05:36
    Блинкен раскритиковал российскую помощь Африке

    Госсекретарь США Блинкен раскритиковал российскую помощь Африке

    Блинкен раскритиковал российскую помощь Африке
    @ Rod Lamkey/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение России поставить африканским странам зерно безвозмездно является «каплей в море», этого «недостаточно», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Блинкен в интервью французскому радио заявил, что проблемы, возникшие после прекращения действия зерновой сделки, это не решает, рост цен остановлен не будет. С мирового рынка изымаются миллионы тонн зерна, которые «теперь недоступны нуждающимся, особенно в развивающихся странах», передает РИА «Новости» слова руководителя американского внешнеполитического ведомства.

    При этом Блинкен заявил, что американцы потратили с начала российской СВО на продовольственную безопасность в мире, «особенно в Африке», 14 млрд долларов. Вашингтон делает, сколько может, добавил глава Госдепа.

    Глава Госдепа заявил, что в рамках зерновой сделки экспортировались 20 млн тонн зерна, а помощь России касается якобы только 50 тыс. тонн.

    Отметим, что цифры, которые приводит глава Госдепартамента США, не точны. Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что Россия в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставит шести африканским государствам по 25–50 тыс. тонн зерна. По словам главы государства, Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.

    Российский лидер говорил, что западные страны препятствуют поставкам зерна и удобрений, при этом лицемерно обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе. Также президент отмечал, что доля России на мировом рынке пшеницы составляет 20%, в то время как доля Украины – менее 5%. Россия может заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, говорил глава государства.

    Москва сообщала, что вернется к выполнению зерновой сделки, если будут выполнены семь условий.

    Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что в Вашингтоне «никак не придут в себя» от мысли о безвозмездной помощи РФ Африке. Это, по его словам, не укладывается в логику Запада.

    Коментарии (12)
    7 августа 2023, 12:24
    Рар: Глобальный Юг взял на себя инициативу по конфликту на Украине без оглядки на США

    Германский политолог Рар: Встреча в Джидде по конфликту на Украине меняет соотношение сил в геополитике

    Рар: Глобальный Юг взял на себя инициативу по конфликту на Украине без оглядки на США
    @ Saudi Press Agency/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Готовность стран Глобального Юга брать на себя ответственность за разрешение конфликта на Украине меняет соотношение сил в геополитике. Прямо сейчас мы наблюдаем строительство многополярного миропорядка. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Саудовской Аравии завершилась двухдневная встреча по Украине.

    «Встреча в Джидде может стать важным историческим событием. Кто знает, возможно, мы имеем дело с новой Ялтинской конференцией 1945 года. Впервые в большой политике развивающиеся страны, ставшие автономными державами в многополярном мире, взяли на себя ответственность за налаживание международных отношений без оглядки на США», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Сам факт проведения подобных консультаций под эгидой государств Глобального Юга, а не Вашингтона, меняет соотношение сил в геополитике. Мы наблюдаем постепенный отказ от однополюсной системы во главе с западными странами в пользу истинного международного многообразия. Переговоры будут продолжены в таком же составе, но уже под руководством Индии», – отмечает эксперт.

    «Примечательно, что в ходе обсуждений участники практически не уделяли внимания «формуле мира» Владимира Зеленского. Этого и стоило ожидать: его инициатива означает не что иное, как капитуляцию России. Разумеется, подобные предложения со стороны Украины не могут быть серьезно рассмотрены на международном уровне», – подчеркивает собеседник.

    «В связи с этим предложения Зеленского, скорее всего, не будут фигурировать в дальнейших консультациях. Однако теперь участники саммита в Джидде будут ждать реакции на итоги встречи со стороны РФ. Очевидно, что государства Глобального Юга хотят увидеть встречные предложения от Москвы», – резюмирует Рар.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что делегация страны в ходе консультаций в саудовском городе Джидда, состоявшихся 5–6 июля, провела двусторонние переговоры с эмиссарами более чем трех десятков государств. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Подчеркивается, что встречи были посвящены реализации «формулы мира» и проходили на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике.

    По его словам, в Джидде обсуждались вопросы обороны, предоставления Украине гарантий безопасности, а также судьба зернового соглашения. Он уточнил, что делегация встретилась с представителями Бахрейна, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Катара, Норвегии, Польши, Республики Корея, Саудовской Аравии, Словакии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швеции, ЮАР и Японии, а также с «крупным чиновником» Европейской комиссии.

    В ходе переговоров Эр-Рияд представил собственный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA. Отмечается, что инициатива была подготовлена не только саудовскими властями, но и «еще рядом стран». Подчеркивается, что Россия была проинформирована о плане.

    Уточняется, что предлагаемые договоренности подразумевает целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными. Как подчеркнули в издании Corriere della Sera, участники встречи в Джидде уже после первого дня консультаций достигли соглашения по двум вопросам.

    В частности, подчеркивается, что стороны договорились о необходимости уважения территориальной целостности Украины. Кроме того, было решено сформировать рабочие группы по ключевым проблемам десяти пунктов «формулы мира», которые ранее предлагались офисом Зеленского.

    Итоги консультаций в Джидде в своем Telegram-канале прокомментировал сенатор РФ Алексей Пушков. По его мнению, участники встречи поддержали «общие принципы, которые они провозглашают в ООН в своих официальных декларациях». Тем не менее он подчеркнул, что сами же западные страны редко им следуют, что показывает опыт Сербии, Ирака и Ливии.

    Пушков отмечает, что встреча не стала «новой платформой единства» для США и их союзников, поскольку подходы к разрешению конфликта между союзниками Украины и ведущими странами Глобального Юга «остаются очень разными».

    Напомним, в субботу начались консультации по Украине в Джидде. В них приняли участие около 30 государств. Встреча продлилась два дня. Россию на переговоры не пригласили, однако власти Саудовской Аравии пообещали проинформировать Москву об ее итогах.

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    9 августа 2023, 14:12
    Эксперт объяснил решение Эрдогана поддержать Россию по зерновой сделке

    Политолог Трухачев: Для ослабшей турецкой экономики крайне важно возвращение России в зерновую сделку

    Эксперт объяснил решение Эрдогана поддержать Россию по зерновой сделке
    @ Mustafa Kaya/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Эрдоган не просто так занял позицию России в зерновой сделке. Ему важно добиться расположения Москвы, ведь черноморская инициатива давала турецкой экономике стимулы роста. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возложил ответственность за возобновление зерновой сделки на Запад.

    «Говоря об Эрдогане, важно понимать, что мы имеем дело с профессиональным политиком, который хочет получить максимум выгоды из диалога со всеми ведущими державами. Выход России из зерновой сделки – большая проблема для Турции, поскольку это серьезно бьет по ослабленной экономике страны», – полагает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Анкара относительно недавно пережила очередной финансовый кризис. Для нее жизненной необходимостью является участие в глобальных торговых проектах, одним из которых и была зерновая инициатива. Поэтому сейчас Турция пытается аккуратно искать виноватых, надеясь на то, что ситуация разрешится в ее пользу», – подчеркивает эксперт.

    «Кроме того, Эрдоган осознает важность маршрута по Черному морю как крупной торговой артерии. В этом плане взаимодействие с Москвой становится для Анкары одним из способов снижения экономической зависимости от ЕС. Так что столь громкая критика западных стран – это не что иное, как игра вдолгую», – считает собеседник.

    «Турция пытается выторговать для себя максимально выгодные условия. Поддерживая Москву по вопросу зерновой сделки, Анкара намекает Вашингтону, что было бы неплохо получить от США или ЕС новые предложения по инвестициям или в части обмена технологиями», – резюмирует Трухачев.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возобновление зерновой сделки зависит от выполнения западными странами их обязательств. По его словам, ответственность за то, чтобы обсуждение не зашло «в тупик», лежит на них.

    Эрдоган подчеркнул, что обсудил данную тему с президентом России Владимиром Путиным. При этом глава Турции выразил надежду на то, что сторонам удастся «найти общие позиции», поскольку конфликт на Украине не должен распространяться на бассейн Черного моря, иначе это «станет катастрофой для всего региона».

    Президент Турции считает, что зерновая сделка «позволила предотвратить кризис, который мог бы стоить жизней сотен тысяч людей». Кроме того, он отметил, что именно Анкара стала ключевой стороной в вопросе урегулирования конфликта Украины и России.

    Напомним, Путин подтвердил готовность России вернуться к выполнению договоренности, если западные страны выполнят все обязательства перед Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ возобновит участие в инициативе лишь в том случае, если будут предприняты меры по снятию ограничений в рамках отключения от SWIFT Россельхозбанка, а также по исполнению других требований.

    При этом Москва не готова на слово верить заявлениям Вашингтона о помощи в экспорте зерна при возвращении России к черноморским договоренностям. Напомним, РФ выдвинула семь условий для продолжения реализации инициативы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как терроризм Украины в Черном море влияет на глобальную торговлю.

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    9 августа 2023, 05:06
    Байден «увеличил» число чудес света до девяти

    Байден заявил о девяти чудесах света вместо семи

    Байден «увеличил» число чудес света до девяти
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден заявил, что существует девять чудес света, хотя их только семь.

    Байден выступил в Аризоне в рамках создания рядом с парком Гранд-Каньон нового заповедника. Он заявил: «Гранд-Каньон – одно из девяти чудес света. В прямом смысле. Задумайтесь об этом». Позднее он поправил сам себя: «Я сказал девяти, одно из семи чудес света», – передает ТАСС.

    Следует отметить, что Гранд-Каньон (Большой каньон) не входит в список семи древних чудес света. В число семи чудес природы его принято вносить в основном в США, передает РИА «Новости».

    Классический список семи чудес света включает Пирамиду Хеопса, Висячие сады Семирамиды, Статую Зевса в Олимпии, Храм Артемиды Эфесской, Мавзолей в Галикарнасе, Колосса Родосского и Александрийский маяк.

    В 21 веке были составлены новые списки архитектурных и природных чудес. В первый список вошли Колизей, Великая китайская стена, Мачу-Пикчу, Петра, Тадж-Махал, Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро и Чичен-Ица; во второй включили Амазонку и амазонские джунгли, Бухту Халонг, Игуасу, остров Чеджу, Комодо, подземную реку Пуэрто-Принсеса и Национальный парк Столовая гора. Существуют и другие списки чудес природы, Гранд-Каньон принято включать в те, что составляют в США.

    Напомним, Байден часто допускает оговорки и делает странные заявления. Так, в 2023 году он оговорился и призвал не дать Бараку Обаме одержать победу на следующих президентских выборах в США. На выступлении в Ирландии Байден предложил «лизнуть мир». В конце января Байден пошутил насчет своих ляпов и тут же оговорился, трижды переврав имя конгрессмена-демократа из Вирджинии.

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    7 августа 2023, 22:13
    США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams

    CNN: США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams

    США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams
    @ Matthias Merz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты в минувшие выходные одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams, сообщили американские СМИ со ссылкой на помощника министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша.

    Буш сообщил телеканалу CNN, что «они готовы». По словам помощника американского министра, сначала танки доставят в Европу, а затем – «вместе со всем, что к ним прилагается», – на Украину, передает ТАСС.

    Представитель ведомства уточнил, что говорит о боеприпасах, топливном оборудовании и ремонтных средствах, запчастях.

    Какое количество танков войдет в первую партию, Буш не уточнил, однако сообщил, что поставка ожидается к осени.

    Ранее СМИ сообщали, что в августе США собираются отправить несколько танков Abrams в Германию, а в сентябре их получит Украина. Сообщалось также, что США передадут Украине танки Abrams без передовой электроники и защиты.

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    8 августа 2023, 08:44
    Володин предсказал судьбу Зеленского

    Спикер Госдумы Володин провел параллель между судьбами Саакашвили и Зеленского

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу ведущего русофобскую политику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, выразил мнение спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он отметил, что политика Саакашвили была подчеркнуто русофобской – его поддерживали НАТО и ЕС, в основном финансированием, снабжением оружием, а также обучали военных – это же сейчас происходит с Украиной.

    Володин напомнил, что в 2008 году Саакашвили отдал приказ напасть на Южную Осетию, тогда российские силы защитили мирное население. Однако после того, как Западу стал не нужен, Саакашвили отправился отбывать наказание за совершенные на посту президента преступления.

    Также депутат подчеркнул, что похожая судьба ждет Зеленского, так как на Западе устали от него и всего киевского режима, больше всего от неблагодарности, о чем открыто заявляют официальные лица в Британии и в Польше.

    Володин заметил, что марионетки Брюсселя и Вашингтона подходят к одному – от них избавляются. Как Саакашвили стал изгоем, заключенным в тюрьме, то же самое ожидает Зеленского.

    Ранее сообщалось, что власти в Киеве отвергают переговоры с Россией о прекращении огня потому, что прекращение конфликта грозит Зеленскому катастрофой.

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    9 августа 2023, 01:55
    США отвергли обвинения в принуждении Украины к боевым действиям

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер отверг обвинения в принуждении Украины Вашингтоном к отказу от мирных переговоров

    США отвергли обвинения в принуждении Украины к боевым действиям
    @ Alex Edelman/The Photo Access/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер прокомментировал заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что США велели Украине «свернуть» мирные переговоры в апреле 2022 года.

    «Когда это мы принуждали Украину отказываться от переговоров? Не знаю, но это не так», – сказал Миллер. Он также отказался комментировать арест СБУ украинской гражданки, которая якобы была «российским информатором» и готовила покушение на президента Украины Владимира Зеленского. При этом Миллер заявил, что Россия проводит «шпионаж и разведывательную деятельность на Украине на протяжении некоторого времени». По его словам, США поддерживают деятельность украинских властей, направленную на привлечение людей «к ответственности» за это, передает ТАСС.

    Напомним, Миллер  заявил, что переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине не ведется, так как Москва якобы «не показала заинтересованности». «Вот же вруны!» – заявила Захарова. По ее словам, США велели президенту Украины Владимиру Зеленского «свернуть» переговоры в апреле 2022 года.

    СБУ сообщила о задержании жительницы города Очакова, которая якобы собирала информацию о времени и месте передвижения Зеленского.

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    9 августа 2023, 04:09
    Посол Антонов сделал русофобам США предложение по зерновой сделке

    Посол Антонов предложил США направить Африке «более крупные партии сельхозпродуктов», чем Россия

    Посол Антонов сделал русофобам США предложение по зерновой сделке
    @ Zhang Chunlei/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США хотят самоустраниться от ответственности за системные сбои в работе взаимоувязанных стамбульских договоренностей по зерновой сделке, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, предложив США помочь Африке «более крупными партиями сельхозпродуктов», чем Москва.

    Антонов, слова которого посольство приводит в Telegram, назвал попытки США «оказать давление на развивающиеся страны» частью «информкампании по искажению реального положения дел». Он обвинил США в попытке «сместить фокус внимания» с того факта, что вывоз зерна с Украины не отвечал изначально озвученным гуманитарным целям.

    Посол считает бессмысленными «уговоры» по восстановлению сделки, так как Россия готова на это, от США и их союзников требуется лишь «не на словах, а на деле устранить перекосы в реализации «пакетных» сельхозсоглашений», включая «барьеры для российского агроэкспорта».

    Антонов назвал «информационной «пустышкой» заявления Вашингтона о «наличии пресловутых исключений и изъятий из нелегитимного санкционного механизма». По его словам, российские поставки сталкиваются с «финансовыми и логистическими сложностями» даже при попытке безвозмездной передачи удобрений нуждающимся странам.

    Как указал посол, Россия стремится облегчить бремя беднейших стран, США же «только на словах заботится» об их благополучии – так, Вашингтон встретил «желчной реакцией» российский «широкий жест» с бесплатной передачей «по 25–50 тыс. тонн зерна государствам дружественного нам континента».

    «Хочется предложить местным русофобам: не нравится, что делает Россия в Африке – сделайте лучше», – сказал Антонов, предложив США передать Африке «более крупные партии сельхозпродуктов». Антонов полагает, что пора «прекратить очернять все то позитивное, что делал в свое время Советский Союз и делает российский народ». По его словам, «всем давно надоели морализаторские американские лекции», требуется «не поучать, а помогать».

    Напомним, президент России Владимир Путин ранее сообщал, что Россия в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставит шести африканским государствам по 25–50 тыс. тонн зерна. Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал российскую помощь Африке и заявил, что этого «недостаточно».

    Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.

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